Liczby pokazują, o ile droższa jest Norwegia od pozostałej części Europy

Żywność w Norwegii jest o 57 procent droższa niż w krajach UE. Virke krytycznie odnosi się do poziomu podatków akcyzowych: - Prowadzi to do utraty miejsc pracy i niższego poziomu tworzenia dóbr w całym kraju, mówi Harald Jachwitz Andersen, dyrektor organizacji Virke Handel. Foto: Nettavisen / Virke