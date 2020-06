Naukowcy obliczyli, ile osób zmarłoby w Norwegii - gdyby nie zamknięto społeczeństwa

Naukowcy z Imperial College London obliczyli, ile istnień ludzkich ocalono w jedenastu krajach Europy - dzięki decyzjom o zamknięciu ich społeczeństw.

Naukowcy z renomowanego Imperial College London przeprowadzili kompleksowe badania, dzięki którym oszacowali liczbę zgonów spowodowanych koronawirusem, których uniknięto dzięki zamknięciu społeczeństw w jedenastu krajach Europy.

Badanie jest zrecenzowane, a jego niezredagowana wersja została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie Nature.

Naukowcy obserwowali przebieg epidemii w jedenastu krajach europejskich - od jej początku aż do 4 maja. Kraje, które zostały objęte badaniem to: Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

- Zapobieżono 12.000 zgonom w Norwegii

Od wybuchu epidemii do 4 maja we wspomnianych krajach odnotowano łącznie 130.000 zgonów spowodowanych koronawirusem. Naukowcy wykorzystali zaawansowane modele matematyczne do obliczenia liczby zgonów, gdyby w krajach tych nie wprowadzono środków ograniczających rozprzestrzenianie się epidemii. Badacze szacują, że we wszystkich jedenastu krajach objętych badaniem, w analizowanym okresie uratowano ogółem 3,1 miliona istnień ludzkich.

- Ich zamknięcie zapobiegło milionom zgonów. Gdyby nie to, sytuacja stałaby się tragiczna, mówi Seth Flaxman, naukowiec z Imperial College London - jak informuje BBC.

Nettavisen przeanalizował przedstawione w badaniu dane dotyczące Norwegii. Naukowcy stwierdzili, że do 4 maja w Norwegii zmarło z powodu koronawirusa 208 osób.

Obliczenia wykonane przy zastosowaniu wybranych przez naukowców modeli matematycznych wskazują, że bez zamknięcia norweskiego społeczeństwa, rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych w Norwegii w analizowanym okresie wyniosłaby 12.000.

Rzeczywiste zgony vs. zgony bez podjętych działań

W badaniu naukowcy podali liczbę faktycznych zgonów spowodowanych koronawirusem (stan na dzień 4 maja) oraz liczbę szacowanych zgonów, w przypadku nie wprowadzenia środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się infekcji (szacowany stan również na dzień 4 maja):

Austria: 600 (rzeczywista liczba zgonów) / 66.000 (zgony bez zamknięcia)

600 (rzeczywista liczba zgonów) / 66.000 (zgony bez zamknięcia) Belgia: 7.924 (rzeczywista liczba zgonów) / 120.000 (zgony bez zamknięcia)

7.924 (rzeczywista liczba zgonów) / 120.000 (zgony bez zamknięcia) Dania: 493 (rzeczywista liczba zgonów) / 34.000 (liczba zgonów bez zamknięcia)

493 (rzeczywista liczba zgonów) / 34.000 (liczba zgonów bez zamknięcia) Francja: 25.201 (rzeczywista liczba zgonów) / 720.000 (liczba zgonów bez zamknięcia)

25.201 (rzeczywista liczba zgonów) / 720.000 (liczba zgonów bez zamknięcia) Niemcy: 6.831 (faktyczne zgony) / 570.000 (zgony bez zamknięcia)

6.831 (faktyczne zgony) / 570.000 (zgony bez zamknięcia) Włochy: 29.079 (rzeczywista liczba zgonów) / 670.000 (liczba zgonów bez zamknięcia)

29.079 (rzeczywista liczba zgonów) / 670.000 (liczba zgonów bez zamknięcia) Norwegia: 208 (rzeczywista liczba zgonów) / 12 000 (liczba zgonów bez zamknięcia)

208 (rzeczywista liczba zgonów) / 12 000 (liczba zgonów bez zamknięcia) Hiszpania: 25.613 (rzeczywista liczba zgonów) / 470.000 zgonów bez zamknięcia)

25.613 (rzeczywista liczba zgonów) / 470.000 zgonów bez zamknięcia) Szwecja: 2.769 (rzeczywista liczba zgonów) / 28.000 (liczba zgonów bez podjęcia jakichkolwiek obostrzeń)

2.769 (rzeczywista liczba zgonów) / 28.000 (liczba zgonów bez podjęcia jakichkolwiek obostrzeń) Szwajcaria: 1.476 (rzeczywista liczba zgonów) / 54.000 (liczba zgonów bez zamknięcia)

1.476 (rzeczywista liczba zgonów) / 54.000 (liczba zgonów bez zamknięcia) Wielka Brytania: 28.734 (rzeczywista liczba zgonów) / 500.000 (zgony bez zamknięcia).

Obliczenia oparto na kilku założeniach. Naukowcy założyli między innymi, że nikt w społeczeństwie nie zmieniłby swojego zachowania w związku z wybuchem epidemii - gdyby nie wprowadzono odgórnych obostrzeń i ograniczeń.

Naukowcy w swoich obliczeniach nie wzięli pod uwagę faktu, że szpitale w analizowanych krajach zostałyby znacznie przeciążone, co z kolei spowodowałoby wzrost liczby zgonów z powodu ograniczonego dostępu do leczenia szpitalnego. W badaniach nie wzięto również pod uwagę konsekwencji zdrowotnych wynikających z zamknięcia.

Naukowcy ostrzegają

Badacze szacują, że gdyby nie podjęto środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się infekcji, epidemię koronawirusa mielibyśmy już za sobą. Zarażonych zostałoby wówczas tak wiele osób, że osiągnięto by tzw. odporność stada.

Jednocześnie naukowcy ostrzegają, że wciąż bardzo niewielka liczba osób została zarażona i że wciąż «jesteśmy na początku pandemii».

- Twierdzenia, że ​​to już koniec można zdecydowanie odrzucić. Jesteśmy dopiero na początku pandemii, powiedział Flaxman w wywiadzie dla BBC.

Wiele krajów, które objęto analizą w przeprowadzonym badaniu jest obecnie w trakcie stopniowego ponownego otwierania się społeczeństwa. Pociąga to za sobą zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania infekcji w społeczeństwie.

- Teraz, gdy mobilność wraca istnieje realne ryzyko, że wkrótce, za miesiąc lub dwa, pojawi się nowa fala epidemii, powiedział naukowiec Samir Bhatt, który również brał udział w przeprowadzonym badaniu.

Szwecja vs. Norwegia

Na dzień dzisiejszy społeczeństwo norweskie zarażone jest w stosunkowo małym stopniu. Jak dotąd Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego zarejestrował w Norwegii 239 zgonów spowodowanych koronawirusem (stan na 09.06.2020), a u 8.563 osób zdiagnozowano infekcję.

W sąsiadującej Szwecji sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Szwecja w dużej mierze nie wprowadziła radykalnych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się infekcji koronawirusa, takich jak zamykanie szkół (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy uczyli się zdalnie), wprowadzenie surowych ograniczeń dla gospodarki i wprowadzenie pracy zdalnej. Szwedzi realizują znacznie bardziej liberalną strategię niż większość krajów na świecie.

Według danych Worldometer w Szwecji zarejestrowano jak dotąd 49.684 zakażonych oraz 4.854 zgonów spowodowanych koronawirusem. W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 40 nowych zgonów i 205 nowych przypadków infekcji.

