Minister zdrowia: - Norwegia nigdy nie wyznaczy limitu wieku na oddziałach intensywnej opieki

Ministrowie Monica Mæland, Bent Høie i Guri Melby przedstawili informacje na temat kryzysu epidemicznego mającego wpływ na kraj.

Minister sprawiedliwości Monica Maeland i minister zdrowia Bent Høie są zwykle stałymi gośćmi w norweskich mediach, w których praktycznie codziennie informują mieszkańców Norwegii o aktualnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Dzisiaj na tradycyjnej już konferencji prasowej dołączyła do nich minister edukacji i integracji Guri Melby.

Są wytyczne dla rzemieślników

Minister sprawiedliwości odniosła się do pytania, które zadaje dziś wiele osób: Czy nadal można korzystać z usług rzemieślników?

- Dzisiaj przede wszystkim musimy pamiętać, że nasze działania mogą mieć poważne konsekwencje dla wielu osób. Chodzi o zapobieganie śmierci. Jeśli będziemy rozsądni, można mieć nadzieję, że normalność powróci szybko, zaczęła swoją wypowiedź Mæland.

Następnie zaapelowała do wszystkich, którzy chcą właśnie wyremontować swoje domy:

- Jeśli zarówno rzemieślnik, jak i osoba korzystająca z jego usług są zdrowi i nie są objęci obowiązkiem kwarantanny, można skorzystać z tego typu usług. Obowiązują przy tym oczywiście te same zasady, co w pozostałych dziedzinach życia, a więc konieczność zachowania bezpiecznego dystansu i przestrzegania higieny.

Maeland dodała również, że może to być właśnie odpowiedni czas na remonty i naprawy w domach.

Minister sprawiedliwości powiedziała również, że wizyta u fryzjera to aktualnie bardzo zły pomysł, nawet jeśli odbywa się ona w alternatywny sposób.

Anulowane egzaminy

Minister edukacji i integracji Guri Melby potwierdziła, że egzaminy w szkołach podstawowych i średnich zostały anulowane. Dodała także, że uczniowie ostatnich klas szkół średnich będą mogli otrzymać dyplomy - aby móc się ubiegać o przyjęcie na studia w następnym semestrze.

- Chociaż klasy w szkołach są zamknięte, cyfrowe klasy są otwarte. Jestem pod wrażeniem, jak nauczyciele radzą sobie w tych trudnych czasach, powiedziała Melby.

- Przypominam również, że gdy wystawia się końcową ocenę, ocenia się wysiłki ucznia z całego roku szkolnego. Jeśli jest jednak coś, co sprawia, że nie sypiam w nocy, to jest to sytuacja dzieci, które mają trudności w domach. Wiele gmin stosuje restrykcyjne praktyki z powodu niebezpieczeństwa infekcji, ale chcemy też, aby gminy spojrzały na sytuację dzieci i przeanalizowały swoje usługi edukacyjne skierowane do nich. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń można sądzić, że jest jeszcze przestrzeń do poprawy naszej oferty dla niektórych dzieci.

- Niektórzy muszą czekać dłużej niż inni

Minister zdrowia i opieki Bent Høie przygotował społeczeństwo do trudnych wyborów w nadchodzącym czasie, ale podkreślił, że Norwegia nigdy nie wyznaczy limitu wieku na oddziałach intensywnej opieki - tak jak ma to teraz miejsce we Włoszech.

- Ważne jest, aby pacjenci z przewlekłymi chorobami i poważnymi problemami zdrowotnymi utrzymywali stały kontakt z lekarzem, którego znają. Najpierw zadzwoń, a potem zarówno ty, jak i sam lekarz dowiecie się, czy powinniście się spotkać twarzą w twarz, powiedziała Høie.

- W niektórych krajach władze i służba zdrowia muszą już teraz wybierać pacjentów, których podda się leczeniu. Pracujemy sumiennie, aby tutaj w Norwegii nie znaleźć się w takiej samej sytuacji. Mimo to przygotowujemy się na trudne sytuacje i podejmowanie trudnych decyzji. W nadchodzącym czasie trudne decyzje będą podejmowane częściej. Najbliższy czas będzie wymagający, zarówno dla pacjentów, ich krewnych, jak i dla pracowników służby zdrowia.

- Każdy powinien uzyskać pomoc, ale niestety niektórzy muszą czekać dłużej niż inni. We Włoszech ustalono granicę wieku 60 lat na skierowanie do intensywnego leczenia, ale sytuacja taka nigdy nie będzie miała miejsca w Norwegii. Wszystkich pacjentów należy oceniać indywidualnie. Doświadczamy wymagających czasów, kiedy wiele się zmienia, ale my musimy zapewnić, że pacjenci będą traktowani priorytetowo na podstawie stanu chorego, najbardziej skutecznego leczenia i niezbędnych do tego zasobów. Wszyscy pracujący teraz w domu pomagają ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji i zmniejszyć obciążenie naszej służby zdrowia. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie unikniemy konieczności podejmowania niemożliwych decyzji.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Nye oppfordringer fra regjeringen: - Forbereder oss på vanskelige situasjoner ogbeslutninger (Anders Zerener)