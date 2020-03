Może rekwirować domy i hotele w przypadku konieczności odizolowania zainfekowanych osób

Już 113 zainfekowanych koronawirusem. Zarażonych może być jednak od 10 do 100 razy więcej niż oficjalnie potwierdzono, ostrzegają władze.

Zainfekowanych koronawirusem może być od 10 do 100 razy więcej niż jest to potwierdzono. Dlatego też podjęto decyzję o zamknięciu dla publiczności zawodów sportowych Ski Festival 2020 na Holmenkollen.

W piątek po południu w Norwegii było już 113 osób, u których wykryto i potwierdzono obecność koronawirusa.

- Rzeczywista liczba zarażonych osób może być jednak od 10 do 100 razy wyższa. Nie znamy dokładnej liczby zarażonych, ale prawdopodobnie jest ona znacznie wyższa, powiedział Tore W. Steen naczelny lekarz gminy Oslo w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

- Wiele zarażonych osób ma bardzo niewiele objawów chorobowych. Inni mogą wręcz nie wykazywać żadnych objawów, a jednak mogą potencjalnie zarażać innych. Wszystko to bardzo utrudnia znalezienie i zidentyfikowanie źródeł infekcji, powiedział specjalista medycyny Johan L. Torper w wywiadzie dla NTB.

Właśnie ta duża niepewność co do faktycznej liczby zarażonych wirusem spowodowała, że gmina Oslo, w porozumieniu z krajowymi władzami ds. zdrowia, postanowiła odwołać wszystkie publiczne wydarzenia związane z narciarskim weekendem na Holmenkollen.

- Zakładamy, że pewna część osób, które planowały wziąć udział w festiwalu narciarskim, zostałaby zarażona. To możemy powiedzieć z całą pewnością. Nie jesteśmy zaś w stanie powiedzieć ile dokładnie osób uległoby zarażeniu, mówi Toper.

- Testy na obecność koronawirusa przeprowadzane są według ścisłego wskazania. Jednym z powodów tego, że testy wykonuje się tylko wybranym pacjentom jest świadomość, że istnieją pewne ograniczenia i wyzwania związane ze sprzętem koniecznym do przeprowadzenia badań. W przyszłości mogą pojawić się niedobory sprzętu, dlatego musimy mieć ustaloną strategię kiedy i kogo poddajemy testom, mówi Torper.

Ograniczenia w ruchu lotniczym?

Według dyrektora Urzędu ds. zdrowia (Helsedirektoratet) Bjørna Guldvoga, może się okazać konieczne wprowadzenie ograniczeń dla ruchu samolotów przybywających do Norwegii z niektórych ogarniętych epidemią koronawirusa.

- Teraz patrzymy na to, czy istnieją konkretne powody, aby podejmować takie decyzje oraz czy doradzać operatorom, że nie powinni organizować podróży do i z danych obszarów - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej Guldvog.

Dyrektor ds. zdrowia nie chce jednak powiedzieć, które kraje bierze pod uwagę.

Na początku tego tygodnia w Tromso wylądował samolot z Mediolanu. Mediolan to stolicą Lombardii, która jest jednym z tych regionów północnych Włoch, do których podróżowania zdecydowanie zniechęca Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet odradza także podróż do Iranu, Korei Południowej i Chin kontynentalnych.

Mogą zamykać szkoły i rekwirować domy

Helsedirektoratet otrzymał rozszerzone kompetencje mające na celu usprawnienie jego działań w obszarze ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji.

Urząd potwierdził, że ma co prawda szerokie uprawnienia do wprowadzania bardziej rygorystycznych środków w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, ale na razie nalega, aby to gminy i powiaty podejmowały decyzje o zamykaniu szkół i przedszkoli oraz aby to lokalni organizatorzy imprez, we współpracy z gminami, rozważyli zasadność organizacji wydarzenia.

- Ale podstawa oceny ryzyka ciągle się zmienia, podkreśla lekarz z Helsedirektoratet Svein Lie w odpowiedzi na pytanie Nettavisen.

Ministerstwo udziela zezwoleń

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia ogłosiła, że Urząd ds. zdrowia otrzymał zezwolenie na wdrażanie działań, które są konieczne do zapewnienia opieki zdrowotnej i zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji, informuje NTB.

Urząd ds zdrowia może teraz nakładać obowiązek służby lub zlecać personelowi pracę w godzinach nadliczbowych. Helsedirektoratet może również rekwirować mieszkania, domy, hotele i inne budynki w celu odizolowania zainfekowanych, jeśli uznane to zostanie za konieczne.

Działania te mogą być podejmowane, gdy zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie

Zarówno szpitale, jak i gminy mają rówież możliwość narzucania pracownikom służby zdrowia pracy w godzinach nadliczbowych i wprowadzania zmian w grafikach operacji, jeśli okaze się to konieczne.

- Zezwolenia te nie powinny być wykorzystywane, chyba że jest to bezwzględnie konieczne, podkreślił Bent Høie (H), minister zdrowia i usług opiekuńczych.

