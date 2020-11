Liczba pacjentów rośnie: - Szpitale muszą przygotować się na kryzys

Pod koniec miesiąca dowiemy się, czy nowe środki kontroli zakażeń przyniosły skutek. Do tego czasu władze zdrowotne spodziewają się rekordowo wysokich wskaźników infekcji i znacznie większej liczby hospitalizacji.

OSLO (Nettavisen): W Norwegii rośnie zarówno liczba przypadków infekcji koronawirusem, jak i liczba hospitalizowanych pacjentów z covid-19.

Generalny Dyrektor Zdrowia Bjørn Guldvog uważa, że ​​zanim sytuacja ulegnie poprawie, trzeba przygotować się na jej dalsze pogorszenie:

- W oparciu o aktualny status rozwoju epidemii, możemy się niestety spodziewać znacznie większej liczby hospitalizowanych pacjentów - powiedział Bjørn Guldvog w rozmowie z Nettavisen.

Wskaźniki zakażeń i pacjenci z potwierdzoną infekcją są dwoma najważniejszymi parametrami używanymi do oceny rozwoju epidemii. Kiedy pojawia się nowa fala epidemii, najpierw obserwujemy wzrost przypadków zakażeń, a następnie widoczny jest wzrost przyjęć pacjentów do szpitali.

Nowe rekordy liczby zakażeń

W poniedziałek Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) zgłosił 489 nowych zarejestrowanych przypadków covid-19 w ciągu ostatnich 24 godzin. Dane z nocy na wtorek pokazały już wzrost o 593 przypadków w ciągu ostatnich 24 godzin. W minionym tygodniu (45) odnotowano 3.258 przypadków infekcji. Zarejestrowana liczba przypadków jest wyższa od tej z tygodnia 44, kiedy to zgłoszono 3.073 przypadków zakażeń.

Tygodniowe liczby zarejestrowanych przypadków są wyższe niż te obserwowane w szczycie epidemii w marcu. Obecnie testom poddawana jest jednak znacznie większa liczba osób, dlatego też wskaźników infekcji nie można porównywać bezpośrednio, ale władze norweskiej służby zdrowia i tak wyrażają swoje duże zaniepokojenie.

FHI obawia się, że epidemia w Norwegii może rozwinąć się tak samo jak w innych krajach europejskich, takich jak na przykład Belgia, gdzie w ciągu kilku tygodni doszło do dramatycznego wzrostu liczby zakażeń. W konsekwencji doprowadziło to do gwałtownego przepełnienia szpitali i wielu ofiar śmiertelnych.

Liczba nowych pacjentów rośnie

- Od lata obserwujemy wzrost liczby nowych pacjentów z covid-19, powiedziała dyrektor oddziału chorób zakaźnych FHI Line Vold na poniedziałkowej konferencji prasowej poświęconej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

Line Vold poinformowała, że w tygodniu 45 zarejestrowano 70 nowych hospitalizacji z covid-19, a 10 nowych osób przyjęto na oddziały intensywnej terapii, co jest najwyższą tygodniową liczbą od 17 tygodnia 2020 roku.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Już od jakiegoś czasu w Oslo obowiązują ścisłe środki kontroli zakażeń. W zeszłym tygodniu premier Erna Solberg przedstawiła też nowe krajowe zalecenia, a Oslo i kilka innych miast i dużych gmin jeszcze bardziej zaostrzyły politykę walki z epidemią.

Les også Norweski rząd wprowadza nowe, surowe obostrzenia

- Co najmniej tydzień oczekiwania na efekty

- Kiedy Generalna Dyrekcja Zdrowia spodziewa się efektów działania środków wprowadzonych na szczeblu krajowym i lokalnym?

- Uważamy, że środki krajowe i regionalne, które zostały wprowadzone przed weekendem wraz z nowym obowiązkiem kwarantanny wjazdowej do Norwegii, przyniosą dobry skutek. Z doświadczenia wiemy, że ​​minie co najmniej tydzień, zanim nowe środki zaczną przynosić efekty i prawdopodobnie miną kolejne 1-2 tygodnie, zanim rezultaty będą trwałe i wyraźne. Jeśli nowe zalecenia będą przestrzegane, myślę, że wprowadzone środki są wystarczające, aby odwrócić w Norwegii trend rozwoju infekcji. Ponieważ jednak sytuacja jest nieco odmienna od tej w marcu, to prawdopodobnie ponowne zejście do niskiego poziomu infekcji zajmie znacznie więcej czasu, pisze Espen Rostrup Nakstad w e-mailu wysłanym do Nettavisen.

ODWRÓCENIE TENDENCJI ROZWOJU INFEKCJI: - Jeśli nowe zalecenia będą przestrzegane, myślę, że wprowadzone środki są wystarczające, aby odwrócić w Norwegii trend rozwoju infekcji - mówi zastępca Generalnego Dyrektora Zdrowia Espen Nakstad. Na zdjęciu: Espen Nakstad w puncie testowym covid-19 w izbie przyjęć Aker. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Może zobaczymy liczbę 4.000

Nettavisen rozmawiała także z Generalnym Dyrektorem Zdrowia Bjørnem Guldvog.

- Czy możemy się spodziewać, że nadchodzące tygodnie również będą przynosić liczby nowych zakażeń przekraczające 3.000?

- Zanim uda nam się osiągnąć spadek liczby zakażeń, powinniśmy spodziewać się 3.000, a może nawet 4.000 zakażeń tygodniowo. I to jeszcze przez kilka nadchodzących tygodni. Musimy także spodziewać się znacznie większej liczby przyjęć do szpitali.

WZROST: Liczba pacjentów z koronawirusem przyjmowanych jesienią do norweskich szpitali rośnie. W poniedziałek w norweskich szpitalach przebywało 97 pacjentów z koronawirusem. Foto: (Helsedirektoratet)

Przygotowanie do scenariusza katastrofy

- Na co powinny przygotować się szpitale?

- Poprosiliśmy szpitale o przygotowanie się na sytuację, która może być postrzegana jako katastrofalna, z udziałem nawet 1.200 hospitalizowanych pacjentów wymagających intensywnej terapii. To nie jest coś, z czym służba zdrowia będzie mogła sobie poradzić przez dłuższy czas. Szacujemy, że jesteśmy w stanie przez pewien czas obłużyć około 500 takich pacjentów, ale i tak wpłynie to to zwykłą działalność placówek. Kluczowym jest to, aby do szpitali nie trafiło w krótkim czasie zbyt wielu pacjentów.

- Jakie informacje przekazują szpitale i gminy? Czy są dobrze wyposażeni?

- Placówki te planują oczywiście swoja działalność, ale nie mają do dyspozycji znacząco więcej personelu niż w lutym. Dla przykładu, brakować będzie pielęgniarek intensywnej terapii, dlatego trzeba będzie inaczej organizować pracę, aby poradzić sobie z ewentualnymi brakami. Brakuje również środków na śledzenie infekcji w gminach, mówi Guldvog w rozmowie z Nettavisen.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Tallene du skal legge merke til: Ber sykehusene forberede seg på katastrofesituasjon