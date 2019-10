Linie lotnicze Norwegian z gigantyczną umową

Norwegian oraz China Construction Bank Leasing International zakładają spółkę, która będzie właścicielem części floty linii lotniczej Norwegian.

Celem założenia spółki jest wspólne finansowanie, posiadanie oraz dzierżawa zamówionych przez Norwegian nowych samolotów, co znacząco poprawić ma sytuację finansową norweskiego przewoźnika. Początkowo umowa obejmie 27 samolotów typu Airbus A320neo, które mają być dostarczone w latach 2020–2023, czytamy w komunikacie prasowym wydanym przez linie lotnicze Norwegian.

China Construction Bank Leasing International DAC jest spółką córką zależną od China Construction Bank Corporation, jednego z największych banków na świecie. Spółka ta będzie większościowym właścicielem, z 70 procentowym udziałem w nowej spółce. Norwegian, poprzez swoją spółkę zależną Arctic Aviation Assets, będzie właścicielem pozostałych 30 procent. China Construction Bank sfinansuje również samoloty, które są obecnie przenoszone do spółki będącej wspólną własnością. Nowa umowa wzmocni kapitał Norwegian i zmniejszy zobowiązania finansowe spółki o 13,7 miliarda koron - w oparciu o dzisiejsze kursy walut, podaje komunikat Norwegian.

- Po kilku miesiącach negocjacji cieszę się, że możemy w końcu podać do publicznej wiadomości informację o umowie, którą zawarliśmy z China Construction Bank A która dotyczy założenia spółki, która będzie właścicielem 27 samolotów typu Airbus A320neo. Umowa znacząco przyczyni się do ograniczenia naszych obecnych i przyszłych zobowiązań finansowych. Jest to jeden z wielu ważnych środków podjętych przez linie Norwegian by realizować założoną strategię, gdzie od fazy wzrostu firmy przechodzimy do budowy jej rentowności, mówi Geir Karlsen dyrektor generalny i dyrektor finansowy Norwegian.

- W ciągu ostatniego roku nasze wspólne relacje z Norwegian bardzo się rozwinęły i obejmują one również dwie wcześniej zrealizowane transakcje. Z niecierpliwością oczekujemy dalszego rozwoju tej współpracy poprzez utworzenie nowej spółki współwłaścicielskiej, mówi Kevin Mi, szef działu lotniczego w China Construction Bank Leasing International.

- Jestem przekonany, że profesjonalny i silny finansowo partner, taki jak China Construction Bank, będzie w przyszłości doskonałym partnerem dla Norwegian. Firma, którą wspólnie założyliśmy, jest ważnym pierwszym krokiem na drodze do budowania silnego strategicznego partnerstwa między naszymi dwiema firmami, kontynuuje Karlsen w komunikacie prasowym.

Dobry wynik trzeciego kwartału

Linie Norwegian osiągnęły dodatkowo w trzecim kwartale zysk brutto w wysokości 2,2 miliarda NOK, co w połączeniu z informacją o umowie zawartej z chińskim bankiem wpłynęło to znacząco na ceny akcji przewoźnika na giełdzie w Oslo.

OGROMNY SKOK: Akcje linii lotniczych Norwegian akcje skoczyły w czwartek o 25,3 procent - w stosunku do ich ceny ze srodowego zamknięcia notowań. W ten sposób giełda zareagowała na wynik finansowy osiągnięty przez przewoźnika w 3. kwartale oraz na nową gigantyczną transakcję z chińskim bankiem.

