Nawet 2.000 koron za komercyjny test na koronawirusa: Bjørn Guldvog z jasnym przekazem

Generalny Dyrektor Zdrowia uważa, że publiczna oferta szczepień jest wystarczająco dobra.

W niektórych miejscach w kraju wskaźniki infekcji są wyższe niż w innych regionach Norwegii. Szczególnie widoczne jest to w Oslo, gdzie sytuacja związana z rozwojem pandemii koronawirusa jest naprawdę poważna. Gmina Oslo od lata znacznie zwiększyła swoje możliwości testowe i pod koniec listopada przewodniczący Rady Miasta Raymond Johansen przekazał informację, że w stolicy można testować się za darmo.

Na rynku jest jednak wiele prywatnych podmiotów, które oferują komercyjne testy na koronawirusa. Wynik testu można otrzymać tego samego dnia lub w dniu następnym. Jest jednak pewien mały haczyk... Takie testy nie są tanie. Ceny wahają się od blisko 1.000 koron aż do 2.000 koron. Z taką rozpiętością cen spotkała się Nettavisen.

Ogromny rozwój

Jedną z firm, która oferuje testy na koronawirusa jest Oslo Helse, które ma biuro przy Hegdehaugsveien. W okresie pandemii koronawirusa firma rozszerzyła swoją działalność na dużą skalę.

- Przed pandemią mieliśmy w firmie tylko trzech pracowników, teraz mamy już 21 zatrudnionych osób. Z tego względu musieliśmy też wynająć większy lokal przy Sporveisgata 13 o powierzchni 400 metrów kwadratowych - pisze w e-mailu do Nettavisen lekarz i dyrektor generalny Oslo Helse Kambiz Persley.

- Jak bardzo zwiększyły się wasze obroty z powodu testów na koronawirusa?

- Nie chciałbym podawać liczb związanych z obrotem lub kosztami jakie ponosimy w związku z badaniami na obecność koronawirusa. Mogę jedynie powiedzieć, że obroty są oczywiście wyższe niż w 2019 roku, gdy nasze usługi opierały się glównie na usługach lekarzy pierwszego kontaktu i usługach prywatnych. W tym roku poszerzyliśmy nasze usługi, co przyczyniło się do wzrostu obrotów, mówi Persley.

Najtańszym dostawcą usługi testowania na koronawirusa na stołecznym rynku była do niedawna Klinikk Barcode. Kilka miesięcy temu wykonanie testu kosztowało 690 koron. Jednak w rozmowie z portalem Kapital pracownicy Klinikk Barcode przyznali, że ceny zmieniają się dynamiczne - w zależności od popytu.

Tej jesieni Klinikk Barcode podniosło cenę do 830 koron, co sprawia, że cena ta jest wciąż bardzo konkurencyjna na rynku. Lekarz i dyrektor generalny spółki Frederic Rivelsrud we wrześniu powiedział w rozmowie z Finansavisen:

- Jesteśmy firmą start-upem i spodziewaliśmy się znacznego wzrostu sprzedaży w tym roku i tak się też stało. Covid-19 wpływa w pewnym stopniu na nasze obroty, ale w ogólnym ujęciu wpływ ten jest dość nieznaczny. Przed nadejściem pandemii również byliśmy dochodowi. U podstaw naszej działalności leżą aktywności, na których możemy się oprzeć, gdy sytuacja się unormuje. Obroty rosną z tygodnia na tydzień i czekają nas ciekawe czasy.

Broni cen

W Oslo Helse można wykonać test PCR, który jest dla większości ludzi tzw. «zwykłym» testem, podczas którego pobierane są wymazy z nosa/gardła. Kosztuje od 750 koron, ale cena ta może wzrosnąć do 1.250 koron, jeśli zależy nam na otrzymaniu wyniku testu w związku z wyjazdem za granicę.

Jeśli potrzeba ekspresowej analizy, czyli możliwie jak najszybszej odpowiedzi, łączna cena wyniesie 1.400 koron. Istnieje również możliwość zapłacenia 2.000 koron za pakiet zawierający test antygenowy (szybki test) oraz test PCR. Odpowiedź z szybkiego testu otrzymujemy po 15 minutach. Ceny w innych klinikach są mniej więcej na tym samym poziomie, a dyrektor Oslo Helse uważa, że ​​ceny te są rozsądnie skalkulowane.

- Zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu testowego jest drogi. Ta działalność wiąże się ze znacznie zwiększonymi kosztami, których nie pokrywa sektor publiczny. Testowanie w publicznych i miejskich stacjach testowych jest bezpłatne, ale nie każdy może się tam przetestować. Osoby podróżujące lub firmy, które chcą przetestować swoich pracowników, są tego przykładem - podsumowuje Persley.

- Potrzeby nie powinny być wielkie

Generalny Dyrektor Zdrowia Bjørn Guldvog zdaje sobie sprawę, że na rynku jest wiele prywatnych firm wykonujących testy na obecność koronawirusa.

- Generalna Dyrekcja Zdrowia nie wypowiada się na temat prywatnych podmiotów oferujących testy, biorąc pod uwagę, że odbywa się to w sposób odpowiedzialny i z wdrożonymi procedurami zatwierdzania, w które my sami jesteśmy zaangażowani. Najważniejszą rzeczą, jaką ludzie powinni wiedzieć, jest jednak to, że testy wykonywane w sektorze publicznym są całkowicie bezpłatne i że prawie każdy testowany otrzymuje odpowiedź po jednym dniu, a maksymalnie po dwóch dniach, mówi Guldvog w rozmowie z Nettavisen.

- Jakie jest pańskie zdanie na temat poziomu cen testów na obecność koronawirusa, które są oferowane przez podmioty prywatne?

- Ceny odzwierciedlają rzeczywiste ceny testu i muszą uwzględniać wszystkie pozostałe koszty. A są to koszty odczynników, koszty personelu i dodatkowe wydatki. Nie mogę jednak komentować cen konkretnych firm - odpowiada Guldvog.

I powtarza:

- Biorąc pod uwagę, że testy w publicznej służbie zdrowia są bezpłatne dla każdego, to nie polecam szczególnie testowania się w prywatnych placówkach. Być może jednak, z różnych powodów znajdą się chętni na testy odpłatne. Dopóki jest to wykonywane solidnie i zgodnie z wytycznymi, nie mamy na to żadnego wpływu.

- Nie płacą dodatkowo

Niezależnie od tego, czy próbki do testów pobrane zostały w podmiotach publicznych, czy prywatnych, muszą zostać one przesłane do zatwierdzonego laboratorium. Szpital Uniwersytecki w Oslo (OUS) analizuje testy ma koronawirusa w dwóch laboratoriach.

- Na Wydziale Diagnostyki Molekularnej i Wirusologii w Ullevål. Tutaj, jak zwykle, analizowane są wszystkie testy pobrane z dróg oddechowych. Próbki przysyłane są z OUS, Diakonhjemmet, Lovisenberg i kilku innych podmiotów publicznych. Są też próbki z prywatnych punktów w Oslo. Tutaj zarówno czas transportu, jak i czas analizy są stosunkowo krótkie, a więc i całkowity czas odpowiedzi (od pobrania próbki do otrzymania wyniku) jest stosunkowo krótki, pisze profesor mikrobiologii Fredrik Müller w e-mailu do Nettavisen.

- Nasze drugie laboratorium Pandemil zostało stworzone specjalnie w celu analizy dużych ilości próbek koronawirusa pobieranych z klinik w Oslo, a także niektórych części okręgu zdrowia Helse Sør-Øst. Ze względu na zdarzający się dłuższy czas transportu, czas odpowiedzi jest tutaj nieco dłuższy. Próbki wysyłają tutaj przede wszystkim jednostki publiczne, mówi Müller.

- Czy podmioty prywatne płacą dodatkowo, aby uzyskać szybszą odpowiedź?

- To nie słowa «publiczne» czy «prywatne» określają czas odpowiedzi, ale platforma analityczna, na której badana jest próbka. Firmy prywatne nie płacą dodatkowo za szybkie wyniki badań. Z drugiej strony OUS oferuje wybranym pacjentom w szpitalu szybkie testy, stwierdza profesor OUS.

