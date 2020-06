Niepokój o utratę pokolenia: - Musimy szkolić wykwalifikowanych pracowników

Tysiące praktykantów żyją pod presją. Istnieje bowiem realne niebezpieczeństwo, że nie będą w stanie ukończyć edukacji zawodowej. Rząd próbuje pomóc wprowadzając w życie pakiet antykryzysowy.

Kryzys związany z epidemią koronawirusa sparaliżował norweską gospodarkę. Wprowadzono wiele kryzysowych pakietów pomocowych, dzięki którym próbowano zaradzić ekonomicznym konsekwencjom zamknięcia kraju.

Mange lærlinger som trenger lærlingtiden for å fullføre utdanningen og få fagbrev er permittert, og noen er blitt sagt opp. Dermed frykter politikerne at mange unge vil slite i årevis før de kommer inn i arbeidslivet.

Wiele osób uczących się, potrzebujących do ukończenia zawodowej edukacji i uzyskania certyfikatu mistrzowskiego (fagbrev) okresu praktych, zostało wysłanych na postojowe lub zwonionych z miejsc, gdzie odbywali swoje staże. Politycy obawiają się więc, że wielu młodych ludzi będzie jeszcze latami zmagać się z problemami związanymi z ukończeniem swojej edukacji - zanim wejdą na rynek pracy.

4.000 praktykantów bez pracy

- W pewnym momencie czasowo zwolniono 4.000 praktykantów i stażystów. Chociaż wielu z nich powróciło do swych zajęć, to nadal 2.800 osób przebywa na czasowych zwolnieniach. Obecna sytuacja jest dla nich bardzo poważna i rozumiem, że mogą istnieć obawy, iż nie ukończą oni swojej zawodowej edukacji. To musi być bardzo frustrujące. Budzi to we mnie wiele obaw, mówi Turid Kristense, rzeczniczka polityki szkolnej parti Høyren.

Turid Kristensen pracowała intensywnie nad stworzeniem rządowego pakietu antykryzysowego dotyczącego edukacji zawodowej. Motywacją do podjęcia działań była troska o uczniów uczących się zawodu, ale także strach o przyszłość norweskiej gospodarki. Według Centralnego Urzędu Statystycznego w 2035 roku na norweskim rynku pracy zabraknie 70.000 wykwalifikowanych pracowników.

Turid Kristensen z Høyre odwiedziła wiele firm, gdzie uczniowie odbywają staże zawodowe. Zdjęcie: prywatne

- W nadchodzących latach norweskie firmy będą potrzebowały dobrze wykwalifikowanych zawodowo pracowników. Początkowo byłam dość zaniepokojona sytuacją uczniów i przedsiębiorstw. Ale teraz jestem zadowolona - mówi Kristensen.

W nowym rządowym pakiecie antykryzysowym, na bezpośrednie lub pośrednie wsparcie kształcenia zawodowego w Norwegii przeznaczono kwotę 846 mln koron.

350 milionów koron zostanie przeznaczonych na pomoc dla uczących się. Połowa z tej kwoty zostanie wydana przez władze okręgów na rekrutację firm kształcących zawodowo oraz na wparcie nauki przedmiotów szczególnie trudnych. Druga połowa, czyli 175 milionów koron wykorzystana będzie na zwiększenie zasiłku szkoleniowego.

150 milionów przeznaczonych zostanie dla uczniów, którzy nie ukończyli szkoły tej wiosny, a powinni mieć możliwość kontynuowania edukacji. 300 milionów koron przeznaczono dla osób czasowo zwolnionych i bezrobotnych, aby możliwe stało się ukończenie przez nich szkoły średniej.

Według Ministerstwa Edukacji dedykowana pomoc finansowa powinna umożliwić ukończenie edukacji zawodowej około 5.000 osobom jeszcze tej jesieni.

- Musimy dbać o wykwalifikowanych pracowników. Bardzo się bałam, że wielu z tych, którzy napotkali trudności, zrezygnuje z ukończenia edukacji - mówi Kristensen.

Firmy wciąż poddawane są silnej presji spowodowanej konsekwencjami zastosowania środków kontroli rozprzestrzeniania się wirusa. Normalna działalność jest utrudniona, a wielu pracowników wciąż przebywa na czasowych zwolnieniach.

- Wzywam wszystkie firmy do jak najszybszego przywrócenia nauki zawodu wszystkich czasowo zwolnionych praktykantów, a także do przyjmowania nowych stażystów, mówi.

- Co jest najważniejsze w przygotowanym pakiecie?

- Dbamy o przedłużenie umowy o naukę dla tych, którzy nie byli w stanie jej ukończyć. Pieniądze zostaną też przeznaczone na to, aby więcej osób otrzymało miejsca na zawodowych stażach. Źle by się stało, gdyby młodzi ludzie zaczęli porzucać szkołę średnią, z powodu braku możliwości ukończenia stażów zawodowych, mówi. Wykwalifikowani pracownicy to złoto, a zarówno firmy, jak i my wszyscy bardzo ich potrzebujemy.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Fryktet tapt generasjon: – Jeg har vært fryktelig bekymret (Espen Teigen)