Najnowszy raport NHO: co piąta ankietowana firma planuje zwolnienia

Według najnowszego raportu NHO, recesja przyczyni się w przyszłości do wzrostu liczby bezrobotnych.

«Widzimy perspektywę pojawienia się w nadchodzących latach wyjątkowo wysokiego bezrobocia» pisze w swoim najnowszym raporcie Norweska Federacja Gospodarczo-Przemysłowa (NHO). Organizacja szacuje również, że w 2020 roku zatrudnienie w Norwegii spadnie o 80.000 osób.

Marcowe zamknięcie kraju, w krótkim czasie spowodowało czterokrotny wzrost bezrobocia. W norweskim Urzędzie Pracy i Opieki Społecznej (Nav) zarejestrowanych było wówczas 300.000 całkowicie bezrobotnych, poszukujących pracy osób - co odpowiada 10,7 procenta siły roboczej. To największa liczba bezrobotnych w Norwegii po 1945 roku. Pod koniec marca wzrosła również liczba osób częściowo bezrobotnych - do 97.000 osób.

Od tego czasu wiele osób powróciło do pracy, ale mimo to odsetek osób całkowicie bezrobotnych nadal jest najwyższy od 1995 roku i o około 2 punkty procentowe wyższy niż przed marcowym wprowadzeniem środków kontroli zakażeń.

- Czasowo zwalniani stają się bezrobotnymi

Z raportu NHO wynika, że ​​perspektywy rynku pracy nie są najlepsze. W przeprowadzonej ankiecie aż 20 procent ankietowanych firm (zrzeszonych w NHO) twierdzi, że planuje zwolnienia.

W raporcie wymieniono kilka powodów wzrostu bezrobocia:

Dla wielu osób czasowo zwolnionych czas przebywania na postojowym wydłużył się do ponad trzech miesięcy. W ten sposób zmienił się ich status z zatrudnionego na bezrobotnego.

Wiele branż, takich jak hotelowa, gastronomiczna i transportowa, są w coraz gorszej sytuacji i coraz bardziej odczuwają wprowadzone środki kontroli zakażeń. Bedzie to wpływało na ich działalność w przyszłości.

Firmy we wrześniu oceniały swoja sytuację i swoje perspektywy mniej optymistycznie niż w sierpniu. Coraz więcej osób jest zwalnianych.

Odsetek firm planujących zwolnienia jest wysoki. Prawie jedna piąta firm zrzeszonych w NHO, które odpowiedziały na otrzymane ankiety, chce zwalniać pracowników.

Centralny Urząd Statystyczny i Nav donoszą o gwałtownym spadku liczby wakatów w pierwszej połowie roku.

«Szacujemy, że wzrost produkcji w drugiej połowie roku nie będzie na tyle duży, aby zapobiec dalszemu spadkowi zatrudnienia. Tym samym bezrobocie mierzone za pomocą AKU (badanie siły roboczej przez Centralny Urząd Statystyczny, przyp. red.) wzrośnie jesienią», czytamy w raporcie NHO.

Spadek liczby przepracowanych godzin

NHO obliczyło również, że w drugim kwartale tego roku, w porównaniu z czwartym kwartałem 2019 roku, liczba przepracowanych godzin spadła o 62 miliony. Istnieją też duże różnice między branżami. W niektórych branżach spadek był znacznie większy, pisze NHO.

Przykładowo liczba godzin przepracowanych w hotelarstwie i gastronomii oraz transporcie zmniejszyła się odpowiednio o 10 i 20 procent w ujęciu kwartalnym od pierwszego do drugiego kwartału 2020 roku.

Spadek cen ropy ograniczył aktywność w przemyśle naftowym. Branże nie będące powiązane bezpośrednio z wydobyciem ropy takie jak np. budownictwo, również odnotowały spadek liczby osobogodzin.

Statystyki dotyczące wolnych stanowisk, pochodzące z Centralnego Urzędu Statystycznego oraz Nav pokazują, że w 2020 roku nastąpił wyraźny spadek - zwłaszcza w branżach takich jak transport, przemysł i usługi biznesowe. Niewielki wzrost w lipcu tłumaczy się częściowym wznowieniem ruchu turystycznego, ale w sierpniu zanotowano kolejny spadek podaży wolnych stanowisk pracy.

