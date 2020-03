Lekarze przepisują lek przeciw malarii swoim rodzinom i przyjaciołom

Agencja Leków wprowadziła racjonowanie leku, który może pomóc w walce z koronawirusem, a lekarze przepisują ten lek na niebieskich receptach swoim najbliższym.

Od dawna krążyły pogłoski, że hydroksychlorochina, sprzedawana pod nazwą Plaquenil, może być stosowana jako lek zapobiegający infekcji koronawirusa a także może wspomóc leczenie zakażenia Covid-19. Informacje te spowodowały, że lek ten zaczął być masowo wykupowany z aptek, co doprowadziło do tego, że w poniedziałek w zeszłym tygodniu Norweska Agencja Leków wprowadziła jego racjonowanie.

W związku z reglamentacją, Agencja Leków zdecydowała, że od tej pory lek można przepisać pacjentom jedynie na tzw. niebieskiej recepcie. Niebieskie recepty są w Norwegii powszechnie stosowane w przypadku leków przepisywanych osobom chorującym na ciężkie, przewlekłe choroby.

Niedawno odkryto jednak przypadki, w których lekarze przepisują Plaquenil na niebieskich receptach swoim krewnym i przyjaciołom, podało NRK.

- Po wprowadzeniu ograniczeń w dostępności leku, niektórzy lekarze przepisują go na niebieskiej recepcie bez stawiania diagnozy, która uzasadniałaby stosowanie u pacjenta hydroksychlorochiny. Sytuacja ta bardzo nam się nie podoba i uważamy, że to bardzo przykre, powiedział Steinar Madsen dyrektor medyczny w Agencji Leków.

Informacje o nadużyciach w przepisywaniu Plaquenilu agencja otrzymała bezpośrednio z aptek, których pracownicy są pewni, że realizowane recepty nie dotyczą pacjentów rzeczywiście potrzebujących tego leku.

- Otrzymaliśmy raporty z aptek, z których w sposób oczywisty wynika, że lekarze przepisują lek na niebieskich receptach pacjentom, którzy nie mają chorób kwalifikujących się do leczenia Plaquenilem.

Obecnie prowadzone są badania, nad skutecznością hydroksychlorochiny jako leku przeciwko Covid-19, ale wyniki tych badan nie są do tej pory znane.

Stosowany w kilku krajach

Lekarze we Francji, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych już od jakiegoś czasu stosują Plaquenil (chlorochina) w walce z zakażeniami koronawirusem.

- W roku 2005 badania prowadzone przez CDC (amerykański odpowiednik norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego) wykazały, że chlorochina może blokować przedostawanie się wirusa do komórki, jeśli pacjent otrzyma lek jeszcze przed przedostaniem się wirusa do organizmu. Jeśli masz już wirusa w swoim ciele, lek może go powstrzymać, napisali lekarze w kronice w Wall Street Journal.

Obecnie lek ten stosuje się powszechnie zarówno jako lek przeciwmalaryczny, ale także przy zapaleniu stawów.

Jako pierwsi lek ten zastosowali w walce z Covid-19 chińscy naukowcy, którzy symulowali walkę z chorobą w warunkach laboratoryjnych. Jak to jednak często bywa w sytuacjach kryzysowych, droga od laboratorium do pacjenta stała się bardzo krótka.

W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump również pilnie zatwierdził stosowanie leku przez amerykańską Agencję Leków (FDA) i już dzisiaj niektórzy pacjenci twierdzą, że kuracja lekiem przeciwmalarycznym uratowała im życie.

Ostatnie badania z Francji pokazują, że kuracje przeprowadzone na chorych przy jednoczesnym użyciu zarówno chlorochiny, jak i leku Azitromax, wykazały zaskakująco dobre efekty.

Norwegia testuje ten sam lek

Od wtorku naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Akershus rozpoczną testy z chlorochiną u hospitalizowanych pacjentów. W badaniu uczestniczy 51 chorych.

Obecnie nie ma planów testowania stosowania chlorochiny z Azitromax-em, tak jak zrobili to francuscy lekarze.

