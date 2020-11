Mocne słowa Høie: - Nie pozwólmy, aby ten przerażający scenariusz miał miejsce w Norwegii

Ministrowie rządu Erny Solberg stawili się na poniedziałkowej konferencji prasowej, dotyczącej aktualnej sytuacji epidemicznej w Norwegii.

KONGEN GATE, OSLO (Nettavisen): W obliczu gwałtownego wzrostu liczby przypadków infekcji, norweski rząd zaczął w zeszłym tygodniu wprowadzać kolejne obostrzenia. Od 43 do 44 tygodnia, liczba zgłoszonych przypadków infekcji wzrosła o 3.073, co odpowiada wzrostowi o 79 procent. Chociaż liczba przypadków wystąpienia poważnych następstw zakażeń jest niewielka, to i tak obserwoany jest wyraźny wzrost liczby osób hospitalizowanych.

Przypadek Belgii

Minister zdrowia Bent Høie rozpoczął swoją część konferencji od zwrócenia uwagi na przerażający przykład rozwoju epidemii koronawirusa, jaki ma teraz miejsce w Belgii. Kraj ten ma około dwukrotnie więcej mieszkańców niż Norwegia.

- Do września w Belgii, na 100.000 mieszkańców przypadało około 100 zarażonych (w ciągu ostatnich 14 dni). To mniej więcej tyle samo, ile obecnie wynosi liczba zakażeń w Norwegii. We wrześniu liczba zakażonych wzrosła już do 250 na 100.000 mieszkańców. W październiku w dalszym ciągu rejestrowano coraz więcej zakażeń a obecnie w Belgii odnotowuje się 1.600 zakażonych na 100.000 mieszkańców. Każdego dnia do szpitali przyjmowanych jest około 600 nowych pacjentów z COVID-19, powiedział Høie.

- Każdego dnia w Belgii umiera 160 osób zarażonych koronawirusem - kontynuował Minister Zdrowia.

W Belgii liczba zarejestrowanych zgonów w wyniku COVID-19 osiągnęła obecnie 13.055.

- Szpitale są przepełnione, a lekarze i pielęgniarki są proszeni o chodzenie do pracy, nawet jeśli są zarażeni. To wszystko wydarzyło się w ciągu siedmiu tygodni - powiedział minister zdrowia, który podkreślił, że to nie jest prognoza dla Norwegii, ale scenariusz, który może się wydarzyć, jeśli teraz nie opanujemy epidemii:

- Musimy opanować rozwój infekcji, zanim naprawdę przyspieszy. Za tydzień lub dwa możemy nie mieć takiej możliwości. Teraz jeszcze taką możliwość mamy, powiedział Høie.

Możemy stracić kontrolę

- Jesteśmy w sytuacji, w której możliwa jest utrata kontroli - podkreśliła na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Monica Mæland (H).

- Jeśli wszyscy wykonamy teraz swoją pracę, to można mieć nadzieję na nieco bardziej normalne święta. Jeśli nie wykorzystamy tej okazji teraz, Boże Narodzenie może być naznaczone chorobą, śmiercią i przepełnieniem szpitali - ostrzegła.

Belgia nie jest wyjątkowa

Zapytana przez Nettavisen o zaprezentowany przykład sytuacji w Belgii, Line Vold z Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) odpowiedziała, że ​​Belgia nie jest wyjątkiem:

- Są inne kraje w Europie, w których odnotowano ostatnio szybki i dramatyczny wzrost wskaźników zakażeń. Taki przykładem są Czechy.

WARUNKI BELGIJSKIE: - Jeśli teraz w Norwegii nie powstrzymamy rozprzestrzeniania się infekcji, to za siedem tygodni możemy znaleźć się w sytuacji podobnej do Belgii - ostrzegł minister zdrowia Bent Høie podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poświęconej sytuacji związanej z koronawirusem. Belgia jest obecnie jednym z krajów w Europie o największych wskaźnikach infekcji. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

TYDZIEŃ PO TYGODNIU: Liczba tygodniowych, nowych zgłoszonych przypadków COVID-19 gwałtownie wzrosła tej jesieni, w 44. tygodniu na przełomie października i listopada ustanowiono rekord w postaci 3.133 nowych przypadków. Foto: (Folkehelseinstituttet)

Mæland przekazuje policji jasny komunikat: - Egzekwujcie przepisy dotyczące kontroli zakażeń

- Dzisiaj priorytetem policji musi być egzekwowanie przestrzegania wprowadzanych środków kontroli zakażeń, powiedziała minister sprawiedliwości Monica Mæland (H) na poniedziałkowej konferencji prasowej.

- Jesteśmy w trudnej sytuacji, jednak większość ludzi dobrze zna zasady pozwalające nam kontrolować rozwój epidemii. W takim razie musimy się spodziewać, że wprowadzone obostrzenia będą przestrzegane, stwierdziła Mæland rządu w sprawie sytuacji związanej z epidemia koronawirusa.

Minister przed weekendem spotkała się z komendantem głównym policji Benedictem Bjørnland, aby porozmawiać na temat priorytetów policji w egzekwowaniu przestrzegania przepisów ustawy o kontroli zakażeń i ustawy o policji.

Priorytetem policji musi być egzekwowanie przestrzegania wprowadzanych środków kontroli zakażeń, mówi minister sprawiedliwości Monica Mæland (H). Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Priorytetem policji musi być jasne egzekwowanie przestrzegania obostrzeń. W praktyce oznacza to grzywny i kary pozbawienia wolności za poważne naruszenie prawa, mówi Mæland.

Ponadto prokurator generalny w tymczasowej dyrektywie stwierdził, że policja powinna nadać priorytet sprawom związanym z egzekwowaniem przestrzegania prawa w zakresie przepisów dotyczących kontroli zakażeń, w tym przepisów przyjętych na mocy lokalnych aktów prawa miejscowego.

