Nakaz używania maseczek w transporcie publicznym w Oslo

Minister zdrowia Bent Høie spotkał się z prasą po wprowadzeniu nowych środków ograniczających rozprzestrzenianie się epidemii w Oslo.

Minister Zdrowia Bent Høie jest zadowolony z pakietu środków ograniczających rozprzestrzenianie się infekcji przedstawionego w poniedziałek przez Radę Miasta Oslo - mimo, że gmina nie stosuje się do wszystkich zaleceń Generalnej Dyrekcji Zdrowia.

- W 100 procentach popieram pakiet przedstawiony przez Radę Miasta Oslo, powiedział minister zdrowia Bent Høie (H) na swojej konferencji prasowej.

Wcześniej w poniedziałek, przewodniczący Rady Miasta Oslo Raymond Johansen (Partia Pracy) przedstawił nowy pakiet środków ograniczających rozprzestrzenianie się epidemii. Wprowadzona zostanie między innymi kara mandatu za nienakładanie maski w transporcie publicznym w przypadkach, gdy nie możliwe jest zachowanie dystansu jednego metra od innych podróżujących.

- Chciałbym podziękować Radzie Miasta Oslo za opracowanie pakietu środków, które są wystarczające, aby poradzić sobie z rozprzestrzeniającą się infekcją - powiedział Høie.

Oprócz spotkania z gmina Oslo Høie odbył spotkanie zdalne z gminami: Bærum, Asker, Lillestrøm, Nordre Follo, Lørenskog, Nittedal, Nesodden, Rælingen, Ås, Lier, Frogn, Nes, Vestby, Enebakk, Aurskog-Høland, Lunner, Gjerdrum, Hole i Gran.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Høie prosił by wszystkie gminy wokół stolicy o wprowadzenie podobnych środków oraz by prace swoje opierali na pakiecie środków Oslo.

- Mieszkańcy tego wspólnego regionu życia i pracy muszą mieć poczucie, że wprowadzone działania są powiązane, mówi Høie w rozmowie z telewzją NRK.

Jakie kary za brak maseczki?

Od wtorku, od godziny 12:00 w Oslo obowiązuje nakaz używania masek zasłaniających twarz w transporcie publicznym. Wciąż jednak nie wiadomo, jaka jest kara za nieprzestrzeganie nowego przepisu.

Przewodniczący rady Miasta Oslo Raymond Johansen (Partia Pracy) powiedział na konferencji prasowej w poniedziałek wieczorem, że miał kontakt z szefem policji w Oslo w sprawie «wykorzystania określonych zasobów» celem kontroli przestrzegania nakazu noszenia masek.

Agencja informacyjna NTB zapytała przedstawicieli stołecznej policji, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnego ds. zdrowia Roberta Steena (Partia Pracy), jaka kara grozi tym, którzy podróżują transportem publicznym bez nałożonej na twarz maseczki. Odpowiedzi jednak nie uzyskano.

- Policja przyjmuje do wiadomości nowe miejskie przepisy dotyczące kontroli rozprzestrzeniania infekcji w Oslo. Chcemy dialogu z gminą i będziemy pomagać, gdy gmina o taką pomoc do nas się zwróci. Dotyczy to również wprowadzenia nakazu stosowania masek na twarz w transporcie publicznym - pisze szef sztabu Harald Nilssen Okręgu Policji w Oslo.

Miejska rada zdrowia uważa, że za brak maski wystarczającą karą będzie prośba policjanta o opuszczenie tramwaju lub metra.

- Myślę, że sytuacja, w której ktoś jedzie tramwajem bez maski, na skutek czego policja wyprasza go z pojazdu, jest wystarczająco niezręczna. To nie jest przyjemne przeżycie. Takie doznanie na forum publicznym będzie karą na tyle dużą, że następnym razem pasażer nie zapomni nałożyć maski, mówi Steen.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Høie: –Jeg stiller meg 100 prosent bak pakken Oslos byråd (Trine Solberg)

Politiet vil ha dialog med Oslo-byrådet om håndheving av munnbindpåbud (NTB)