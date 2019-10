Minister sprawiedliwości odpowiada w sprawie pożarów samochodów

Od 2017 roku już ponad 123 samochody stanęły w ogniu: Jan Bøhler żałuje, że policja nie jest w stanie wykazać się ani jednym wyrokiem skazującym za ten czyn. Minister sprawiedliwości obiecuje zwiększenie wysiłków w celu wyjaśnienia tych incydentów.

We wtorek wieczorem w Grorud w Oslo płonęły dwa samochody. Policja podejrzewa, że przyczyną pożarów zaparkowanych samochodów w Kakkelovnskroken było podpalenie.

We wrześniu spłonęło łącznie dziesięć zaparkowanych samochodów. W Oslo od początku 2017 roku do 1 kwietnia bieżącego roku doszło do 123 pożarów samochodów, które według policji mogły być spowodowane celowym podpaleniem, informuje NTB.

- Od kwietnia odnotowano ponad 30 kolejnych przypadków pożarów samochodów, a także trzy duże pożary w garażach, mówi polityk parlamentarny Jan Bøhler.

Jan Bøhler od dawna martwi się problemami wschodniej części Oslo, w tym sytuacją związaną z płonącymi samochodami. W środę ponownie poruszył tę sprawę w Stortinget. Minister sprawiedliwości Jøran Kalmyr poinformował, że sprawa płonących samochodów będzie priorytetem policji i będzie traktowana jako integralna część walki z przestępczością nieletnich w Oslo.

Pełna treść zapytania Bøhlera w Stortinget przytoczona zostało w dalszej części artykułu.

Pożary samochodów w Oslo 30.09.2019: Pięć samochodów spłonęło w okolicach Ulven w Oslo w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Bøhler obawia się jednak, że policja nie podejmie wystarczających działań w celu poznania sprawców pożarów samochodów.

- Oznaczać to będzie, że ci, którzy to robią, czują się bezkarni. Akty przemocy takie jak groźby lub zemsta a także akty wandalizmu w postaci podpalania samochodów, pozbawione są ryzyka kary.

Bøhler napisał we wrześniu, że sprawcy nie powinni czuć się bezkarni bo poważnie wpływa to na poziom bezpieczeństwa lokalnych społeczności.

- Większość spraw jest umarzana

W środę minister sprawiedliwości Kallmyr wyjaśnił, dlaczego skuteczność wyjaśniania tych zdarzeń jest tak niska.

- Policja tłumaczy, że znalezienie sprawców pożarów samochodów jest bardzo trudne. Trudno jest znaleźć dowody, które mogą jednoznacznie powiązać konkretną osobę z konkretnym pożarem. W rezultacie większość spraw zostaje zamknięta z powodu niewykrycia sprawcy, powiedział Kallmyr w Stortinget.

Walka z przestępczością nieletnich

Kallmyr powiedział, że policja poświęca dużo czasu i zasobów na prowadzenie dochodzeń mających na celu wykrycie sprawców podpaleń. Zbierane są zeznania świadków, prowadzone są zintensyfikowane patrole zagrożonych miejsc oraz techniczne badania spalonych samochodów.

Aby zwiększyć wskaźnik wykrywalności tych zdarzeń, komisariat policji w Oslo zainicjował projekt, w którym dochodzenie w sprawie pożarów samochodów zostanie przekazane do jednostek lokalnych. Celem tego działania będzie lepsze wykorzystanie doświadczenia funkcjonariuszy najbliżej związanych z lokalną społecznością.

Minister sprawiedliwości Jøran Kallmyr (z prawej) powiedział w środę w Stortinget, że policja w Oslo wzmaga walkę z podpalaczami samochodów. Z lewej strony parlamentarzysta Partii Pracy Jan Bøhler Zdjęcie: Gorm Kallestad (NTB Scanpix)

- Jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że liczba pożarów samochodów w Oslo w porównaniu z innymi miastami skandynawskimi jest i tak na dużo niższym poziomie - powiedział Kallmyr, wskazując na Göteborg, w którym w ciągu jednej tylko doby spłonęło aż 90 samochodów. Spłonęło tam wówczas więcej samochodów niż w Oslo w ciągu całego roku.

Oto pytanie jakie Jan Bøhler skierował w środę w Stortinget do ministra sprawiedliwości:

W odpowiedzi na moje pisemne pytanie dotyczące liczby pożarów samochodów i liczby wykrytych sprawców tych zdarzeń, Minister Sprawiedliwości 5 września odpowiedział: Na moje pytanie z 14 listopada 2018 roku, dotyczące tej samej sprawy, odpowiedź ministra brzmiała: .

Niestety, od czasu mojego ostatniego zapytania doszło w Oslo do kilku kolejnych pożarów samochodów. W nocy 30 września spłonęło pięć samochodów w Ulven. Policja podejrzewa, że zostały one podpalone - podobnie jak 123 inne samochody w okresie od 2017 roku do 1 kwietnia 2019 roku. Czy ministerstwo może w końcu udzielić odpowiedzi na pytanie zadane już rok temu, czy jakiekolwiek podpalenie samochodu zostało wyjaśnione oraz czy ktokolwiek został za ten czyn skazany?

