Lewandowski ma radę dla Haalanda

Robert Lewandowski, gwiazda Bayernu Monachium, jest pod wrażeniem tego, co Erling Braut Haaland prezentuje w Bundeslidze.

Lewandowski ma za sobą cztery sezony w Bourssii Dortmund i ma świadomość, że w klubie, w którym aktualnie gra Haaland rozpoczęła się jego kariera marzeń.

Za kilka dni, po wymuszonej epidemią koronawirusa przerwie, nastąpi wznowienie rozgrywek niemieckiej Bundesligi. Przed rozpoczęciem rywalizacji Polak daje rady swojemu norweskiemu następcy.

Lewandowski: - Zostań w Bundeslidze

Zainteresowanie Norwegiem w światku sportowym jest ogromne, po tym jak tuż po transferze do Borussii zdobył dziewięć goli w ośmiu meczach. Jednak Lewandowski ostrzega Haalanda, aby ten mimo świetnego początku nie spieszył się ze zmianą klubu.

- Jeśli będzie ciężko pracował, może wkrótce stać się jeszcze lepszym zawodnikiem i ostatecznie osiągnąć najwyższy poziom. Dlatego być może lepszym rozwiązaniem byłoby, aby na dłużej został w Bundeslidze, zanim wykona kolejny krok, mówi Lewandowski według Goal.

Norweg w ostatnich miesiącach łączony jest z takimi klubami jak Manchester United czy Real Madryt. Lewandowski nie widzi powodu, dla którego w tej chwili Haaland powinien odczuwać presję zmiany klubu, robiąc kolejny krok w swojej karierze.

- To zawodnik z ogromnym potencjałem, który wciąż ma przed sobą mnóstwo czasu. Nie chcę wywierać na niego presji moimi komentarzami, mówi napastnik Bayernu Monachium.

Ostatnim meczem jaki w bieżącym sezonie rozegrał Haaland było spotkanie w Lidze Mistrzów z PSG w Paryżu, 11 marca. Mecz odbył się bez udziału kibiców. Puste trybuny przywitają zawodników również w ten weekend, kiedy nastąpi wznowienie rozgrywek Bundesligi.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Po spotkaniu z PSG Haaland zdał sobie sprawę, że gra bez kibiców nie wpływa na niego motywująco. Teraz, tuż przed startem wznowionych rozgrywek ligowych jego tata Alfie uważa, że podejście syna do gry bez kibiców uległo zmianie.

- Spotkanie z PSG odbyło się, gdy sytuacja związana z epidemią była czymś zupełnie nowym. Teraz wszyscy mieli dwa miesiące na przygotowanie się do nowych warunków. Powiedziałem Erlingowi, że musi sobie tylko wyobrazić, że na trybunach jest pełno kibiców. To będzie pewnego rodzaju test psychologiczny. Myślę jednak, powrót do rywalizacji przyćmi brak atmosfery pełnych trybun, powiedział Alfie Haaland w TV 2.

- Erling bardzo chce zacząć grać i już nie może doczekać się pierwszego gwizdka - mówi ojciec Haalanda.

W pierwszym swoim meczu Borussia Dortmund podejmie Schalke 04 w derbach Zagłębia Ruhry. Spotkanie odbędzie się w sobotę.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Lewandowski kommer med råd til Haaland (Martin Busk)