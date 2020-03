Liczba wniosków o przeprowadzkę do domków wypoczynkowych wzrosła dziesięciokrotnie

W norweskim Rejestrze Ludności nastąpił gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń zmiany miejsca zamieszkania.

W ciągu ostatniego tygodnia norweski Rejestr Ludności zanotowała gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń informujących o zmianie miejsca zamieszkania - z dotychczasowego na dom wakacyjny.

Informację tę podała w e-mailu do NRK, Elin Imsland, dyrektor departamentu Rejestru Ludności w Urzędzie Skarbowym.

- Zwykle otrzymujemy ok. trzy takie wnioski dziennie, ale w okresie od 14 marca do wczoraj otrzymywaliśmy od 20 do 40 wniosków kazdego dnia, mówi Imsland.

- To nie jest priorytet

Zgodnie z norweskim prawem, adres domowy powinien być miejscem, w którym przebywa się najczęściej w okresie 12 miesięcy.

Ci którzy złożyli wniosek o zmianę miejsca zamieszkania mają nadzieję, że dzięki temu zgodnie z prawem będą mogli spędzić Wielkanoc legalnie w górach. Jednak jak informuje Urząd Skarbowy nie można mieć pewności, że tak się stanie.

- Wiadomości o przeprowadzce do domów wakacyjnych nie są obecnie traktowane priorytetowo, gdyż nie są obszarem krytycznym dla administracji podatkowej, mówi Imsland w mailu do publicznego nadawcy.

Zakaz przebywania w domkach wypoczynkowych od czwartku

W czwartek w życie weszły przepisy zabraniające Norwegom tymczasowego przebywania (nocowania) w domkach wypoczynkowych, znajdujących się w innej gminie niż miejsce zamieszkania. Za złamanie tego przepisu grozi kara grzywny w wysokości 15.000 koron lub dziesięć dni więzienia. Na czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Bent Høie (H) i minister sprawiedliwości Monica Mæland (H) wyraźnie stwierdzili, że nie ma wyjątków od nowych reguł.

- Zmiana przepisów ma na celu głównie ochronę mieszkańców małych gmin. Gminy te, w przypadku zwiększenia się liczby zakażeń, nie będą w stanie opiekować się dodatkowymi chorymi - np. mieszkańcami domków wypoczynkowych, mówi minister zdrowia.

- Może być korzystne

Do toczącej się dyskusji na temat wyjazdów wypoczynkowych włączył się również norweski Instytut Zdrowia Publicznego (NFI). I to w dość zaskakujący sposób…

NFI poinformował bowiem, że zakaz wyjazdów do domków wypoczynkowych to środek, którego wprowadzenie nie było konsultowane z Instytutem.

Ordynator FHI i uznany ekspert ds. chorób zakaźnych, Preben Aavitsland uważa, że w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa może być wręcz przydatne rozproszenie ludności na większym obszarze kraju.

- Jeśli spojrzymy na kwestie związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się infekcji, bardziej korzystne może się okazać spędzanie weekendów w górach niż przebywanie w miejskich parkach, mówi Aavitslan w rozmowie z gazetą DN.

