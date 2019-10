NHO: Najlepsze lata są już za nami

Złoty wiek gospodarki Norwegii dobiegł końca. Nie możemy oczekiwać równie wysokiego wzrostu gospodarczego w przyszłości, informuje Norweska Konfederacja Przedsiębiorców (NHO).

Norweska Konfederacja Przedsiębiorców (NHO) przedstawiła swój najnowszy raport makroekonomiczny. Ta najważniejsza organizacja pracodawców w Norwegii uważa, że przeprowadzone dotychczas analizy i obliczenia wskazują, iż najlepsze lata gospodarki Norwegia ma już za sobą.

Wzrost gospodarczy w nadchodzących latach będzie niższy niż w ostatnich dziesięcioleciach. Głównymi przyczynami oczekiwanego spowolnienia są: spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, niższy popyt generowany przez branżę naftową i niższy wzrost produktywności.

Poniżej 2 procent

Nettavisen Ekonomia rozmawiało z wieloma ekonomistami, którzy uważają, że normalny wzrost gospodarczy w przyszłości wynosił będzie od 1,5 do 2 procent. Wcześniejsze szacunki wzrostu gospodarczego oscylowały wokół 2,5 procent. NHO przewiduje, że wzrost w gospodarce kontynentalnej (fastlandsøkonomi)* spadnie z 2,2 procent w 2020 roku do 1,8 procent w roku 2021 i do 1,6 procent w roku 2022.

* Fastlandsøkonomi - gospodarka kontynentalna, działalność gospodarza prowadzona w Norwegii, z wykluczeniem wydobycia i eksportu ropy i gazu, a także żeglugi międzynarodowej.

Rząd Erny Solberg przedstawi w poniedziałek plan budżetu państwa na rok 2020. NHO podaje w swoim raporcie, że dzięki słabej wartości korony i wzrostowi notowań na giełdzie, rząd będzie miał większą swobodę w negocjacjach budżetowych, niż wynikało to z prognoz zawartych w zrewidowanym budżecie państwa przygotowanym wiosną tego roku.

Mniej pieniędzy z ropy

NHO uważa, że posiadana swoboda budżetowa powinna zostać wykorzystana do budowy rezerw. Wzrost zużycia pieniędzy z wydobycia ropy powinien być dziś słabszy niż wzrost tworzenia wartości produktu krajowego brutto.

Dzisiejsze prawo pozwala rządom Norwegii na wykorzystywanie do 3 procent przychodu z Funduszu Naftowego. Biorąc jednak pod uwagę prognozy wzrostu NHO, wykorzystanie pieniędzy z wydobycia ropy powinno spaść do poziomu poniżej 2 procent. Przy dzisiejszej wartości Funduszu, ograniczenie konsumpcji tych środków o około 1 procent, oznaczałby spadek przychodów budżetowych o 97 miliardów koron rocznie.

Konfederacja Norweskich Przedsiębiorców obawia się, że już w nadchodzącym dziesięcioleciu rządy będą zmuszone do podjęcie dodatkowych działań, które pomogą ustabilizować finanse państwa. Działania te to m.in.: zwiększenie liczby osób pracujących i odprowadzających podatki, zwiększenie obciążeń podatkowych lub zmniejszenie świadczeń socjalnych.

Zielona, dobra praca

Norwegia będzie przekształcać swoją gospodarkę w kierunku zielonej ekonomii. Obserwować zatem będziemy stopniowe odchodzenie od tworzenia miejsc pracy w sektorze naftowym. Miejsc pracy, które zawsze charakteryzowały się wysoką produktywnością. Ten postępujący proces stworzy również konieczność tworzenia wielu nowych miejsc pracy, które będą generowały równie wysoki wzrost wartości produktu krajowego brutto.

Obecny stan norweskiej gospodarki uznać należy za dobry, jednak NHO uważa, że trendy te mogą wkrótce ulec zmianie. Prawdą jest, że produkcja rośnie i że obserwujemy wzrost liczby miejsc pracy. Ponadto wokół firm i gospodarstw domowych panuje niezmiennie dobra atmosfera. Jednak to co dzieje się wokół norweskiej gospodarki nie napawa już optymizmem. NHO uważa, że nie powinniśmy już pytać, czy gospodarka międzynarodowa wkrótce spowolni, gdyż to stało się już faktem. Pytanie dzisiaj brzmi, jak poważne będzie jej wyhamowanie?

Stabilne bezrobocie

NHO spodziewa się, że bezrobocie mierzone jako ilość osób poszukujących pracy (AKU) pozostanie na poziomie 3,6 procent w przyszłym roku i w roku 2021. Pracownicy mogą spodziewać się rocznego wzrostu płac o 3,2 procent. Jest to w przybliżeniu zgodne z przewidywaniami ekspertów bankowych.

Bank DNB w swoich ostatnich prognozach przewiduje, że Centralny Bank Norwegii (Norges Bank) utrzyma niezmienioną stopę procentową przez trzy lata. NHO uważa, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie przez najbliższe dwa lata. A w 2022 roku nastąpi ich wzrost o 0,5 punktu procentowego.

W ciągu najbliższych kilku lat ceny mieszkań wzrosną umiarkowanie, mniej więcej o tyle samo, co ogólny wzrost cen - czyli w przedziale 2-3 procent.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

NHO: De beste årene er bak oss (Jan Revfem)