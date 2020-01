Mikroplastiki wydmuchiwane do morza: norweski wynalazek może to zmienić

Nowa norweska technologia może ograniczyć zanieczyszczenie morza mikroplastikami.

Firma Pinovo ma siedzibę w Bergen i wielu klientów z branży przemysłu naftowego. W Pinovo opracowano technologię, która może znacznie w znacznym stopniu przyczynić się do rozwiązania problemu środowiskowego, któremu poświęcano do tej pory minimalną uwagę, czyli do zanieczyszczenia mórz mikroplastikami pochodzącymi z odpadów lakierniczych.

W 2018 roku koncernowi Equinor odrzucono wniosek na składowanie 150 ton piasku po piaskowaniu i 1.200 kg pozostałości farby powstałych podczas prac na polu naftowym Oseberg. Taka odmowa udzielona została po raz pierwszy, pomimo że we wniosku Equinor zwrócił uwagę, jak wiele wysiłku wkłada w zbieranie tego typu odpadów.

W decyzji odrzucającej wniosek norweski Urząd ds. Środowiska (Miljødirektoratet) napisał: Farba epoksydowa jest uważana za plastik, ponieważ zawiera polimery. Po usunięciu jej z powierzchni przez piaskowanie staje się mikroplastikiem. Płatki farby z piaskowania pozostają w środowisku morskim przez bardzo długi czas, a długoterminowe skutki tych emisji nie są znane.

Urząd zażądał od Equinor znalezienia alternatywnych rozwiązań w zakresie zbierania odpadów. Urząd ds. Rybołówstwa (Fiskedirektoratet) wskazał, że zanieczyszczenia takie mogą się okazać niebezpieczne dla stad ryb w przyległym obszarze morskim.

Tylko w Norwegii tysiące ton mikroplastików wprowadzane jest bezpośrednio do morza poprzez piaskowanie starych pokryw malarskich. Według danych norweskiego Urzędu ds. Środowiska farby są drugim co do wielkości norweskim źródłem mikroplastików w morzach.

Przybrzeżne instalacje naftowe są nieustannie poddawane konserwacji przez nakładanie na nich nowych powłok lakierniczych. Również kadłuby statków regularnie pokrywane są nowymi warstwami farb zabezpieczających. W obu przypadkach stare powierzchnie lakiernicze usuwane są przez piaskowanie. Możemy jednak coś z tym zrobić, mówi dyrektor zarządzający spółki Pinovo Tore Angelskår. Foto: Morten Solli (Nettavisen)

Brak kontroli

Kiedy zewnętrzne instalacje przemysłowe mają zostać pokryte nową warstwą farby, ich powierzchnie natryskiwane są (lub nadmuchiwane) piaskiem lub wodą pod dużym ciśnieniem. Technologia ta umożliwia usunięcie starych powłok i przygotowanie powierzchni do nałożenia nowych warstw. Farba chroniąca przed korozją to ważny element konserwacji powierzchni narażonych na działanie czynników korodujących.

Usuwane farby są poważnym problemem środowiskowym, gdyż są odpadem trudnym do zebrania i zagospodarowania.

- Gdy w czyszczoną powierzchnię uderzą woda lub piasek zmieszany z powietrzem, kontrolowanie odpadów jest bardzo trudne. Pozostałości farby są dosłownie zdmuchiwane z powierzchni i często przenoszone są wraz z wiatrem na duże odległości. Według Tore Angelskår, dyrektora generalnego Pinovo, na składowiskach odpadów składowane jest zaledwie niecałe 5 procent całości piasku, używanego w Norwegii do piaskownia powierzchni.

Samo piaskowanie oprócz problemów środowiskowych wiąże się także z dużym hałasem zagrożeniem dla zdrowia pracowników.

Dmuchawa i odkurzacz

Pinovo, które istnieje już od dziesięciu lat, opracowało technologię, która pomaga radykalnie zmniejszyć ten problem i tym samym uchronić środowisko i społeczeństwo przed zanieczyszczeniem.

- Cała stal na morzu musi być zabezpieczona pokrywami lakierniczymi, aby zapobiec korozji na jej powierzchni. Morskie instalacje naftowe są nieustannie poddawane konserwacji przez nakładanie na nie powłok lakierniczych. Kadłuby statków również regularnie pokrywane są nowymi warstwami farb zabezpieczających. Pozostałości farb zawierających mikroplastiki stanowią duże wyzwanie. Dziś już wiemy, że problem ten można rozwiązać, powiedział dyrektor Pinovo Tore Angelskår.

Rozwiązaniem ma być, według Pinovo, jest maszyna, która jednocześnie piaskuje i odkurza mikroplastyczne pozostałości oderwane z powierzchni w czasie piaskowania. W ten sposób odpady są zbierane i przekazywane do utylizacji, a nie lądują w morzu.

Według Angelskåra rocznie około tysiąca osób zatrudnionych jest przy tego rodzaju pracach na morzu. Pinovo szacuje, że ich technologia może zmniejszyć emisję mikroplastików do morza nawet o 70 ton. Co więcej, zapotrzebowanie na siłę roboczą może być zmniejszone nawet o 50 procent, twierdzi firma.

Siedem milionów metrów kwadratowych

Tylko Equinor ma siedem milionów metrów kwadratowych powierzchni, które pokryte są farbami antykorozyjnymi zawierającymi mikroplastiki. Powierzchnie te muszą być regularnie konserwowane, informuje Angelskår.

- O odpadach po piaskowaniu mówi się bardzo mało. Chcemy do zera zredukować ilość odpadów wpadających do morza. Zebrany piasek może być ponownie wykorzystany w procesie czyszczenia powierzchni. Technologia Pinovo umożliwia 20-krotne wykorzystanie tego samego piasku, mówi Angelskår.

Komercjalizacja

Ambicją Pinovo jest udostępnienie technologii innym firmom. Pinovo jest jedną z 12 międzynarodowych firm zaangażowanych w przedsięwzięcie związane z technologią morską pod patronatem funduszu inwestycyjnego Katapult Ocean. Katapult Ocean zainwestował około 1,3 miliona koron w technologię Pinovo, aby przyczynić się do jej komercjalizacji.

Potencjał jest ogromny. Na całym świecie istnieje ponad 1.200 platform i 50.000 statków, które regularnie piaskują swoje, narażone na korozję, powierzchnie.

Największym właścicielem z 28-procentowym udziałem w Pinovo jest Fjord Invest. Pozostali inwestorzy to Katapult Ocean i osoby fizyczne. Angelskår zamierza zwiększyć obroty firmy z 7,8 mln koron w 2019 roku do 12 mln koron w roku bieżącym.

- Rozwiązanie dobre do małych prac

Rune Eiane jest kierownikiem działu Narzędzi i Sprzętu w Kaefer Energy. Firma ta jest dostawcą usług w branży naftowej i zatrudnia tysiąc pracowników. Kaefer Energy generuje obrót w wysokości około 1,5 miliarda koron rocznie.

- Regularnie używamy technologii Pinovo. Niektóre urządzenia wynajmujemy, kilka nawet kupiliśmy. Największą zaletą użycia tego rozwiązania, jest to, że po piaskowaniu otrzymujemy powierzchnie wolne od kurzu, więc nie musimy dodatkowo czyścic powierzchni. Używaliśmy urządzeń Valhall, Skarv i Åsgard, mówi Eiane.

Kaefer używa sprzętu do piaskowania punktowego, powtórnej konserwacji i innych mniejszych prac. Rune Eiane zwraca jednak uwagę, że korzystanie z technologii Pinovo przy wielkich powierzchniach dużych statków byłoby raczej trudne z uwagi na małą szybkość pracy urządzeń.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Mikroplast blåses ut i havet: Norsk oppfinnelse kan snu dette (Morten Solli)