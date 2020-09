Najbardziej optymistyczne szacunki: - Do normalności wrócimy za rok

Powrót do normalnego trybu życia może nastąpić w ciągu roku. Warunek jest jeden: udane szczepienia.

- Gdy uda nam się zaszczepić dużą część społeczeństwa, możliwy będzie powrót do normalnego życia. Będzie to możliwe za rok lub w nieco dłuższej perspektywie, mówi Bjørn-Inge Larsen, szef departamentu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

Obecnie opracowywanych jest co najmniej 180 różnych szczepionek. Osiem z nich przeszło już do trzeciego etapu testów. Etap ten to ostatnia prosta przed wszczęciem procedury zatwierdzenia preparatu. Jeśli spełnią się najbardziej optymistyczne szacunki, pierwsze dawki szczepionki zostaną dostarczone do Norwegii na początku przyszłego roku.

- Dzień, w którym otrzymamy pierwsze dawki szczepionki, nie będzie równoznaczny ze zniesieniem środków kontroli rozprzestrzeniania się epidemii. Prawdopodobnie chwila, w której będziemy mogli powiedzieć, że wielu z nas jest zaszczepionych, nie nastąpi zbyt szybko, mówi Larsen.

Kontynuacja stosowania obostrzeń będzie zależeć od rozwoju epidemii.

- Gdy duża część społeczeństwa zostanie zaszczepionych, liczba infekcji samoczynnie ulegnie zmniejszeniu.

Miliony dawek

Głównym powodem, dla którego zaszczepienie dużej liczby osób zajmie trochę czasu, jest to, że pierwsze dostawy szczepionek będą niewielkie.

- Dla przykładu UE zamówiła około 400 milionów dawek szczepionki od producenta AstraZeneca (którego szczepionka jest w trzeciej fazie testów). W pierwszym miesiącu Europa może otrzymać dziesięć milionów dawek. Przewiduje się, że zamówiona liczba szczepionek zostanie dostarczona w ciągu sześciu miesięcy - mówi Larsen.

Ponadto nie ma pewności, czy to właśnie ta szczepionka zostanie ostatecznie powszechnie zastosowana. Istnieje także szereg innych czynników, które mogą opóźnić prace nad wprowadzeniem powszechnych szczepień.

Ochrona w społeczeństwie

- Jeśli jednak kilku firmom, które pracują ze szczepionkami, uda się ostatecznie wprowadzić skuteczny produkt na rynek, to szacuje się, że zaszczepienie wystarczająco dużej części populacji zajmie od sześciu do dwunastu miesięcy, uważa Larsen.

- Ponad 50 procent, a może nawet wręcz 60 lub 70 procent populacji będzie musiało zostać zaszczepione lub zostać zainfekowane, zanim epidemia samoczynnie zacznie zanikać zniknie - mówi.

Jeśli spełnią się najbardziej optymistyczne szacunki, może to nastąpić jesienią 2021 roku.

- Wtedy nie będzie miało znaczenia, czy ktoś wyjechał na wakacje i wrócił do domu zarażony, ponieważ w społeczeństwie będzie już zbudowana odporność, mówi Larsen.

We wtorek norweskie władze zorganizowały seminarium na temat międzynarodowych i krajowych prac nad szczepionkami.

- Nasze szacunki oparliśmy na zaszczepieniu 75 procent osób z grupy ryzyka i 50 procent społeczeństwa. Oznacza to, że początkowo zaszczepione zostaną dwie trzecie dorosłej populacji - wyjaśnił minister zdrowia Bent Høie (H).

- Osoby z grup ryzyka i osoby pracujące w zawodach krytycznych społecznie będą miały pierwszeństwo w dostępie do szczepionek - natychmiast po tym, jak te staną się dostępne, mówi Geir Bukholm, dyrektor ds. kontroli zakażeń w Instytucie Zdrowia Publicznego FHI w rozmowie z NTB.

Przechowywanie w chłodniach

Prawdopodobnie dostępnych będzie jednocześnie kilka szczepionek przeciwko COVID-19. Obchodzenie się z niektórymi z nich będzie trudniejsze.

- Już dziś wiemy, że niektóre potencjalne szczepionki, będą wymagać bardzo specjalnego sposobu transportu i przechowywania. Jedna z nich wymaga np. przechowywania w temperaturze minus 70 stopni - wyjaśnia Bukholm.

Podkreśla też, że szybkość przeprowadzenia szczepień zależeć będzie od sprawności dostaw preparatu.

- Uważamy, że jeśli zdobędziemy liczbę szczepionek, która odpowiada naszemu zapotrzebowaniu, to w 2021 roku uda nam się przeprowadzić wszystkie konieczne szczepienia.

