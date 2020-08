Krytyka strategii walki z epidemią w Oslo: - Bardzo naiwne zachowanie Rady Miasta

Po gwałtownym wzroście liczby zakażonych koronawirusem w stolicy Norwegii, Partia Postępu Frp i Høyre ostro krytykują działania Rady Miasta Oslo.

Po odnotowanym wzroście liczby zakażeń, wiele partii opozycyjnych w Oslo poddaje ostrej krytyce sposób, w jaki lewicowa Rada Miasta radzi sobie z epidemią w stolicy Norwegii.

- To bardzo naiwne, że Rada Miasta, wraz z jej przewodniczącym Raymondem Johansen na czele, nie zapewniła na czas wakacji wystarczającej przepustowości punktów testowania. Nie zadbano też o właściwą obsługę infolinii zajmującej się doradztwem w kwestii postępowania w wypadkach podejrzenia zakażenia, mówi w rozmowie z Nettavisen Aina Stenersen (Frp), szefowa komisji ds. zdrowia i społeczeństwa w Radzie Miasta Oslo.

- To było do przewidzenia

Według gazety Aftenposten, w miniony weekend tylko 360 z 5.300 osób, które zadzwoniły na «koronawirusową infolinię», otrzymało odpowiedź. We wtorek radny ds. zdrowia Robert Steen (Partia Pracy) stwierdził też, że Oslo może obecnie poddawać testom prawie 5.000 mieszkańców tygodniowo, podczas gdy celem Generalnej Dyrekcji Zdrowia jest dwukrotnie większa liczba testowanych osób czyli ok. 1,5 procenta mieszkańców tygodniowo.

- Przez brak kontaktu wielu osobom nie udało się uzyskać pomocy od gminy i w ten sposób zostali zmuszeni do wykupienia prywatnych porad zdrowotnych. A to gmina ma przecież obowiązek zapewnić mieszkańcom opiekę zdrowotną - stwierdził Stenersen.

KRYTYCZNIE: Przewodnicząca Komitetu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w Radzie Miasta Oslo, Aina Stenersen (Frp), uważa, że ​​rada miejska powinna przewidzieć, że otwarcie społeczeństwa będzie wiązało się ze wzrostem liczby zakażonych. Zdjęcie: Elin Eike Worren.

- Wzrostu liczby zachorowań można było się spodziewać po tym, jak w czasie wakacji wielu mieszkańców Oslo podróżowało po kraju, inni wyjechali za granicę, a jeszcze inni przestali przestrzegać wskazówek dotyczących utrzymania dystansu społecznego i zachowania właściwej higieny, mówi polityczka Frp.

Również przedstawiciele Høyre bardzo krytycznie oceniają strategię epidemiczną stołecznej Rady Miasta.

- Niestety wygląda na to, że Rada Miasta wybrała się na długie i udane wakacje i przy okazji zupełnie zapomniała o tym, że w mieście należy zwiększyć liczbę przeprowadzanych testów oraz zapewnić właściwą obsługę infolinii, powiedział w rozmowie z Nettavisen lider Høyre w Radzie Miasta Oslo, Øystein Sundelin.

Przywódca grupy Høyre w Radzie Miasta Oslo, Øystein Sundelin, mówi, że jest nie tylko zaskoczony, ale wręcz oniemiały tym, że Rada Miasta Oslo nie zadbała o zwiększenie liczby przeprowadzanych testów. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Rada Miasta: - Ogniska pojawiły się nagle

Nettavisen poprosiło przewodniczącego rady Miasta Oslo Raymonda Johansena (Partia Pracy) o komentarz w tej sprawie, ale biuro Rady Miasta odesłało naszych dziennikarzy do radnego ds. zdrowia Roberta Steena z tej samej partii.

- Ostatni wybuch nowych ognisk infekcji nastąpił nagle i miał duży zasięg. Dlatego pracujemy teraz w pełnym wymiarze godzin, aby zwiększyć możliwości przeprowadzania testów i aby zwiększyć dostępność telefonu alarmowego, mówi Steen w komentarzu udzielonym Nettavisen.

- Zupełnie nie zgadzam się ze Stenersen, że podwyższony stan gotowości powinniśmy utrzymywać przez całe lato. Najważniejszą rzeczą w długotrwałym i poważnym kryzysie jest wiedzieć, kiedy ci, którzy są na pierwszej linii walki z epidemią mogą odpocząć. Dla nas czasem tym były tygodnie letnie, kiedy liczba zarażonych była na bardzo niskim poziomie. Teraz epidemia przybiera na sile, a my jesteśmy już w stanie gotowości, mówi.

POTZREBA ODPOCZYNKU: Radny ds. zdrowia Robert Steen (Partia Pracy) w Oslo nie zgadza się, że podwyższony stan gotowości powinien być utrzymany przez całe lato. - Najważniejszą rzeczą w długotrwałym i poważnym kryzysie jest wiedzieć, kiedy ci, którzy są na pierwszej linii walki z epidemią mogą odpocząć. - mówi. Foto: Sturlasson

Robert Steen poinformował we wtorek, że krajowe organy ds. zdrowia od środy zmieniają kryteria przeprowadzania badań. Od teraz nie trzeba już iść do lekarza rodzinnego, aby się przebadać. To powinno znacznie zwiększyć liczbę przeprowadzanych testów.

W poniedziałek zatrudniono również wiele nowych osób do obsługi infolinii i ogłoszono, że policja będzie teraz ostro zwalczać picie alkoholu w parkach. Przewodniczący Rady Miasta Raymond Johansen wyraził się jasno, że domaga się krajowego zalecenia dotyczącego stosowania masek na twarz w transporcie publicznym.

MASECZKI: Politycy w Oslo chcą, aby ludzie przebywający w środkach transportu publicznego obowiązkowo nosili maski zasłaniające usta i nos. Foto: (NTB scanpix)

W tej kwestii Stenersen i Johansen całkowicie się zgadzają.

- Myślę, że ważne jest, aby zalecić stosowanie masek na twarz w transporcie publicznym, ponieważ utrzymanie dystansu w tych miejscach może być trudne. Jednak decyzja o ewentualnym nakazie musi zostać podjęta przez władze kraju. Musimy nadal zachęcać osoby, które muszą podróżować do pracy, ale mają możliwość korzystania z elastycznych godzin pracy, do podróżowania poza godzinami szczytu. Jednocześnie należy pamiętać, że stosowanie masek na twarz nie zastąpi najlepszej ochrony jaką jest zachowanie co najmniej jednego metra dystansu od innych osób.

Możliwe zamknięcie miasta

W nocy z wtorku na środę policja, ze względu na ryzyko infekcji, zmuszona była przerwać kilka dużych imprez, które odbywały się w parkach w Oslo. Uczestnikom tych spotkań kazano posprzątać i wrócić do domów.

W St. Hanshaugen policja przerwała dużą imprezę, w której uczestniczyło około 150 uczestników, a także zakończyła imprezy w Stensparken oraz Uranienborgparken. W nocy przerwano również kilka imprez domowych na zachodnich obrzeżach Oslo.

Imprezy odbyły się zaledwie kilka godzin po tym, jak przewodniczący Rady Miasta Oslo Raymond Johansen zagroził wysokimi grzywnami za spożywanie alkoholu miejscach publicznych.

W środę, w wywiadzie udzielonym agencji informacyjnej NTB, Johansen ostrzegł, że nie można wykluczyć, że granice wokół miasta zostaną zamknięte, w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji.

- To jest na razie hipotetyczna kwestia. Na szczęście daleko nam na razie do sytuacji, w której musimy rozważać tak daleko idące środki - podkreśla Johansen.

- Martwi mnie jednak zwiększone ryzyko infekcji i musimy być skłonni do podjęcia drastycznych kroków, jeśli okaże się, że to, co robimy teraz, nie jest wystarczające.

