Mewy stają się mieszkańcami więzień: - Obserwujemy konflikty ptaków z człowiekiem

Mewy opuszczają nadmorskie klify i ptasie wyspy. Teraz gniazdują w więzieniach i na platformach wiertniczych. Zajmowanie przez nie nowych siedlisk prowadzi jednak do konfliktów z człowiekiem.

Istnieje wiele opowieści o mewach, w których ptaki te nie zawsze przedstawiane są dobrym świetle. Często podkreśla się ich agresję, natarczywość, zbytnie zbliżanie się do ludzi oraz wyrywanie jedzenia prosto z rąk. W Anglii pewna kobieta poinformowała nawet, że jedna z mew porwała wprost z ogrodu jej czworonożnego pupila - psa rasy chihuahua.

- Również w Norwegii obserwujemy rosnącą niechęć ludzi do mew. Jest to niestety związane z postępującą urbanizacją terenów do niedawna dzikich i utratą przez te ptaki swoich naturalnych siedlisk nadmorskich. Mewy nie są niebezpieczne, a zła opinia jaką się cieszą potęgowana jest przez rozdmuchiwanie przez media przypadki zbyt bliskich kontaktów z człowiekiem, mówi ornitolog Frode Falkenberg z Norweskiego Stowarzyszenia Ornitologicznego.

Rabunek jedzenia

Większa część populacji mew w Norwegii żyje obecnie w miastach oraz na obszarach relatywnie gęsto zaludnionych.

- Najważniejszą rzeczą dla ptaków jest oczywiście dostęp do pożywienia a w miastach znajdują go naprawdę dużo. W obszarach miejskich to my, ludzie, tworzymy dla mew super korzystną ofertę na nadmierne i łatwo dostępne ilości pokarmu, wyjaśnia ornitolog.

Tego lata w Stavanger sam Frode Falkenber doświadczył niezbyt przyjemnego spotkania z mewą, która wyrwała mu loda prosto z dłoni.

- Mewa podleciała od tyłu i w locie pochwyciła trzymanego przeze mnie loda. Są to ptaki, które specjalizują się w zdobywaniu pożywienia bezpośrednio od ludzi, którzy często wręcz stoją i machają jedzeniem, mówi Falkenberg.

Mewy odkryły również bezpieczne miejsca lęgowe na płaskich powierzchniach dachów. Ptaki te są kreatywnymi oportunistami, czyli kierują się doraźnymi korzyściami. Wybierają zatem to, co w danej sytuacji jest dla nich najlepsze. Mówiąc wprost - wykorzystują one możliwości oferowane im przez ludzi i otaczające środowisko.

- Mewy poddawane są dużej presji zarówno ze strony ludzi, jak i drapieżników. Ludzie zamieszkujący coraz rozleglejsze obszary nadbrzeżne wypierają mewy z ich naturalnych siedlisk. W Norwegii ponadto rozpowszechniła się norka amerykańska, która jest w naszym ekosystemie gatunkiem obcym. Drapieżnik ten, podpływa do kolonii gniazdujących mew ulokowanych na wyspach i skutecznie wyżera złożone tam jaja.

Swoje siedliska w miastach znalazły między innymi mewa pospolita, mewa żółtonoga i w pewnym zakresie również mewa srebrzysta.

Ptak więzienny

Dwa norweskie więzienia informują o dużych koloniach mew, które zasiedlają ich teren. Obszary więzień zwyczajowo otoczone są murami co tworzy wygodną i co najważniejsze - bezpieczną przystań dla mew. Za murami ptaki te mogą spokojnie gniazdować nawet na ziemi, gdyż ich miejsca lęgowe nie są niepokojone przez drapieżniki takie jak norki czy lisy.

W więzieniu Ringerike od co najmniej dziesięciu lat gniazduje stała kolonia mew, która co roku powraca w to miejsce i składa tam jaja. Również w więzieniu w Bergen obserwować możemy kolonię mew licząca około 70 par lęgowych.

- Jeden z naszych pracowników dba o to, aby wszystkie ptaki były obrączkowane. Fakt gniazdowania ptaków na ziemi stanowi dla nas oczywiscie pewną niedogodność, bo nawet zwykłe koszenie trawników okazać się może niebezpieczne dla bytujących u nas ptaków. Po złożeniu jaja pisklę wykluwa się po kilku tygodniach wysiadywania przez dorosłą mewę. Potem ptaki opuszczają miejsce lęgu, mówi Roar Johannessen inspektor bezpieczeństwa w więzieniu w Bergen.

Również platformy naftowe zgłaszają wzrost liczby kolonii ptaków morskich. Na polu naftowym Heidrun odnotowano występowanie nawet 300 par lęgowych mewy trójpalczastej, pisze NRK.

Zabezpiecz dach

Rodzice mew będą bronić swojego przychówku przed niebezpieczeństwem. Młode potrzebują zazwyczaj tygodnia, by rozpocząć samodzielne loty. Jeśli chcemy pozbyć się mew, należy rozpocząć nasze działania jeszcze przed sezonem lęgowym. Jedną z rad Norweskiego Towarzystwa Ornitologicznego jest nieudostępnianie płaskich miejsc dachów, które mewy mogą uznać za odpowiednie i bezpieczne do złożenia jaj. Mewy są świetnymi obserwatorami otoczenia i jeśli dostrzegą dobre miejsca lęgowe i dostęp do pożywienia, będą wracały tam co roku.

Populacja mew w Norwegii jest zagrożona. Mewa pospolita oraz mewa śmieszka znajdują się na czerwonej liście i są zagrożone wyginięciem w ciągu trzech do czterech pokoleń. Mewa srebrzysta, żółtonoga i siodłata nie znajdują się na czerwonej liście*, lecz ich populacje również się kurczą.

* Czerwona księga gatunków zagrożonych – lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN).

