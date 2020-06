Najwyższy wymiar kary dla byłego, wysoko postawionego funkcjonariusza norweskiej policji

Eirik Jensen (62) został skazany na 21 lat więzienia. Został aresztowany w czasie przerwy w posiedzenia sądu.

OSLO (Nettavisen): W piątek rano ogłoszono wyrok w sprawie przeciwko byłemu wysoko postawionemu oficerowi policji Eirikowi Jensen (62) i przemytnikowi haszyszu Gjermundowi Cappelen (53). Jensen został oskarżony o udział w imporcie haszyszu oraz o ciężką korupcję.

Sędzia Halvard Leirvik rozpoczął posiedzenie sądu od przeczytania wyroku. Wyrok zawarto w orzeczeniu sądu, które ma 83 strony.

Eirik Jensen zostaje skazany na 21 lat więzienia, co jest najsurowszym możliwym do orzeczenia wyrokiem w prawie norweskim. Podtrzymano tym samym wyrok, jaki wydał sąd rejonowy w Oslo we wrześniu 2017 roku.

Złagodzenie wymiaru kary dla Cappelena

Gjermund Erik Cappelen został skazany na 13 lat więzienia za korupcję i przemyt 16,7 ton haszyszu. Cappelen otrzymał specjalne złagodzenie wymiaru kary. Ogłoszony wyrok więzienia jest o dwa lata krótszy niż ten nałożony wyrokiem sądu rejonowego.

Jensen odwołał się od wyroku na miejscu, a Cappelen poprosił o czas do namysłu.

W wyroku dla Jensen, oprócz kary więzienia, sąd zasądził również karę grzywny w wysokości 1,4 miliona koron. Kwota ta według sadu związana jest z działalnością przestępczą byłego policjanta i odpowiada kwocie, jaką oskarżony otrzymał od Cappelena.

NAJWYŻSZY WYMIAR KARY: Były wysoki funkcjonariusz policji Eirik Jensen, po usłyszeniu wyroku został aresztowany już na sali sądowej. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Nie dano wiary wyjaśnieniom

Sąd całkowicie odrzucił wyjaśnienia Jensena, gdy ten tłumaczył, że nie wiedział, iż Cappelen miał do czynienia z przemytem haszyszu na dużą skalę. Sąd nie dał również wiary wyjaśnieniom byłego policjanta, jakoby ​​jego kontakt z Cappelenem miał charakter wyłącznie służbowy i że nie otrzymał od Cappelena żadnych pieniędzy ani innych korzyści - za 20-letnią pomoc w handlu narkotykami.

21 lat więzienia – wyrok sądu rejonowego

W 2017 roku, sąd rejonowym w Oslo skazał Jensena, za udział w imporcie 13,9 ton haszyszu i rażącą korupcję, na karę 21 lat więzienia. Cappelen skazany otrzymał wówczas złagodzenie kary o 6 lat (za współpracę z wymiarem sprawiedliwości) i usłyszał wyrok skazujący go na 15 lat pozbawienia wolności - za rażącą korupcję i przemyt 16,7 ton haszyszu.

Oznacza to, że Cappelen, wraz z dwuletnim złagodzeniem wyroku zasądzonym dzisiaj, otrzymał łączne skrócenie kary o osiem lat.

Jensen wielokrotnie zaprzeczał stawianym mu zarzutom. Cappelen przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Wśród dowodów, które Jednostka specjalna do zwalczania przestępczości w policji przedstawiła Jensen w sądzie, są:

wyjaśnienia złożone przez Cappelena;

zeznania innych świadków, w tym policjantów;

nagrania video;

duża liczba SMS-ów;

depozyty bankowe;

remont łazienki za 292.000 koron (służby specjalne uważają, że paragon za remont łazienki jest fałszywy).

67 milionów koron – na koszt państwa

Sprawa, która trafia do prokuratury oparta została na zeznaniach Cappelena, który twierdził, że ​​przez wiele lat płacił Jensenowi duże sumy, aby w ten sposób uzyskać pomoc w utrzymaniu policji i celników z dala od swojego nielegalnego biznesu. Jensen twierdzi, że Cappelen podaje takie informacje, bay uzyskać krótszy wyrok.

W sumie procesy przeciwko byłemu policjantowi Jensen i przemytnikowi haszyszu Cappelen kosztowały skarb państwa około 67 milionów koron.

Sprawa toczy się w systemie sądowniczym od trzech i pół roku. Odbyły się trzy procesy, które trwały ponad 200 dni sądowych. To zdecydowanie najdroższa sprawa, jaką zajmowała się jednostka specjalna jednostka do spraw policji (Spesialenheten for politisaker), pisze NRK.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Dette er dommen mot ekspolitimannen Eirik Jensen (Farid Ighoubah, Trond Lepperød)