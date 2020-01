Mieszkańcy Oslo i okolic pozytywniej nastawieni do opłat drogowych

Nowe badanie pokazuje, że w ubiegłym roku mieszkańcy okolic Oslo byli pozytywniej nastawieni do opłat drogowych niż w roku 2018 - pomimo wprowadzenia nowych bramek i zmienionego systemu taryfowego.

W zeszłym roku opłaty za przejazd stały się polem walki w lokalnych wyborach. W kilku dużych miastach partia «Nie dla opat drogowych» (FNB) uzyskała mandat polityczny. W Oslo FNB do rady miasta wprowadziło czterech swoich przedstawicieli. Po wyborach jeden z nich stał się członkiem niezależnym.

Najnowsza ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Oslo i okolic przez Norfakta Markedsanalyse na zlecenie Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych (Statens vegvesen) pokazuje, że 59 procent społeczności zamieszkującej samą tylko stolicę Norwegii pozytywnie ocenia aktualną sytuację związaną z bramkowymi opłatami drogowymi.

Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań (zarówno dla Oslo jak i Akrershus) widać, że w 2019 roku, wśród mieszkańców Oslo i okolicznych gmin, dzisiejszy system opłat oceniło jako pozytywny 50 procent ankietowanych.

Wynik wskazuje, że postawa mieszkańców uległa zmianie od 2018 roku, kiedy to tylko 44 procent ankietowanych było pozytywnie nastawionych do opłat drogowych. Procent osób odbierających system opłat drogowych jako zły spadł z 52 procent w 2018 roku do 45 procent w 2019 roku.

- Ludzie w Oslo uwielbiają system opłat drogowych.

W roku 2019 w rejonie Oslo wprowadzono nowe miejsca poboru opłat oraz wprowadzono nowy system taryfowy.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Arild Hermstad (MDG), radny Oslo w Wydziale ds. Środowiska i Transportu, uważa iż to, że ludzie stają się coraz lepiej nastawieni do opłat drogowych jest zjawiskiem bardzo pozytywnym.

- Cieszę się, że coraz więcej osób w Oslo lubi istniejący system opłat drogowych. Większość ludzi chce czystszego powietrza, lepszego transportu publicznego, bezpieczniejszych dróg do szkoły oraz mniejszego ruchu samochodowego. Jest to bardzo dobry prognostyk przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie zmian w systemie opłat drogowych w regionie Oslo, powiedział Hermstad w mailu skierowanym do agencji informacyjnej NTB. Negocjacje dotyczące nowego pakietu Oslo 3 rozpoczęły się w tym tygodniu.

Najbardziej negatywnie nastawieni są w Romerike i Follo

Badanie pokazuje również, że wciąż aż 55 procent ankietowanych w dawnym okręgu Akershus negatywnie ocenia opłaty drogowe. Najbardziej negatywnie nastawione są osoby w Romerike (63 procent) oraz w Follo (58 procent).

- Najbardziej pozytywnie oceniane są opłaty drogowe w Oslo, Bærum i Asker. Społeczności Follo i Romerike są najbardziej negatywnie nastawione do opłat drogowych. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że zarówno Romerike jak i Follo w 2019 roku otoczone zostały nowym pierścieniem punktów poboru opłat za przejazd. Na opinię mieszkańców wpływa też jakość oferta transportu publicznego, powiedział w komunikacie prasowym Fred Anton Mykland dyrektor ds. Transportu-Wschód w Zarządzie Dróg Publicznych.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Folk i Oslo-området blir mer positive til bompenger (NTB)