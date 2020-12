MDG: «Nie» dla darmowego parkowania mającego pomóc sklepom w czasie świąt Bożego Narodzenia

Frp uważa, że ​​przed Bożym Narodzeniem powinny być dostępne bezpłatne parkingi i usunięte opłaty za przejazd przez bramki. Rada Miasta ma jednak inny plan.

W zeszłym tygodniu Partia Postępu (Frp) zaproponowała, aby w Oslo przed Bożym Narodzeniem możliwe było bezpłatne parkowanie na miejskich parkingach oraz by zniesione zostały opłaty wjazdowe do miasta. Wszystko po to, by uchronić handel i gastronomię przed złymi wynikami finansowymi.

- Zastosowanie proponowanych rozwiązań przyczyni się do odciążenia transport publicznego, a jazda samochodem do centrum miasta sprzyja ograniczaniu stopnia rozprzestrzeniania się infekcji - wskazała Radna Miasta Aina Stenersen (Frp).

Jednak Lan Marie Berg (Zieloni MDG), radna miasta ds. środowiska i transportu nie jest entuzjastycznie nastawiona do tej propozycji.

- Najważniejsze jest, aby zapewnić swobodny przejazd służbom ratunkowym, transportowi publicznemu i innym służbom miejskim. Więcej samochodów na drogach nie przyczyni się do tego. Nie ma sensu obniżać kosztów użytkowania samochodu. W ten sposób stwarzamy tylko nowe problemy, mówi Berg w rozmowie z Nettavisen.

- Dwie myśli w głowie jednocześnie

Berg podkreśla, że ​​nie możemy zapominać, że wciąż mamy kryzys klimatyczny.

- Chociaż na pierwszy plan wysunął się dziś kryzys związany z koronawirusem, to nie możemy zapominać, że mamy również kryzys klimatyczny. Nadal musimy podejmować niezbędne środki, aby walczyć z kryzysem klimatycznym, który jest większym i bardziej kompleksowym problemem niż ostry kryzys zdrowotny, w którym obecnie się znajdujemy, mówi.

Berg odrzuca również argument, że pozwalając na wjazd do centrum większej liczbie samochodów przyczyniamy się do odciążenia transportu publicznego:

- Musimy mieć w głowach jednocześnie dwie myśli. Nie możemy teraz tracić pieniędzy przeznaczanych na transport publiczny, a opłaty drogowe w dużej mierze trafiają właśnie do transportu publicznego - mówi Berg i jednocześnie dodaje:

- Znajdujemy się w samym środku poważnej sytuacji, którą bacznie obserwuje Rada Miasta i na bieżąco ją ocenia. Zastanawiamy się, jakie kroki należy podjąć, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji w Oslo.

Zgoda na jedną zmianę

Branża handlowa sama oceniła sytuację w centrum miasta jako kryzysową, a lider stowarzyszenia handlowego Oslo Handelsstand, Bjørn Næss, mówi, że świąteczne zakupy mogą być dla tej branży zbawieniem. Aby tak się stało ludzie muszą iść do sklepów na zakupy.

- W przypadku niektórych sklepów w centrum miasta świąteczne zakupy mają kluczowe znaczenie dla ich rentowności, powiedział Næss w październiku Nettavisen.

Aby uniknąć strat, Frp Oslo zaproponowało przed Bożym Narodzeniem dodatkową handlową niedzielę oraz zniesienie do końca roku pobierania tak zwanego czynszu ulicznego.

Rada Miasta zgada się z ostatnia propozycją Frp:

- W związku z trwającą pandemią Rada Miasta zdecydowała się na bezpłatne wynajęcie miejskich terenów przy ulicach w zimie 2020/21 z przeznaczeniem na tereny do serwowania posiłków na świeżym powietrzu. Będzie to możliwe w miejscach, gdzie użytkowanie tych terenów nie będzie stanowiło wyzwań dla zimowego utrzymania i funkcjonowania dróg – mówi radna miasta z MDG w rozmowie z Nettavisen.

- Państwo z kluczową rolą

Berg uważa, że ​​nadal to państwo ponosi główną odpowiedzialność za ratowanie handlu i usług.

- To państwo odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o systemy rekompensat i zapewnienie przetrwania branży. Jednak Rada Miasta obniżyła już na rok 2020 cały podatek obrotowy od sprzedaży. Branża boryka się z gwałtowną obniżką przychodów i dlatego też o bezpłatne użytkowanie gruntów, które wynajmowano latem, można teraz ubiegać się również zimą - mówi Berg.

W zeszłym tygodniu przewodniczący Rady Miasta Raymond Johansen (Partia Pracy) również wyszedł propozycją, którą nazwał «sygnałem alarmowym z ratusza w Oslo».

- Wiele kluczowych firm w Oslo jest zagrożonych likwidacją. Dlatego dziś przychodzę z sygnałem alarmowym z ratusza w Oslo. Potrzebujemy osobny pakiet środków pomocowych dla Oslo, ukierunkowany szczególnie na turystykę i aktywność zewnętrzną zwłaszcza w obszarach o najwyższym bezrobociu, powiedział Johansen na konferencji prasowej w czwartek.

