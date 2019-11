Matka dwojga dzieci oskarżona o terroryzm chce powrotu do Norwegii - jej wnioski o aresztowanie zostały odrzucone

Pomimo odwołania do sądu apelacyjnego, norweska matka dwojga dzieci, przebywająca w obozie al-Hol w Syrii, wciąż nie została aresztowana przez norweski wymiar sprawiedliwości i nie zostanie odesłana do Norwegii.

- Jesteśmy przede wszystkim rozczarowani, że prokuratura odmawia oskarżonej możliwości wyjaśnienia oskarżeń, które na niej ciążą – powiedział w wywiadzie udzielonym gazecie VG Nils Christian Nordhus, prawnik kobiety. Nordhus poinformował również, że rozważana jest opcja wniesienia sprawy do Sądu Najwyższego.

Sąd apelacyjny w Oslo podtrzymał orzeczenie Sądu Rejonowego w Oslo i odrzucił wniosek kobiety o aresztowanie, a tym samym uniemożliwił ekstradycję kobiety z obozu al-Hol w Syrii do Norwegii.

Sąd apelacyjny stwierdził, że norweskiemu nakazowi aresztowania zwykle musi towarzyszyć wniosek o ekstradycję do innego państwa. Prokuratura krajowa ustaliła, że obecnie zapis ten nie może mieć zastosowania, ponieważ Policyjne Służby Bezpieczeństwa (PST) oskarżyły co prawda kobietę o przynależność do organizacji terrorystycznej IS, lecz nie wystąpiły z wnioskiem o jej aresztowanie.

- Oznacza to, że jeśli PST wystąpi z wnioskiem o aresztowanie kobiety, wówczas prokurator będzie musiał złożyć petycję o ekstradycję kobiety do Norwegii, mówi Nordhus w rozmowie z gazetą VG.

Na początku tego tygodnia okazało się, że kobieta jest również oskarżona o przynależność do Nusrafronten - syryjskiej organizacji salafitów powiązaną z al-Kaidą.

Kobieta ma dwoje dzieci. Jej prawie pięcioletni syn, który jest poważnie chory, poinformował prawnik kobiety.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Terrorsiktet tobarnsmor vil til Norge – krav om pågripelse avvist (NTB, Stig Martin Solberg)