Narasta sprzeciw wobec obostrzeń - Szwecja wskazywana jako wzór do naśladowania

Espen Nakstad jest przekonany, że to Norwegia dokonała właściwego wyboru.

Britt Wolden, dyrektorka ds. szczepień w Państwowym Instytucie Zdrowia Publicznego, przekazała w ten weekend rozczarowującą wiadomość. Gdy zapytano ją, kiedy ​​według niej Norwegia otrzyma wystarczającą liczbę dawek szczepionki, aby wygrać walkę z wirusem odpowiedziała:

- Z powodu tak wielu zmiennych, możemy w tej chwili jedynie spekulować. Odpowiednią liczbę dawek będziemy mieli prawdopodobnie w roku 2022. Może nawet dopiero w 2023 roku, powiedziała Wolden.

Nie tylko Wolden jest przekonana, że pandemia będzie maratonem. W wywiadzie radiowym, specjalny doradca WHO, David Nabarro powiedział, że władze powinny mieć na uwadze, że minie jeszcze około 2,5 roku, zanim dostaniemy wystarczającą liczbę szczepionek.

Specjalny doradca WHO David Nabarro. Foto: davidnabarro.info

David Nabarro podkreśla również, że nie należy wyłącznie czekać na szczepionkę, ale też w większym stopniu ułatwiać społeczeństwu życie z wirusem.

Surowe środki powodują niezadowolenie

Po pięciu miesiącach pandemii pojawiają się oznaki, że wprowadzone ograniczenia dla wielu stają się zbyt dotkliwe.

W ten weekend około 200 młodych ludzi zaryzykowało życie, uczestnicząc w spotkaniu towarzyskim w nieużywanym schronie w Oslo. Spaliny z generatorów prądu doprowadziły do ​​zatrucia wielu uczestników imprezy tlenkiem węgla.

Wydarzenie to jest powiązane z obostrzeniami jakie wprowadzono, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jednym z tych środków jest bowiem zamkniecie klubów. Młodzież ma ponadto bardzo niskie ryzyko zachorowania, a drugiej strony ten rodzaj ograniczeń najbardziej dotykają właśne tę grupę społeczną.

Walka z ograniczeniami

W tym samym czasie dziesiątki tysięcy ludzi zgromadziło się na ulicach stolicy Niemiec i innych miast europejskich, aby demonstrować przeciwko wprowadzonym środkom kontroli rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wszyscy uważają, że środki podjęte przez władze są zbyt dotkliwe.

Norweskie władze są świadome, że spada zaufanie społeczeństwa do wprowadzonych środków. Około 1 na 5 osób twierdzi dziś, że nie ma zaufania do zaleceń władz.

Szczyt zdrowotny w Szwecji: - Nasza ocena potwierdziła się

Według doradcy WHO Davida Nabarro, społeczeństwo musi nauczyć się żyć z wirusem tak normalnie, jak to tylko jest możliwe. Należy unikać też zamykania społeczeństw. Zwróca tym samym uwagę na szwedzkie rozwiązanie polegające na pozwoleniu ludziom prowadzenia jak najbardziej normalnego życia.

Szwecja była krajem, który od początku miał odrębne podejście do walki z pandemią. Na kraj ten spadła też ogromna krytyka za to, że trzymał się swojego pierwotnego planu, który zakładał kontrolowane rozprzestrzenianie się koronawirusa w populacji.

W Szwecji poziom zakażeń jest obecnie stabilnie niski, podczas gdy inne kraje znów zaostrzają swoje środki kontroli infekcji.

Słowa Nabarro dały generalnemu dyrektorowi Szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego Johanowi Carslonowi większą pewność siebie.

Krajowy epidemiolog Szwecji Anders Tegnell i dyrektor generalny Szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego Johan Carlson. Foto: Janerik Henriksson/tt (NTB scanpix)

- Nasza ocena potwierdziła się. Przyjęta strategia musi być konsekwentna. Jesteśmy jednym z niewielu krajów, który ograniczył rozprzestrzenianie się infekcji. Za to w wielu krajach w Europie epidemia gwałtownie powraca - mówi Johan Carslon w wywiadzie dla szwedzkiej Svenska Dagbladet.

Anders Tegnell, krajowy epidemiolog Szwecji już wcześniej podkreślał, że ​​w obliczu nadchodzącej zimy, Szwecja jest o wiele lepiej przygotowana niż Norwegia. Szwedzi bowiem uzyskali już pewną odporność społeczeństwa, co przekłada się ​​między innymi na to, że nie planują już zamykać szkół. Przed weekendem Szwecja zezwoliła też na organizację imprez do 500 osób.

Nakstad: - Jesteśmy przekonani, że dokonaliśmy właściwego wyboru

Zastępca norweskiego Generalnego Dyrektora Zdrowia Espen Rostrup Nakstad napisał w e-mailu do Nettavisen, że Generalna Dyrekcja Zdrowia (Helsedirektoratet) jest przekonana, że to ​​Norwegia dokonała właściwego wyboru - pomimo tego, że Szwedzi są tak bardzo przekonani o słuszności swojego wyboru:

- Czy jesteście dziś pewni, że obraliśmy właściwą strategię, a to Szwecja wybrała złą?

Zastępca Generalnego Dyrektora Zdrowia Espen Rostrup Nakstad. Foto: (NTB scanpix)

- Jesteśmy przekonani, że od samego początku, czyli od marca, wybraliśmy dla Norwegii słuszną drogę. Tak zwana «strategia zamknięcia» oznaczała, że ​​szybko przejęliśmy kontrolę nad sytuacją epidemiczną i byliśmy w stanie ponownie otworzyć społeczeństwo. Niemniej jednak nadal istnieje duże ryzyko wybuchu nowych ognisk epidemii, zarówno w Norwegii, jak i w innych krajach. Obecnie wygląda na to, że ogromna większość krajów w Europie ma tę samą strategię, a mianowicie utrzymywanie infekcji pod jak największą kontrolą - do czasu pojawienia się szczepionki, pisze Nakstad.

- Czy w dostatecznym stopniu wzięliście pod uwagę, że pandemia może trwać długo?

- Tak, opracowaliśmy strategię w perspektywie długoterminowej i informowaliśmy wszystkich, że ta pandemia będzie długotrwała. Chociaż istnieją przesłanki by sądzić, że szczepionka będzie dostępna już w 2021 roku to musimy założyć, że w kolejnych latach pandemia będzie nadal na świat i na Norwegię.

Nakstad nie wypowiada się na temat, jak władze poradzą sobie z aktualną sytuacją, w której ludzie coraz częściej traktują koronawirusa jako «jeszcze jedną chorobę układu oddechowego».

- Jeśli coraz mniej osób będzie przestrzegać wskazówek dotyczących kontroli zakażeń, z czasem będzie trudniej utrzymać epidemię pod kontrolą. Liczba reprodukcyjna infekcji R (czyli liczba osób zarażanych przez jednego chorego na Covid-19) może wówczas szybko przekroczyć 1, nawet jeśli środki kontroli zakażeń pozostaną niezmienione. Oczywiście mamy nadzieję, że większość ludzi nadal będzie przestrzegać zaleceń. Jak dotąd zdecydowana większość podchodzi do ograniczeń w sposób odpowiedzialny.

- Pandemia jest dla wielu osób niestety bardzo obciążająca, zwłaszcza dla tych, którzy są bezpośrednio lub pośrednio dotknięci chorobą Covid-19. Dla wielu tysięcy innych osób, ma ona również poważne konsekwencje - szczególnie jeżeli nie mogą być oni zdiagnozowani i leczeni z powodu rosnącej liczby pacjentów z COVID-19, którzy muszą być leczeni w szpitalu. Większość młodych ludzi to rozumie. Stosując się do aktualnych zaleceń dotyczących kontroli zakażeń przyczyniają się oni do utrzymania poziomu infekcji w społeczeństwie na niskim poziomie. To z kolei pomaga zmniejszyć potrzebę wprowadzania dalszych obostrzeń, pisze Nakstad.

