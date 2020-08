NHO: Trzeba prywatyzować, ograniczyć państwo opiekuńcze i obniżyć podatki

Raport NHO: Konieczne obniżenie podatków oraz obniżenie świadczeń socjalnych.

W poniedziałek w nowej bibliotece Deichmana, Norweska Federacja Gospodarczo-Przemysłowa (NHO) zaprezentowała swój najnowszy raport zatytułowany «Następny krok». Ta największa w Norwegii organizacja przedsiębiorców i pracodawców przedstawiła mapę drogową dla Norwegii na najbliższą dekadę. Mapę drogową, która jest naznaczona istotnymi zmianami zarówno w życiu zawodowym, jak i w całym modelu norweskiego państwa opiekuńczego. NHO opowiada się wprost za obniżeniem wysokości świadczeń socjalnych, zwiększeniem zatrudnienia tymczasowego, zwiększoną prywatyzacją i obniżeniem podatków.

Prezes NHO Ole Erik Almlid odrzuca też oskarżenia, że poprzez publikację tego raportu organizacja pracodawców stawia się po prawej stronie sceny politycznej.

- Rozumiem, że nasze rekomendacje można odebrać jako kontrowersyjne. Jednak nie chcemy by tak rozumiano nasze postulaty. Tym raportem chcemy wywołać szeroką debatę na temat wyzwań czekających na nas w nadchodzącym czasie. Nie mam poczucia, że nasza organizacja staje po jakiejkolwiek stronie, mówi w rozmowie z agencją informacyjną NTB Ole Erik Almlid, prezes NHO.

«Program partyjny»

W raporcie NHO przedstawia dziesięć ambitnych celów dotyczących tego, gdzie powinna znaleźć się Norwegia w 2030 roku.

NHO opowiada się między innymi za cyfryzacją, wzmocnieniem handlu zagranicznego, zwiększeniem innowacyjności, inwestycjami w kompetencje pracownicze oraz za zwiększeniem zatrudnienia i dalszym ograniczaniem emisji mających wpływ na zmiany klimatu.

Według NHO poziom podatków dla gospodarki kontynentalnej powinien zostać obniżony do 40 procent PKB. Dziś poziom ten wynosi 43 procent. Jednocześnie Norwegia powinna prywatyzować własność państwową, usprawnić działanie sektora publicznego i aktywniej korzystać z przetargów i prywatnych dostawców - twierdzi NHO.

- Wszystko, co będziemy robić w przyszłości, musi być zrównoważone. W nadchodzących latach państwo będzie miało mniej pieniędzy do wydania. Musimy zapewnić trwałe miejsca pracy, ponieważ tylko to zapewnia dochody z podatków, co z kolei zapewnia tworzenie dobrobytu. I oczywiście zrobimy to w ramach dobrego dialogu z całą norweską opinią publiczną, politykami a także z innymi uczestnikami życia zawodowego, mówi Almlid.

Prywatne miejsca pracy

Dyrektor NHO mówi w rozmowie z Aftenposten, że aby utrzymać poziom dobrobytu do 2030 roku potrzebne będzie około 250.000 nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym. Przyznaje jednocześnie, że jest to ambitny cel.

- Ambitny, ale nie niemożliwy do zrealizowania, podkreśla Almlid.

Wśród dziesięciu ambitnych celów, jakie NHO postawiło sobie na 2030 rok jest między innymi to, że do tego czasu produkt krajowy brutto musi rosnąć o 2,3 proc. rocznie, a odsetek pracujących osób w wieku od 20 do 70 lat musi wzrosnąć do 77,5 proc. Ponadto organizacja chce, aby emisja CO 2 została zmniejszona o 50 procent w porównaniu do poziomu z 1990 roku.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

NHO vil privatisere mer, krympe velferdsstaten og kutte skatt (NTB)