Liczba bezrobotnych w Norwegii wzrosła w ciągu tygodnia ponad dwukrotnie

Nav donosi o silnym wzroście bezrobocia. NHO obawia się, że rekord bezrobocia z 1993 roku zostanie pobity.

W wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa, coraz więcej firm w Norwegii ogłasza, czasowe zwalnianie swoich pracowników. Na tzw. «postojowe» tysiące swoich pracowników wysłały między innymi linie lotnicze Norwegian i SAS oraz miliarderzy branży hotelarskiej - Petter Stordalen i Odd Reitan.

We wtorek główny ekonomista NHO (Norweska Federacja Gospodarczo-Przemysłowa) Øystein Dørum powiedział, że jeśli kryzys związany z epidemią będzie trwał nadal, to można spodziewać się najwyższej stopy bezrobocia w Norwegii od czasu wojny. Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej Nav informuje, że w ciągu zaledwie pięciu dni złożono 45.000 wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. W ciągu jednego tygodnia w Nav przybyło 84.000 osób całkowicie bezrobotnych, a to oznacza, że liczba bezrobotnych w tym okresie większyła się o 128 procent.

- A to dopiero początek. To jest pierwsza fala zwolnień. Zwalniają w tej chwili przede wszystkim linie lotnicze, hotele i niektóre firmy produkcyjne. Wkrótce możemy być świadkami kolejnych efektów koronawirusa, powiedział Dørum w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

Poprzedni szczyt bezrobocia odnotowano latem 1993 roku. W tym czasie bezrobocie w Norwegii wzrosło do ponad 6 procent.

NIEPEWNOŚĆ: - Nie wiemy, ilu pracowników zostanie zwolnionych, ale możemy być pewni, że w niedalekiej przyszłości w wielu branżach nastąpią zmiany skutkujące zwalnianiem pracowników, powiedział główny ekonomista NHO Øystein Dørum. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Tysiące Norwegów jest już tymczasowo zawieszonych w swoich obowiązkach pracowniczych. Wszystkie partie w parlamencie Stortinget zgodziły się, że państwo powinno pokryć dużą część kosztów zwolnień, zasiłków chorobowych i zasiłków opiekuńczych.

W Norwegii firmy mogą zwolnić pracowników, jeśli istnieje ku temu uzasadniony powód. Przykładem jest brak popytu na podróże lub spadek ceny ropy do około 30 USD za baryłkę.

Pracownicy sektora publicznego nie są zwalniani

Sektor publiczny nie ma takich samych możliwości zwalniania pracowników jak sektor prywatny, chociaż niektórzy pracownicy będą mieli mniej pracy niż zwykle.

- Myślę, że brak zwolnień w sektorze publicznym nie stanowi problemu. Państwo i gminy odgrywają w tej chwili rolę stabilizującą gospodarkę. Bardzo ważne jest, aby państwo, choć zapewne dotknięte mniejszymi wpływami z podatków, nie ograniczało swojej działalności i zapewniało dalsze działanie systemu, powiedział Steinar Juel, ekonomista społeczny w Civita.

Steinar Juel, ekonomista społeczny w organizacji Civita i były wieloletni główny ekonomista banku Nordea, obawia się, że konsekwencje kryzysu związanego z epidemią koronawirusa będą ogromne. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Pracodawcy państwowi nie mogą wykorzystywać zwolnień czasowych, jako alternatywy dla rozwiązania umowy w celu zmniejszenia kosztów. Państwo może czasowo zwalniać pracowników z obowiązku pracy jedynie z powodu strajku lub podobnego zdarzenia. Rónież zdolność gmin do czasowego zwalniania swoich pracowników jest bardzo ograniczona. Gminy mogą jednak w pewnych i bardzo szczególnych okolicznościach, ustanowić specjalne przepisy pozwalające na zwalnianie czasowe. Regulują to układy zbiorowe pracy.

- Większość sektora publicznego ma wciąż dużo pracy. Nav w dzisiejszej sytuacji potrzebuje wręcz więcej rak do pracy. Podobnie jak gminna i państwowa służba zdrowia. Szkoły mają co prawda mniej pracy, ale mam nadzieję, że znajdą się rozwiązania, dzięki którym personel placówek edukacyjnych będzie pracował normalnie. Ponadto utrzymanie budynków, prace drogowe i obiekty parkowe będą wymagały normalnej troski. Państwo, w warunkach spowolnienia gospodarczego, ma obowiązek utrzymywać aktywność tam, gdzie to tylko możliwe, powiedział Juel.

Obawa przed kryzysem głębszym niż kiedykolwiek wcześniej

We wtorek Raymond Johansen (Ap), przewodniczący Rady Miasta Oslo powiedział w rozmowie z NTB, że żaden pracownik gminy Oslo nie zostanie wysłany na «postojowe». Jednak pracownicy gminy muszą być przygotowani do pracy w obszarach, w których potrzeby są największe.

- Prowadzimy bliski dialog z przedstawicielami związków i pracujemy z personelem, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i potencjału gminy, powiedział Johansen.

BRAK ZWOLNIEŃ: Przewodniczący Rady Miasta Oslo Raymond Johansen (Ap) nie wyśle na postojowe żadnego z 53.000 gminnych pracowników. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Juel, ekonomista społeczny z Civity uważa, że obecnie niezwykle ważne jest, aby państwo wydało miliardy koron na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

- Obawiam się, że czeka nas kryzys ekonomiczny głębszy niż kiedykolwiek wcześniej. O ile sytuacja z koronawirusem nie zmieni się przed lub zaraz po Wielkanocy, to spodziewać się możemy fali zwolnień zarówno tymczasowych jaki permanentnych. Mam tylko nadzieję, że kryzys jednak nie potrwa zbyt długo. W przeciwnym razie dojdziemy do sytuacji, gdy wiele przedsiębiorstw zbankrutuje, a to uniemożliwi pracownikom powrót do pracy, powiedział Juel.

