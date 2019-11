Miliarder Stein Erik Hagen podarował Oslo świecące drzewo

125.000 lamp LED oświetli nową atrakcję Oslo.

FILIPSTAD (Nettavisen): We Filipstad na Aker Brygge w Oslo pojawiło się coś niezwykłego, czyli nowa atrakcja stolicy Norwegii, do złudzenia przypominająca drzewo. Przy bliższym spojrzeniu widać jednak, że obiekt ten to nic innego tylko instalacja artystyczna, a więc drzewo wykonane z tworzywa sztucznego.

Dzieło sztuki o wysokości 14 metrów zostało kupione przez miliardera Steina Erika Hagena w 2017 roku na festiwalu Burning Man w Nevadzie w USA.

Wideo: Oto drzewo, które miliarder Stein Erik Hagen podarował gminie Oslo.

125 000 diod LED

Hagen postanowił przekazać gigantyczne sztuczne drzewo w prezencie gminie Oslo, a po rozważeniu kilku możliwych lokalizacji wybór padł na nowy Trettenparken przy Skur 13 we Filipstad. Hagen rozważał również umieszczenie sztucznego drzewa w Sofienbergparken w dzielnicy Grünerløkka oraz Vippetangen.

PLASTIK: Drzewo jest wyposażone w 125.000 programowalnych lamp LED umieszczonych na liściach, które są wykonane z tworzywa sztucznego. Zdjęcie: Jørgen Berge (Nettavisen)

Drzewo, które stworzył artysta Alexander Green, jest wyposażone w 125.000 programowalnych świateł LED i dzięki temu doskonale oświetli park w ciemnościach nocy.

Dzieło inspirowane jest podobnym drzewem z USA. Drzewo zostało przystosowane do norweskich warunków i nadano mu nazwę Oslo Treet.

Hagen: - Fascynujące

W niedzielę 1 grudnia odbędzie się ceremonia otwarcia instalacji. Ceremonię uświetni koncert oraz rozbłysk tysięcy świateł.

- Oslo Treet to magiczna instalacja artystyczna, która - mam nadzieję - będzie miejscem spotkań dla osób w każdym wieku. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się tym niezwykłym doznaniem z mieszkańcami Oslo, mówi Hagen.

MAGICZNIE FASCYNUJĄCE: Miliarder Stein Erik Hagen podarował wielkie drzewo mieszkańcom Oslo i ma nadzieję, że będzie to miejsce spotkań osób w każdym wieku. Foto: Halvor Ripegutu

Drzewo w Trettenparken nie pozostanie jednak na zawsze, ponieważ park jest tymczasowy. Umowa z Hagenem dotyczy wypożyczenia sztucznego drzewa na okres pięciu lat.

14 METRÓW: Łatwo będzie zauważyć drzewo o wysokości 14 metrów. Drzewo stoi obok strefy przemysłowej we Filipstad. Zdjęcie: Jørgen Berge (Nettavisen)

Więcej plastikowych palm

Przewodniczący Rady Miasta Oslo Raymond Johansen (Ap) również cieszy się z pozyskania nowej instalacji artystycznej.

- Sztuka łączy. W Oslo mamy szczęście, że mamy wiele ciekawych instalacji artystycznych w przestrzeni publicznej. Cieszę się, że Stein Erik Hagen przyszedł do nas z pomysłem postawienia drzewa w Oslo. Teraz może się on dzielić się tym niezwykłym doznaniem ze wszystkimi mieszkańcami Oslo.

W parku znajdują się również plastikowe palmy, sztuczna murawa i stoły do tenisa stołowego. Znajduje się tutaj także zewnętrzne biuro rady miasta. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Pomimo, że oficjalne rozświetlenie drzewa nastąpi w najbliższą niedzielę, Trettenparken na dobre otworzy się dopiero wiosną, informuje Oslo Havn w rozmowie z Nettavisen.

W parku zlokalizowany zostanie skatepark, miejsca do siedzenia i urządzenia do ćwiczeń. Wiele elementów wyposażenia jest już na miejscu. Oprócz sztucznego drzewa ustawione również zostały plastikowe palmy, a w części parku ułożono już sztuczną trawę.

