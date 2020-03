- Dzisiaj minął tydzień, odkąd podjęliśmy najbardziej radykalne środki od czasów II wojny światowej, powiedziała minister sprawiedlwości.

Jako pierwsza głos na zwołanej dzisiaj wieczór konferencji zabrała minister sprawiedliwości Monica Mæland, która mówiła między innymi o nowej ustawie, którą rząd chce uchwalić w związku z epidemią koronawirusa.

- Dzisiaj minął tydzień, odkąd podjęliśmy najbardziej radykalne środki od czasów II wojny światowej. Jak dotąd uniknęliśmy wielu hospitalizacji. Widać jak ważne jest słuchanie zaleceń przekazywanych przez władze. Pracuj w domu i trzymaj się z daleka od innych ludzi i nie przestawaj być ostrożnym. Nawet jeśli jesteś zdrowy, postępuj zgodnie z zaleceniami i miej wzgląd na osoby z grupach podwyższonego ryzyka, powiedziała Mæland.

- Ciągle pojawiają się nowe kwestie

Minister wspomniała ponadto, że nowe prawo, które chce uchwalić rząd, daje władzom rozszerzone uprawnienia.

- To prawo zapewni, że będziemy mogli znaleźć rozwiązania, gdy będzie to pilne. Nie jesteśmy dziś w stanie przestrzegać wszystkich zasad, które przestrzegaliśmy dotychczas. Nasz projekt spotkał się ze sceptycyzmem i jest to całkowicie demokratyczne. Jesteśmy jednak w kryzysie i cały czas pojawiają się zadania, których nie planowaliśmy.

Minister Sprawiedliwości nawiązał również do środowego lotu z Hiszpani na lotnisko Oslo Gardermoren, gdzie ludzie musieli stać w dużym zagęszczeniu i bardzo blisko siebie.

- To się już nie wydarzy. To była dziura w systemie, powiedziała Maeland.

Zakaz kempingów - z jednym wyjątkiem

Po minister sprawiedliwości głos zabrał minister zdrowia Bent Høie. Dodał on, że ​​władze wciąż zabraniają wizyt w domkach wypoczynkowych zlokalizowanych poza gminą zamieszkania.

- Chodzi nam o małe gmin, na terenie których znajduje się wiele obiektów rekreacyjnych. Høie podkreślił, że w razie wybuchu epidemii, gminy te nie mają wystarczających możliwości i środków, aby otoczyć opieką dużą liczbę chorych.

Høy wspomniał ponadto, że jeśli w rodzinie jest chora osoba, musi pozostać ona w domu. W takich przypadkach zdrowi członkowie rodziny mogą przebywać w domku wypoczynkowym.

- Zapobiegniemy w ten sposób zarażeniu zdrowych członków rodziny, którzy w przeciwnym razie musieliby korzystać z tej samej łazienki i kuchni co chory, powiedział Høie.

Minister przypomniał, że za złamanie zakazy wyjazdu do domku wypoczynkowego można otrzymać karę grzywny.

Kilka dobrych wiadomości

Høie powiedział również, że Komisja Europejska cofnęła zakaz wywozu sprzętu medycznego z UE i że ​​kraje EFTA będą traktowane na równi z krajami unijnymi. Oznacza to, że ​​Norwegia może już bez przeszkód sprowadzać do kraju sprzęt wykorzystywany w walce z wirusem covid-19.

- Dzisiaj mam dwie dobre wiadomości. Krytyczny sprzęt przyjedzie do Norwegii zgodnie z naszą umową z Unią Europejską. Dzisiaj możemy również powiedzieć, że ludzie słuchają zaleceń i pozostają w domach, powiedział Høie.

Egzaminy szkolne

Dla wielu uczniów zbliża się czas egzaminów, a Minister Sprawiedliwości potwierdziła, że w kwestii egzaminów zastosowane zostaną elastyczne rozwiązania.

- Być może będziemy musieli nadawać różnym egzaminom, na różnych poziomach nauczania, różne priorytety, powiedziała Maeland.

Siódma ofiara śmiertelna

Minister zdrowia rozpoczął swoją wypowiedź od stwierdzenia, że ​​w ciągu ostatnich 24 godzin doszło do kilku nowych przypadków śmiertelnych i wyraził współczucie rodzinom zmarłych. Mówił także o dobrych rozwiązaniach wideo, które umożliwiają skontaktowanie się z pracownikami służby zdrowia, bez wchodzenia z nimi w bezpośredni kontakt.

- Na stronie helsenorge.no można znaleźć przewodnik po rozwiązaniach wideo, powiedział Høie.

Minister zaznaczył także, aby podziękować dzieciom, które dobrze radzą sobie z zaistniałą sytuacją.

W czwartek w Norwegii odnotowano siódmy śmiertelny przypadek infekcji koronawirusem. Zmarłym jest pensjonariusz jednego z domów opieki w Oslo.

Porady dla zainfekowanych

Generalna Dyrekcja ds. Zdrowia (Helsedirektoratet) informuje co prawda, że koronawirus najbardziej infekuje osoby starsze, ale zarażenia mogą również dotyczyć osób młodszych.

- Zachęcamy ludzi do spotykania się wirtualnego i korzystania z FaceTime lub innych rozwiązań elektronicznych. Zachęcamy też ludzi do utrzymywania normalnego rytmu dobowego, powiedział Espen Nakstad zastępca dyrektora Helsedirektoratet.

Przetestowano ponad 34.000 osób

Line Vold z Instytutu Zdrowia Publicznego przedstawiła nowy dzienny raport, w którym stwierdzono, że do dnia dzisiejszego na obecność covid-16 przetestowano ponad 34.000 osób.

- Zachęcamy też ludzi do pozostania w domu przez dodatkowy dzień po tym, jak objawy choroby ustąpią.

