Mężczyzna skazany na 18 dni więzienia za potrącenie elektryczną hulajnogą

Czterdziestokilkuletni mężczyzna został skazany na 18 dni więzienia za potrącenie elektryczną hulajnogą pieszej w Oslo. Mężczyzna straci również prawo jazdy na okres jednego roku.

Do kolizji doszło we wrześniu na alei Bygdøy w Oslo. Kierujący hulajnogą przyznał się do winy podczas rozprawy w sądzie.

- Nie ma wątpliwości, że prowadzenie pojazdu przez oskarżonego było wyraźnym odstępstwem od prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym - pisze sędzia sądu okręgowego Ole Kristen Øverberg.

Zgodnie z werdyktem sądu mężczyzna zobaczył kobietę, ale nie odważył się zmienić pasa ruchu ani odwrócić się, aby sprawdzić, czy nie ma za nim samochodów.

Nie odważył się też mocno zahamować, bo bał się wywrotki lub wypadnięcia przez kierownicę. Tak więc wjechał w kobietę.

W wyroku stwierdzono, że mężczyzna nie zachował wystarczającej ostrożności i nie dostosował prędkość przy przejeździe przez strefę dla pieszych.

- Skazany ponosi pełną odpowiedzialność za incydent, pomimo że wypadek związany był częściowo z faktem, iż ofiara przechodziła na czerwonym świetle, powiedział w rozmowie z agencją informacyjną NTB adwokat Jan Kildahl.

Mężczyzna i ofiara, która ma prawie 70 lat, zawarli ugodę sądową dotyczącą wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania. Potrącona kobieta przebywa po incydencie na zwolnieniu lekarskim.

W sądzie mężczyzna oszacował swoją prędkość, jaką osiągnął jadąc na hulajnodze na 27-28 km/h, ale uważa też, że ​​prędkość mogła wynosić nawet 34,2 km/h.

Najwyższa zmierzona prędkość elektrycznej hulajnogi, jaką posiada w swoich dokumentach Norweski Zarząd Dróg Publicznych, to 48,2 km/h.

