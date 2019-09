Najlepsze kraje dla biznesu cyfrowego: - Tylko trzy kraje wyprzedzają Norwegię

Norwegia została ponownie wybrana jednym z najlepszych krajów na świecie. Tym razem, według nowego rankingu, istnieją tylko trzy kraje na świecie, w których łatwiej prowadzi się cyfrowy biznes niż w Norwegii.

Harvard Business Review ogłosił listę najbardziej atrakcyjnych krajów do prowadzenia biznesu cyfrowego. Norwegia zajęła w rankingu czwarte miejsce, a pokonana została jedynie przez USA, Wielką Brytanię i Holandię.

Norwegia jest została najwyżej sklasyfikowan sposród wszystkich krajów nordyckich. Ponadto okazało się, że jest lepszym krajem do prowadzenia działalności cyfrowej niż Japonia, Australia i Kanada.

Reszta krajów nordyckich również plasuje się w czołówce listy. Norwegia plasując się na miejscu czwartym, wyprzedziła Danię, która jest na miejscu siódmym. Finlandia i Szwecja sklasyfikowane zostały odpowiednio na 10 i 11 miejscu.

Pełne zestawienie na dole artykułu.

Najlepsi w świecie w sferze zakupów online

W zestawieniu zwrócono uwagę na specyfikę grupy jaką stanowią kraje nordyckie. Nordyccy konsumenci zostali klasyfikowani jako pionierzy w użytkowaniu zarówno cyfrowych platform informacyjnych, jak i rozwiązań rozrywkowych opartych na cyfrowych subskrypcjach. Badanie pokazuje, że kraje nordyckie są klasą samą dla siebie, jeśli chodzi o transmisje streamingowe filmów i telewizji.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Ponadto Harvard Business Review pisze, że kraje nordyckie są rajem dla sprzedawców internetowych z całego świata. Jedna trzecia nordyckich konsumentów robi zakupy online każdego miesiąca. Korzystają oni głównie z zagranicznych platform z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Chin.

Słabe oceny w sferze mediów cyfrowych

Norwegia otrzymała najwyższe noty w kategoriach:

gospodarki współdzielenia ( sharing economy, delingsøkonomi) - gospodarka współdzielenia to modele biznesowe, w których działalność odbywa się dzięki pośrednictwu platform współpracy, tworzących ogólnie dostępny rynek czasowego korzystania z dóbr lub usług, często dostarczanych przez osoby prywatne;

- gospodarka współdzielenia to modele biznesowe, w których działalność odbywa się dzięki pośrednictwu platform współpracy, tworzących ogólnie dostępny rynek czasowego korzystania z dóbr lub usług, często dostarczanych przez osoby prywatne; dostępu do danych;

handlu elektronicznego.



Co zatem co wpłynęło na to, że Norwegia została sklasyfikowana w zestawieniu «dopiero» na czwartym miejscu? To media cyfrowe obniżyły ranking Norwegii.

Pomimo faktu, że Norwegowie są wielkimi entuzjastami używania platform cyfrowych takich jak YouTube czy Netflix, niska ocena w tej kategorii spowodowana była brakiem lokalnych alternatyw dla tych usług.

W zestawieniu wzięto pod uwagę 42 największe kraje związane z biznesem cyfrowym na świecie. Klasyfikację oparto na czterech głównych kategoriach:

- Handel elektroniczny, taki jak Amazon i eBay

- Media cyfrowe, takie jak YouTube i Netflix

- Gospodarka współdzielenia, taka jak Airbnb i Uber

- Platformy freelanerskie, takie jak aplikacja Upwork, która łączy osoby poszukujące pracy i pracodawców w krótkich projektach.

Nie badano biznesu cyfrowego

Bank Światowy przeprowadza coroczną ankietę, w której wybiera najlepszy kraj na świecie do prowadzenia działalności gospodarczej. Zestawienie to jest często nazywane Mistrzostwami Świata lub Igrzyskami Olimpijskimi dla rządów, które chcą przyciągnąć do swego kraju inwestorów.

W badaniach ocenia się, jak łatwo jest prowadzić działalność gospodarczą w danym kraju biorąc pod uwagę różne czynniki wpływające na rozwój takiej działalności. Nie bierze się w nich jednak pod uwagę cyfrowych możliwości biznesowych w danym kraju.

Zestawienie dokonane przez Harvard Business Review jest więc zatem niejako uzupełnieniem corocznego rankingu Banku Światowego.

Zobacz wyniki rankingu poniżej:

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Kårer verdens mest attraktive land: Bare tre foran Norge på lista (Ane Tolnes Haugdal)