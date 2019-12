Nav: Wydatki z tytułu ubezpieczeń społecznych wzrosną do 2030 roku o 94 miliardy koron

Nowa prognoza pokazuje, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat wydatki z tytułu ubezpieczeń społecznych gwałtownie wzrosną. Głównym powodem jest wzrost liczby emerytów i rencistów.

W ciągu najbliższych dziesięciu lat wydatki na ubezpieczenia społeczne wzrosną do poziomu 581 miliardów koron. Tak wynika z nowej analizy przeprowadzonej przez norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej (Nav) i Ministerstwo Zdrowia. W związku z tym szacuje się, że jeśli politycy utrzymają obecne przepisy i nie przeznaczą funduszy na nowe inicjatywy mogące pomóc w rozwiązaniu problemu, to wydatki z tytułu ubezpieczeń społecznych wzrosną do 2030 roku o 94 mld koron.

- Wiele osób myśli, że efekt starzenia się społeczeństwa oraz wydłużanie się życia dotknie nas dopiero w dalekiej przyszłości. Fakt jest jednak taki, że punkt zwrotny jest właśnie teraz, mówi w rozmowie z Nettavisen Ole Christian Lien, kierownik Wydziału ds. zasiłków w Nav.

Najważniejszym powodem wzrostu wydatków na cele społeczne jest wzrastająca liczba emerytów, którzy żyją coraz dłużej i tym samym dłużej pobierają świadczenia.

Dodatkowo, o 26 miliardów koron wzrosły wydatki na leki i opiekę medyczną, co stanowi wzrost o 83 procent. Powodem tak dużego wzrostu jest coraz bardziej powszechne stosowanie leków oraz wzrost ich cen.

