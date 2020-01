Najlepszy sondaż Partii Postepu (Frp) od dwóch lat

Zaledwie dzień po opuszczeniu rządu, Partia Postępu (Frp) uzyskała najlepsze wyniki sondażowe od prawie dwóch lat.

Jeszcze tydzień temu Partia Postępu (Frp) miała w sondażu politycznym, przeprowadzonym przez telewizję TV2, zaledwie 8,7 procent poparcia. Po odejściu z rządu poparcie dla Frp mocno wzrosło.

Poparcie dla Frp w tym krótkim czasie wzrosło aż o 5,9 punktów procentowych - do 14,6 procent. Od maja zeszłego roku w badaniach prowadzanych przez Kantar na zlecenie TV 2 partia ta nigdy nie przekroczyła 10 procent poparcia ankietowanych.

Spadek poparcia dla Senterpartiet i Høyre

Największym przegranym przeprowadzonego sondażu jest Senterpartiet (Partia Centrum). Vedum i jego partyjni towarzysze uzyskali poparcie na poziomie zaledwie 14,5 procent (spadek o 3,4 punktu procentowego w ciągu tygodnia). Po raz pierwszy zatem od dawna Frp uzyskało lepszy wynik sondażowy Senterpartiet.

Høyre uzyskało 20,4 procent poparcia ankietowanych, co stanowi spadek o 2,0 punkty procentowe.

250 nowych członków

To nie koniec dobrych wiadomości dla Siv Jensen liderki Frp. Dzień po wyjściu z rządu partyjne szeregi zasiliło 250 nowych członków. Tylko kilka osób, po opuszczeniu przez ugrupowanie ław rządowych, zareagowało oddaniem legitymacji partyjnych.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Już od dłuższego czasu nasz udział w rządzie charakteryzował się zbyt wieloma kompromisami. W efekcie doprowadziło to do powstania szarego i nudnego rządu mającego niewielkie poparcie społeczeństwa. Sprowadzenie do kraju kobiety powiązanej z organizacjami terrorystycznymi przelało czarę goryczy, powiedziała w poniedziałek liderka Frp Siv Jensen..

Jensen podkreśla, że Partia Postępu będzie teraz partią opozycyjną w parlamecie Stortinget, niezwiązaną dłużej z żadnymi postanowieniami uzgodnionymi w ramach platformy koalicyjnej z Granavolden.

- Będziemy partią opozycyjną, w której to program partii stanowi podstawę głosowania w Stortinget, powiedziała Jensen.

Poparcie dla pozostałych partii w przeprowadzonym badaniu jest następujące (zmiana od poprzedniego sondażu w nawiasie): Partia Pracy Ap 25,3 (+1,8), Frp 14,6 (+5,9), Høyre 20,4 (-2,0), Partia Chrześcijańsko-Ludowa KrF 5,2 (+2,0), Partia Centrum Sp 14,5 (-3,4), Socjalistyczna Partia Lewicy SV 6,5 (-2,3), Venstre 2,2 (-), Lewica Rødt 5,1 (+0,4) ), Zieloni MDG 3.5 (-3,0) oraz pozostałe partie 2,6 (-2,0).

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Beste Frp-måling på to år (Anders Lohne Fosse, NTB)