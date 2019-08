Lacagta lagu raaco gaadiidka dadweynaha oo qaaliyoobaysa 45 noqolkiiba haddii la joojiyo bompengerka

qaaliyowgaan oo keeni kara in qiimaha tigidha bishu uu gaaro 1100 krone - halkii sone.

Magnus Blaker



Lacagta wado marista ee (bompenger) ayaa noqotay sannadkan qodobka ugu horeeya ee hardanka ololaha doorashada iyadoo xisbiga ka soo horjeeda bompengerka ee FNB ee Oslo qorshihiisa ka dhigtay:

«Habka bompengerka maanta waa canshuur qarsoon oo laga qaadayo bulshada deegaanka barkeed. Tan lama ogolaankaro inay sii socoto, sidaas darteed waxaan dooranay inaan dhammaanba meesha saarno lacagta bomka»

Xisbiga Frp ee Oslo ayaa isna leh qorshe kaas la mid ah.

Haddii rabitaanka arrintaasi uu xaqiiqoobo ayaa waxaa la sheegay in ay ka dhalan karto koror ku yimaadda qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha oo la leeyahay wuxuu siyaadi karaa 45 boqolkiiba.

Lacagaha bomka ayaa la sheegay in lagu kabo gaadiidka weynaha ee Oslo iyo Akershus.

Sannadkii 2018 waxaa la siiyey Ruter-ka lacag gaaraysa 715 milyan oo lacag bomka ka soo xarootay ah halka sannadkan la siiyey 731 milyan oo krone. waxaa intaas dheer lacagta kaalmada dowladeed ee 200 ah oo ku xiran jiritaanka bomka taasoo isku gayn ah 900 milyan oo ugu jirta Ruterka miisaaniyadda.

Haddii ay dhacdo in bomku meesha ka baxo ayaa la sheegay in ay tahay in Ruterku uu meel kale ka helo daqligiisa haddii kale hawshii uu hayey ay is dhimayso. Haddii Oslo iyo Akershus aysan lacag dheeri ah miiska saarin waxaa kordhaya tigidhka lagu raaco gaadiidka dadweynaha.

Madaxa gaadiidka ee Oslo Lan Marie Berg (MDG) ayaa u sheegtay Nettavisen inay ka soo horjeedo soo jeedin ah in meesha laga saaro Bomka.

- In bomka meesha laga saaro waa mid ka soo horjeeda oo burburinaysa horumarka wanaagsan ee aan ku aragnay Oslo sannadihii dambe. Waxay sababi kartaa inuu ku kordho dad badan qiimaha gaadiidka dadweynaha, saxmad gaadiid badan iyo wasaqow, joogsi ku yimaada mashruucyada gaadiidka dadweynaha ee socda sida gaadiidka cusub ee Trikk-ga, Fornebubanen iyo dib u hagaajin muhiim ah oo laga hayo gaadiidka T-bane-ha ayey tiri.