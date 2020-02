Minister finansów o krótszym czasie pracy: - Zapomnijcie o tym!

Jan Tore Sanner (H) ma jasne przesłanie dla każdego, komu marzy się skrócony czas pracy. - Zapomnij o tym!

OSLO (NTB, Nettavisen): Aby zapewnić wpływy do budżetu na określonym poziomie większa część społeczeństwa w wieku produkcyjnym musi pracować, a dodatkowo musimy pracować dłużej. Takie jest przesłanie ministra finansów Jana Tore Sanner (H), który przemawiał w tym tygodniu na rządowej Konferencji Perspektywicznej.

- To praca tworzy nasz dobrobyt. Siła robocza to 80 procent naszego narodowego majątku, a to oznacza, że praca jest ważniejsza niż bogactwo naftowe.

Sanner wyjaśnił w środę w Studiu Politycznym w radiu NRK, że aby zapewnić stały, wysoki poziom dobrobytu, ludzie muszą pracować więcej.

W swoim przemówieniu na konferencji Sanner przesłał kilka czytelnych sygnałów dotyczących kwestii czasu pracy w Norwegii. Wskazał między innymi, że i tak znajduje się on w dolnej części tabel prezentujących długość czasu pracy w poszczególnych krajach OECD.

Mocne ostrzeżenie

Minister powiedział w rozmowie z agencją informacyjną NTB, że nie oznacza to, iż rząd będzie się starał przedłużyć dzisiejszy, normalny czas pracy.

- Niech to jednak będzie mocne ostrzeżenie dla tych, którzy chcą skrócić czas pracy w Norwegii. Pracujący ludzie finansują nasz dobrobyt, powiedział Sanner, który ma jednocześnie jasne przesłanie dla wszystkich, którzy walczą o sześciogodzinny dzień pracy:

- Zapomnijcie o tym!

Podczas zeszłorocznego krajowego zjazdu Socjalistycznej Partii Lewicy (SV), działacze ugrupowania postanowili podjąć inicjatywę skrócenia dnia pracy do sześciu godzin z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. Komitet Partii Pracy (Ap) już wcześniej zlecał testowanie sześciogodzinnego dnia pracy, a hasłem przewodnim największej norweskiej organizacji związkowej LO już od lat jest wprowadzenie sześciogodzinnego dnia pracy. Również Partia Zielonych MDG chce ułatwień we wprowadzeniu krótszego czasu pracy.

Więcej wartości

Minister finansów zwraca uwagę, że jeśli dotychczasowe godziny pracy zostaną zmniejszone z 37,5 do 34 godzin tygodniowo, zmniejszy to majątek narodowy łącznie o wartość całego funduszu naftowego i wszystkie zasoby ropy naftowej.

- Pokazuje to, jak cenna jest dla Norwegii siła robocza, powiedział minister finansów.

Według Sannera w aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju najważniejsze jest to, aby pracowała jak największa część społeczeństwa. Ludzie muszą pracować dłużej i coraz więcej młodych ludzi musi podejmować pracę. By to osiągnąć ważne są działania prewencyjne zapobiegające sytuacji, w której jedna czwarta uczniów nie kończy szkoły średniej.

Ostatni raz czas pracy został skrócony z 40 do 37,5 godzin tygodniowo w 1986 roku, czyli prawie 35 lat temu.

