Meteorolog: - To będzie zupełnie inny rodzaj pogody

W przyszłym tygodniu nastąpi wyraźna zmiana pogody, zarówno na północy Norwegii, jak i na południu.

Układ wysokiego ciśnienia przemieszczający się na południe kontynentu wpłynie w niedalekiej przyszłości na pogodę w całej Norwegii. Przyszłotygodniowej zmiany aury doświadczy głównie południowa Norwegia Południowa (Sør-Norge):

- W przyszłym tygodniu czeka nas zupełnie inna pogoda niż ta, którą na południu kraju mieliśmy już od jakiegoś. Dotychczas było sucho, ładnie i zimno, teraz będzie więcej chmur i opadów, a temperatura będzie stopniowo rosła. Ładna pogoda na południu dobiega zatem końca, mówi w rozmowie z Nettavisen Terje Alsvik Walløe, dyżurny meteorolog w Instytucie Meteorologicznym.

- Ale nawet jeśli ładna pogoda się skończy, czy nie będzie miło pożegnać dwucyfrowe mrozy?

- Tak, to zależy od tego, jak na to spojrzysz, odpowiada Walløe i dodaje, że rzeczywiście, ostatnio zarówno w zachodniej, jak i wschodniej części Norwegii Południowej było bardzo zimno:

- Bergen i Stavanger miały prawdopodobnie najbardziej ekstremalne warunki - w stosunku do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Jednak również w Norwegii Wschodniej było bardzo zimno, chociaż notowaliśmy duże różnice między nocą a dniem, co spowodowane było niewielkim zachmurzeniem, podsumowuje meteorolog.

Niewielkie zachmurzenie oznacza bowiem, że słońce ogrzewa nas w ciągu dnia, ale temperatura gwałtownie spada w nocy.

Cieplej i pochmurnie

- Od poniedziałku przez cały tydzień będzie zdecydowanie większe zachmurzenie, zatem różnice temperatur między nocą a dniem zmniejszą się. W ciągu dnia nadal obserwować będziemy temperatury ujemne, jednak będą one stopniowo wzrastać i pod koniec tygodnia, w większej części południowej Norwegii, termometry pokażą już temperatury powyżej zera. Pogoda będzie łagodniejsza, ale pochmurna - mówi meteorolog.

Góry Norwegii Południowej, jak to często bywa, będą stanowiły granicę między jej zachodnią częścią (Vestlandet) a wschodnią (Østlandet):

- Duże zachmurzenie pojawi się obu regionach, ale wydaje się, że temperatury dodatnie szybciej pojawią się w Vestlandet. Trudno to jednak stwierdzić kategorycznie już dzisiaj. Pierwsze opady pojawiają się w poniedziałek. Śnieg będzie padał w wielu miejscach Norwegii Południowej, mówi Walløe.

Deszcz ze śniegiem i deszcz?

Portal pogodowy Yr.no przewiduje na poniedziałek śnieg w Bergen, Kristiansand i Oslo. Według prognoz, również w środę możemy spodziewać się opadów.

- Czy możemy spodziewać się jeszcze opadów śniegu, czy raczej opadów deszczu ze śniegiem i deszczu?

- Spodziewać się możemy opadów zarówno ściegu jak i deszczu. W Oslo i Østlandet raczej możemy oczekiwać śniegu. W Vestlandet opady przybiorą jednak różne formy, mówi Walløe i dodaje, że opady deszczu i deszczu ze śniegiem wystąpią przede wszystkim na obszarach przybrzeżnych Norwegii Południowej.

Trøndelag i północ

W Norwegii Środkowej (Midt-Norge) i Norwegii Północnej (Nord-Norge) pogoda zmieni się w przeciwnym kierunku:

- Obecnie w wielu miejscach, od fiordu Trondheimsfjorden w kierunku północnym, występują opady. Po weekendzie jednak pogoda ulegnie poprawie. Już jutro w Trøndelag będziemy mieli dzień bez opadów, a na początku przyszłego tygodnia podobnie będzie w Norwegii Północnej. Ładna pogoda przesuwa się zatem na północ, podsumowuje Walløe.

