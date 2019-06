Na to przeznaczone są pieniądze pochodzące z opłat drogowych w Oslo

Aż 98 procent pieniędzy pochodzących z drogowych opłat bramkowych nie jest przeznaczane na drogi.

W sobotę uruchomiono 52 nowe stacje poboru opłat drogowych w Oslo. Od tej pory większa liczba kierowców jest zmuszona do płacenia za poruszanie się samochodem po stolicy.

Ale tych, którzy wierzyli, że większość pieniędzy pochodzących z opłat drogowych przeznaczona zostanie na poprawę infrastruktury drogowej, spotka rozczarowanie. Aż 98 procent opłat za przejazdy przez bramik przeznaczane jest bowiem na inne cele, a mianowicie na poprawę transportu publicznego oraz budowę ścieżek rowerowych i spacerowych.

Fornebubanen największym beneficjentem

Szacuje się, że w perspektywie nadchodzących czterech lat, przychody ze stacji poboru opłat wyniosą 15,1 mld koron . Szczegółowy plan dystrybucji pieniędzy jest już gotowy.

Według Wydziału Klimatycznego Urzędu Gminy Oslo, w ciągu najbliższych czterech lat to właśnie Fornebubanen (linia metra łącząca Majorstuen i Fornebu) będzie największym beneficjentem pieniędzy pochodzących z nowych bramek. W 2020 roku na przykład, 116 mln koron przeznaczonych zostanie na budowę nowej linii metra do Fornebu, a w kolejnych latach kwota ta będzie wzrastać wraz z postępującą fazą budowy. W sumie, w latach 2020-2023, na nową linię metra przekazanych zostanie około 4,1 miliarda koron pochodzących z opłat drogowych płaconych przez kierowców.

OTRZYMAJĄ NAJWIĘCEJ: Fornebubanen, nowa linia metra w stolicy Norwegii, będzie największym beneficjentem podziału pieniędzy pochodzących z nowych bramek drogowych w Oslo. Foto: oslo.kommune.no

Nowy tunel centralny

Niedawno przyjęto założenia programu rozwoju komunikacji - tzw. program Oslopakke 3. Program Oslopakke 3 to porozumienie między gminą Oslo, okręgu Akershus i rządem Norwegii i własnie w ramach tego porozumienia zwiększono w stolicy Norwegii liczbę bramek poboru opłat. 63 procent pieniedzy pochodzących z opłat przekazywane jest do budżetu Oslo, a 37 procent do Akershus.

Oprócz Fornebubanen, opłaty drogowe w Oslo zostaną przeznaczone na planowanie nowego centralnego tunelu metra i ukończenie tunelu kolejowego Follo.

Nieco ponad miliard koron przeznaczony jest na różne projekty związane z poprawą funkcjonowania metra (nowy system sygnalizacji), a także na przyszłoroczny rozwój sieci tramwajowej. Ponadto, do roku 2025 powstanie 100 km nowych ścieżek rowerowych.

Trochę na projekty drogowe

Zdecydowano również, że niektóre opłaty zostaną przeznaczone na projekty drogowe. Droga E16 z Sandvika do Wøyen otrzyma w 2020 roku kwotę około 470 milionów koron. Droga E18 w Filipstad również otrzyma pieniądze pobrane od kierowców.

Frp: - Niesprawiedliwie podejście

Jednak Partia Postępu (Frp) w Oslo nie chce dalej wspierać umowy Oslopakke 3. Powodem tego jest poczucie, że kierowcy płacą na wszystko, tylko nie na drogi. A takie miało być pierwotne przeznaczenie pieniędzy z opłat drogowych. Łącznie 98 procent dochodów z bramek nie jest przeznaczane na poprawę infrastruktury drogowej, powiedziała w rozmowie z Nettavisen Aina Stenersen, liderka Frp w Oslo.

PROTEST: Aina Stenersen, liderka Frp w Oslo wraz z innymi członkami partii protestowała przeciwko nowym punktom poboru opłat na Østre Aker w Oslo w sobotę. Teraz proponuje odrzucenie porozumienia Oslopakke 3 i zakończenie finansowania z opłat drogowych innych inwestycji niż drogi. Foto: (NTB scanpix)

Stenersen proponuje Radzie Miasta zerwanie porozumienia Oslopakke 3 z Akershus tak, jak to miało miejsce ostatnio w gminach Arendal i Nedre Eiker.

- Co czwarta korona od kierowców w Oslo przeznaczona jest na finasowanie Fornebubanen. To my kierowcy zapłacimy kwotę 4,1 miliarda koron w ciągu najbliższych kilku lat za ten projekt. Aktualnie szacuje się, że koszty budowy Fornebubanen wyniosą 16,1 miliarda, a wiele osób uważa dzisiaj, że to zdecydowanie za dużo. W tej dziedzinie można znaleźć tańsze rozwiązania, w których udział społeczeństwa w finansowaniu będzie mniejszy. Ponadto priorytetem powinny być inne projekty, takie jak nowy tunel w centrum i nowy system sygnalizacji, mówi Stenersen, po czym dodaje:

- Nie można pozwolić małej grupie kierowców w Oslo płacić za takie gigantyczne projekty i pozwolić, aby tak mało środków pozostało do wykorzystania na poprawę dróg.

