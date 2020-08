Mieszkaniec Oslo otrzymał karę 20.000 koron za naruszenie warunków kwarantanny

Dwudziestokilkuletni mężczyzna został surowo ukarany po tym, jak pojawił się w urzędzie skarbowym - zaledwie dwa dni po nałożeniu na niego obowiązku kwarantanny.

Pod koniec maja mężczyzna przyleciał z Bułgarii na lotnisko Oslo Gardermoen. Po przylocie poinformowano go, że z powodu sytuacji epidemicznej w kraju, z którego przybył, musi zostać poddany obowiązkowej kwarantannie przez okres dziesięciu dni.

Dwa dni później pojawił się on jednak w Urzędzie Skarbowym przy ulicy Schweigaards w Oslo. Mężczyzna na wizytę w urzędzie umówił się wcześniej. Niestety, o fakcie nałożenia na niego obowiązku odbycia kwarantanny nie poinformował on ani strażników, ani obsługującego go urzędnika.

Za naruszenie ustawy o kontroli zakażeń, mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości 20.000 koron. Zgodnie z prawem, osoby poddane kwarantannie muszą przebywać we własnym domu lub w innym odpowiednim miejscu zamieszkania.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Oslo-mann fikk 20.000 kroner i bot for karantenebrudd (NTB)