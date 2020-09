NAF bardzo krytyczny: - Ludzie muszą mieć gdzie parkować swoje samochody

W tym tygodniu ogłoszono wzrost opłat parkingowych. NAF reaguje.

- Polityka Rady Miasta jest niespójna. Coraz bardziej ograniczane jest korzystanie z samochodów, a jednocześnie budżet miasta uzależniony jest od przychodów pochodzących od kierowców - mówi Camilla Ryste, menedżer ds. komunikacji w NAF (Norges Automobil-Forbund czyli Norweski Związek Motorowy).

Rada Miasta Oslo ogłosiła w tym tygodniu znaczący wzrost cen za parkowanie samochodów. Ceny za parkowanie własnego samochodu na drodze publicznej w pobliżu miejsca swego zamieszkania (parkowanie znane w Norwegii jako beboerparkering), wzrosną nawet o 50 proc. Dla właścicieli domów lub mieszkań, którzy musza korzystać z tego typu parkingów, posiadających samochód na benzynę lub olej napędowy oznacza to wzrost kosztów z 3.600 do 5.400 koron rocznie.

Wzrost cen ogłoszono w przedstawionym w środę budżecie Oslo na rok 2021. Także osoby odwiedzające mieszkańców oraz inni parkujących na drogach publicznych, muszą liczyć się z gwałtownym wzrostem cen od 2021 roku. Jednocześnie strefy, w których obowiązywać będą zasady właściwe dla beboerparkeringen zostaną wyznaczone w ten sposób, aby obejmowały one większą część miasta.

NAF uważa, że ​​taka polityka miasta jest podwójną karą dla mieszkańców potrzebujących samochodu.

- Podwyższenie opłaty za parkowanie dla mieszkańców przy jednoczesnym usunięciu wielu miejsc parkingowych na obszarach mieszkalnych jest postrzegane jako niesprawiedliwe i jest rodzajem podwójnej kary. Ludzie muszą mieć możliwość posiadania miejsca, gdzie mogą postawić swój samochód, nawet jeśli Rada Miejska chce, aby samochodów w mieście w ogóle nie używano. Pomimo tego, że i tak większość ludzi korzysta z transportu publicznego podczas podróży do pracy, to samochód jest potrzebny do innego rodzaju podróży. Podróży odbywanych popołudniami, wieczorami, w weekendy i w czasie świąt - podkreśla Ryste.

- Zajmuje cenną przestrzeń

Radna ds. środowiska i transportu w stołecznym ratuszu Lan Marie Berg powiedziała w środę w rozmowie z Nettavisen, że wzrost cen jest środkiem społecznym:

- Jest to właśnie rodzaj podatku socjalnego, bo pomaga tym, którzy potrzebują zaparkować w mieście, w zdobyciu miejsca parkingowego. Najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla równości społecznej w sektorze transportu, jest zapewnienie jak najlepszego transportu publicznego, powiedziała Lan Marie Berg w rozmowie z Nettavisen.

WZROST CEN ZA PARKOWANIE: Radna ds. środowiska i transportu Lan Marie Berg. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Lan Marie Berg broni wzrostu cen za parkowanie, mówiąc, że używanie samochodu napędzanego paliwami kopalnymi powinno być droższe niż używanie samochodów o zerowej emisji.

- Naszym celem jest sprawienie, żeby posiadanie samochodu w Oslo stało się trochę droższe, ponieważ samochody zajmują cenną przestrzeń miejską - powiedziała Berg.

- To frustrujące

- Lan Marie Berg i Rada Miasta chcą otrzymywać więcej pieniędzy od kierowców na sfinansowanie transportu publicznego i dróg, a jednocześnie sprawiają, że korzystanie z samochodu staje się coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. Rada Miasta tłumaczy, że wzrost cen ma na celu ograniczenie ruchu drogowego. Nic więc dziwnego, że wiele osób jest sfrustrowanych niespójnymi sygnałami jakie dochodzą ze stołecznej Rady Miasta, mówi Camilla Ryste menedżer ds. komunikacji w NAF.

