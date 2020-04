Kryzys epidemiczny dał miliardowy wzrost: - Norweski model robiena zakupów zmienił się

W czasie epidemii ludzie napełnili zamrażarki jedzeniem. Zakupy te przełożyły się na wzrost obrotów branży spożywczej o 3 miliardy koron.

W pierwszym kwartale bieżącego roku branża artykułów spożywczych i codziennego użytku (dagligvarebransjen) odnotowała wzrost sprzedaży o 7,2 procent. Wartość ta odpowiada wzrostowi obrotów o 3 miliardy koron. Informację taką podaje Nielsen Norge w swoim najnowszym raporcie dotyczącym sytuacji branży spożywczej w pierwszym kwartale bieżącego roku. Głównym kołem napędowym odnotowanego wzrostu jest oczywiście wybuch epidemii koronawirusa.

Wzrost sprzedaży branży w całym roku 2019 wyniósł 1,9 procent.

Model robienia zakupów się zmienił

Epidemia koronawirusa niewątpliwie wpłynęła na sposób robienia zakupów przez Norwegów. Ekspert ds. handlu detalicznego Odd Gisholt uważa, że będziemy świadkami trwałej zmiany.

- Myślę, że sytuacja wróci do normy, ale dopiero po wakacjach. Norwegowie prawdopodobnie zaczną chodzić do sklepu dwa lub trzy razy w tygodniu, powiedział Gisholt w rozmowie z Nettavisen.

W czasie epidemii koronawirusa wiele osób zdecydowało się na zakupy przez Internet, w tym dotyczy to także zakupów artykułów spożywczych. Zarówno Kolonial.no, jak i Morgenlevering odnotowały w ostatnich tygodniach ogromny wzrost obrotów, co także znalazło swoje odzwierciedlenie w raporcie opublikowanym przez Nielsen Norge.

- W sklepach widzieliśmy więcej lokalnej żywności i w ten sposób wspieraliśmy lokalnych producentów. Zwłaszcza sieć Meny była w tym aspekcie bardzo aktywna. Meny obniżyło ceny lokalnych produktów, a miejscowym producentom płaciło więcej. Myślę, że to trend, który chcielibyśmy wspierać, aby trwał jak najdłużej.

- Poczucie bezpieczeństwa

Gisholt uważa, że ​​Norwegowie choćby z jednego powodu chętniej będą wspierać lokalną żywność i lokalnych producentów.

- Lokalne produkty i lokalni producenci dają większe poczucie bezpieczeństwa, podkreśla.

Gisholt zwraca uwagę, że koronawirus pochodzi z Chin, a wiele produktów - w tym suche produkty żywnościowe sprzedawane w Norwegii - zostało sprowadzonych właśnie z Chin.

Wzrost, który zaobserwowaliśmy na rynku spożywczym w pierwszym kwartale, nie jest normalny, ale można się było go spodziewać biorąc pod uwagę sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy.

- Niektóre sklepy doświadczyły silnego wzrostu obrotów zwłaszcza tam, gdzie mieszka dużo ludzi i co za tym idzie, jest wysoka siła nabywcza. Inne sklepy, na przykład te zlokalizowane w centrach handlowych nie odczuły wzrostu popytu na artykuły spożywcze i codziennego użytku.

Gromadzenie zapasów

Według raportu epidemia doprowadziła także do zmian tego co Norwegowie wkładają na zakupach do koszyka.

- W 11 tygodniu tego roku (od 9 do 15 marca) norweski konsument, w odpowiedzi na podjęte przez władze środki kontroli zakażeń, zgromadził duże ilości żywności o długim terminie przydatności do spożycia, podaje raport.

Wartość sprzedaży mrożonek wzrosła aż o 11,4 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a sprzedaż żywności paczkowanej wzrosła o 12,7 procent.

Zakupy papieru toaletowego również miały ogromny wpływ na statystyki obrotów w sektorze handlu detalicznego. Sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego oraz środków czyszczących wzrosła w tygodniu 11 aż o 82 procent. Kategoria ta obejmuje: papier toaletowy, ręczniki kuchenne i mydło. Zgromadzenie tak dużych zapasów produktów tej kategorii doprowadził jednak do spadku sprzedaży w kolejnych tygodniach.

Wzrost sprzedaży artykułów tytoniowych w Østfold

Również firmy oferujące dostawy artykułów spożywczych i codziennego użytku do domu klienta odnotowały w czasie epidemii ogromny wzrost obrotów. Jednocześnie handel przygraniczny gwałtownie wyhamował. W rezultacie tygodniach 12 i 13 w okręgach Viken i Oslo zaobserwowano wyższy wzrost obrotów w handlu niż w pozostałej części kraju. Na przykład w dawnym okręgu Østfold w 13 tygodniu 2020 roku sprzedano 83 procent więcej produktów tytoniowych, niż w tym samym czasie w ubiegłym roku.

Według raportu, detaliczny handel spożywczy i handel artykułami codziennego użytku w 68,7 procentach należy do sklepów zrzeszonych w sieciach niskich cen.

Wzrost sprzedaży norweskiego piwa

Gwałtowne wyhamowanie przygranicznego handlu przełożyło się również w oczywisty spośób na wzrost sprzedaży tych artykułów, po które Norwegowie chętnie wyjeżdżali do przygranicznych szwedzkich centrów handlowych. Dotyczy to również piwa...

SZEF PIWA: Rolf Ivar Skår - dyrektor generalny Gulating Gruppen AS. Arkivfoto. Foto: Thor Fremmerlid/Romerikes Blad

90 procent sklepów Gulating - największej w Norwegii niezależnej sieci sprzedaży piwa (koncentrującej się na piwie rzemieślniczym) odnotowało przed Wielkanocą ogromny wzrost sprzedaży. Sklep na Byhaven w Trondheim pięciokrotnie zwiększył swoje obroty, w Ski sprzedaż potroiła się, a w Bodø wzrosła trzy i półkrotnie. W Loddefjord w Bergen odnotowano 64-procentowy wzrost sprzedaży, zaś sklep w centrum Åsane w Bergen odnotował 93-procentowy wzrost. W Tromsø było to 57 procent, a na Grünerløkka w Oslo 94 procent.

