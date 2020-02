Listhaug uderza w kościół po wyrażeniu poparcia dla działań na rzecz ochrony klimatu

Polityczka Frp jest przekonana, że przesłanie poparcia dla młodzieży strajkującej w obronie klimatu spowoduje odwrócenie się ludzi od Kościoła.

- Najważniejszą rzeczą dla dzieci i młodzieży jest chodzenie do szkoły. Udział w demonstracjach popierających ochronę klimatu to chodzenie na wagary i myślę, że sytuacja jest tym bardziej kuriozalna, gdy zachęca do tego Kościół Norwegii, powiedziała Sylvi Listhaug (Frp) w rozmowie z Nettavisen.

W poniedziałek Kościół Norwegii wydał komunikat prasowy z deklaracją poparcia dla planowanego w piątek strajku klimatycznego i zaangażowania w nim młodzieży. Liderka Rady Kościoła, Kristin Gunleiksrud Raaum napisała, że kościół, podobnie jak strajkujący, prosi wszystkich na stanowiskach decyzyjnych, aby działali w obronie klimatu, zanim będzie za późno.

- Jeśli chcemy przetrwać, musimy chronić środowisko i klimat Ziemi, którą stworzył Bóg. Dlatego Kościół wypowiada się w dyskusji na temat klimatu, pisze Raaum.

Listhaug uważa, że kościół znowu posunął się za daleko.

- Fakt, że Kościół wypowiada się w sferze polityki, nie jest niczym nowym. W ten sposób przestaje być kościołem dla ludzi i wiele osób czuje się wyobcowanych. To kościół, który coraz bardziej interesuje się polityką, z czym zarówno lewica jak i wielu chrześcijan się nie zgadza, mówi Listhaug.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Dbać o wszystkie stworzenia

Dyrektor Rady Kościoła Ingrid Vad Nilsen uważa, że kościół ponosi szczególną odpowiedzialność za świat:

- Odkąd Jezus chodził po ziemi, zarówno on, jak i członkowie kościoła zajmowali się opieką nad wszystkimi stworzeniami. Teraz kościół robi to samo. Walka w obronie klimatu i nasze dalsze istnienie na tej planecie są zbyt ważne, aby pozostawić je w rękach wyłącznie partii politycznych. W obronie istnienia na Ziemi kościół zajmuje swoje naturalne miejsce. Chcemy dawać politykom poparcie, aby podejmowali śmiałe decyzje dotyczące ratowania świata.

STRAJK W OBRONIE KLIMATU: Kościół Norwegii podpisał oświadczenie wspierające strajkującą w obronie klimatu młodzież poprzez członkostwo w europejskiej chrześcijańskiej sieci środowiskowej ECEN. Zdjęcie ze strajku klimatycznego przed Stortinget w Oslo w sierpniu ubiegłego roku. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Wydaje się, że Silvi Listhaug nie docenia waszego zaangażowania?

- Musimy walczyć o to, w co wierzymy, niezależnie od poglądów Sylvi Listhaug.

Dyrektor Rady Kościoła, Ingrid Vad Nilsen, nie rozumie krytyki Sylvi Listhaug. Zdjęcie: Bo Mathisen (Kirken.no) Foto: Bo Mathisen (Kirken.no)

Vad Nilsen mówi, że Rada Kościoła ma poparcie wśród norweskich chrześcijan dla swoich działań.

- W zeszłym roku przeprowadziliśmy ankietę wśród członków naszego kościoła i 76 procent ankietowanych odpowiedziało, że rozumieją problem ochrony klimatu i są zachodzącymi zmianami bardzo zaniepokojeni.

- Powinni dołączyć do partii politycznej

W komunikacie prasowym Raaum, liderka Kościoła Norwegii napisała między innymi, że kościół pozytywnie ocenia deklaracje rządowe o 50-procentowym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.

- Nikt, nawet rząd, nie jest w stanie powiedzieć, ile ten cel będzie kosztował ani jakie będą jego konsekwencje dla ludzi i firm, mówi Listhaug.

Listhaug przytacza kilka przykładów dyskusji, w których kościół nie powinien zajmować stanowiska, w tym przypadek kobiety z IS, którą sprowadzono do Norwegii wraz z dziećmi z Syrii. Sprawa ta zaważyła na decyzji o odejściu Frp z rządu.

- Uważam, że ci, którzy chcą uczestniczyć w takich debatach politycznych, powinni dołączyć do partii politycznej zamiast używać kościoła jako ambony politycznej.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Sylvi Listhaug knallhardt ut mot kirkenetter klimastøtte: – Veldig spesielt (Magnus Ekeli Mullis, Anders Lohne Fosse)