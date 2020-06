Największa obniżka cen może zakończyć się największym wzrostem wszechczasów

W kwietniu sieci sklepów niskich cen obniżyły ceny 200 artykułów. W poniedziałek 15 czerwca obniżka ta przejdzie do historii.

W kwietniu Kiwi ogłosiło obniżkę cen, jakiej do tej pory nie widziano. Obniżono o 20 procent ceny ponad 200 najpopularniejszych produktów. Za Kiwi podążyły inne sieci sklepów niskich cen takie jak Rema i Extra.

- Obniżka ta jest dla nas bardzo kosztowna. Jednak zdajemy sobie sprawę, że obecnie w Norwegii wielu mieszkańcom pogorszyła się sytuacja ekonomiczna. Jedną z najważniejszych rzeczy, które możemy zrobić w tym szczególnym czasie, jest obniżenie cen oraz zapewnienie wystarczającej ilości produktów na półkach i normalną, bezpieczną obsługę sklepów, powiedziała w kwietniu w rozmowie z Nettavisen Kristine Aakvaag Arvin, manager ds. komunikacji sieci Kiwi.

- Szacuje się, że obniżka cen będzie nas kosztować 200 milionów koron, dodała.

Według Kiwi obniżka cen miałała obowiązywać od 17 kwietnia do 15 czerwca.

- Czy w poniedziałek ceny powrócą do normy, czyli do poziomu sprzed obniżki?

- Zgodnie z zapowiedziami, obniżone ceny obowiązują do 15 czerwca, powiedziała w tym tygodniu Aakvaag Arvin w rozmowie z Nettavisen.

Kristine Aakvaag Arvin, menedżer ds. komunikacji w Kiwi. Foto: Kiwi

Jeśli odpowiedź kierownictwa Kiwi zinterpretujemy jako powrót cen do stanu sprzed obniżki, oznaczać to będzie, że będziemy mieli do czynienia z podwyżką wszechczasów.

- Zobaczmy, czy sieci naprawdę chcą między sobą konkurować

Również Extra ogłosiło, że obniżki w ich sklepach trwać będą do 15 czerwca. Zapytaliśmy ich zatem, co stanie się z cenami ich produktów w poniedziałek.

- Nie możemy odkryć wszystkich kart ze względu na konkurencję. Jednak nasi klienci, mogą być pewni, że sklepy Extra będą konkurencyjne cenowo. Śledzimy poczynania naszych konkurentów każdego dnia po to, aby być co najmniej tak samo tani jak oni - mówi Harald Kristiansen, menedżer ds. komunikacji z Coop Norwegia (właściciela sieci Extra).

Także Rema 1000 nie chce podać informacji, jakie ceny zastaniemy w ich sklepach w nadchodzący poniedziałek.

- Nasza strategia cenowa jest jasna: zawsze chcemy mieć możliwie najniższą cenę. Z uwagi na konkurencję nie możemy komentować cen, jakie pojawią się na naszych półkach w przyszłości, mówi Calle Hägg, menedżer ds. komunikacji i public relations w Rema 1000.

- Tysiąc miesięcznie

Tom Ystaas, menedżer ds. cen portalu Enhver.no, który co tydzień porównuje ceny żywności dla Nettavisen, uważa, że ​​jeśli ceny wzrosną do poziomów sprzed obniżki będzie to dla konsumentów bardzo dotkliwe.

- Rema i Extra mają teraz bardzo dobrą okazję, aby kontynuować obniżkę cen i nie podnosić cen w tym samym czasie, co Kiwi, powiedział Ystaas.

- Teraz mamy szanse zobaczyć, czy konkurencja między sieciami sklepów niskich cen jest prawdziwa i czy sieci rzeczywiście chcą mieć niższe ceny niż Kiwi. Zobaczymy czy to przypadkiem nie Kiwi jest głównym prowodyrem obniżek, a inni jedynie podążają za nimi, kontynuuje Ystaas.

Tom Ystaas zwraca uwagę, że wiele produktów objętych obniżką stanowi kluczowy element cotygodniowego koszyka zakupów.

- Cena takiego tygodniowego koszyka zakupów może wkrótce wzrosnąć o 10-12 procent, co może oznaczać dodatkowy tysiąc miesięcznie wydany na produkty spożywcze.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Tidenes største priskutt kan bli tidenes største prisøkning (Nina Lorvik)