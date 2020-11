Najnowsze dane o norweskiej gospodarce: - Gwałtowne spadki dają gwałtowne wzrosty

Wzrost gospodarczy na początku jesieni wyhamował. Jednak jesienią 2020 roku wydaliśmy znacznie więcej pieniędzy na konsumpcję niż przed Bożym Narodzeniem w 2019 roku.

We wtorek rano Centralny Urząd Statystyczny (SSB) opublikował wyniki gospodarcze Norwegii za trzeci kwartał 2020 roku. Sytuacja jest niestety daleka od normalnej, pomimo silnego wrześniowego wzrostu w kilku obszarach.

Jeszcze przed opublikowaniem danych Handelsbanken oraz Norges Bank spodziewali się, że po odnotowanych spadkach w pierwszym i drugim kwartale (o odpowiednio 2,2 i 6,3 procent), w trzecim kwartale norweska gospodarka przyspieszy i odnotuje wzrost na poziomie 5,2 procent. Wyniki podane przez Centralny Urząd Statystyczny są zgodne z ich oczekiwaniami:

Produkt krajowy brutto (PKB) kontynentalnej Norwegii wzrósł we wrześniu o 0,6 procent a w całym trzecim kwartale wzrost wyniósł 5,2 procent. We wrześniu poziom aktywności w norweskiej gospodarce był nadal o 2,7 procent niższy niż w lutym tego roku, pokazują dane z SSB.

Silny wzrost uległ spowolnieniu

Po historycznie gwałtownym spadku norweskiej gospodarki w marcu i kwietniu, w kolejnych miesiącach aktywność w gospodarce wyraźnie wzrosła. Złagodzenie środków kontroli zakażeń spowodowało silny wzrost gospodarki w maju i czerwcu.

80 tysięcy mniej miejsc pracy

- We wrześniu w wielu branżach produkcja była nadal znacznie niższa niż przed rozpoczęciem pandemii. Oznacza to, że gdy w październiku wskaźniki infekcji zaczęły ponownie rosnąć i środki kontroli zakażeń zostały ponownie zaostrzone, norweska gospodarka wciąż była na poziomie dalekim od normalnego. W trzecim kwartale w Norwegii było o ponad 80.000 miejsc pracy mniej niż przed pandemią, która nawiedziła kraj w marcu, mówi Pål Sletten z SSB.

Centralny Urząd Statystyczny: Jak pokazuje krzywa, PKB we wrześniu było na tym samym poziomie co we wrześniu 2018 roku, ale niższe niż rok temu. Na wykresie: krzywa zmian PKB Norwegii kontynentalnej (zielona) i poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych (czarna). Foto: Ssb

Wzrosty w branży naftowej

Wiele branż usługowych, które odnotowały największe spadki w marcu i kwietniu, odnotowało najsilniejsze ożywienie latem i jesienią. Niemniej jednak w kilku branżach aktywność we wrześniu była nadal niższa niż w lutym.

We wrześniu, w branżach takich jak przemysł i budownictwo, produkcja była mniej więcej na tym samym poziomie co w lutym.

Duży wzrost zaobserwowano w branży wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Tutaj wielkość produkcji wzrosła o prawie 2 procent w trzecim kwartale i była o około 5 procent wyższa niż w lutym.

W trzecim kwartale wyprodukowano 55,2 mln m3 standardowych ekwiwalentów ropy naftowej, czyli nieco ponad 15 procent więcej niż w trzecim kwartale 2019 roku.

Silny wzrost konsumpcji

Ogólna konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła we wrześniu o 1,6 procent, co dało ogólny wzrost o 9,6 procent w trzecim kwartale.

Konsumpcja towarów wzrosła w trzecim kwartale o 6 procent i była o około 10 procent wyższa niż w czwartym kwartale 2019 roku.

Konsumpcja usług wzrosła w trzecim kwartale aż o 12,4 procent, co odzwierciedla stopniowe łagodzenie środków kontroli zakażeń, które trwało przez całe lato.

Konsumpcja gospodarstw domowych w tym kwartale była nadal o 6 procent niższa niż w czwartym kwartale 2019 roku.

