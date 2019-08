Nieusprawiedliwione nieobecności w szkole: - Młodzi ludzie chcą być zauważani

W celu ograniczenia absencji premier Erna Solberg chce wprowadzić obowiązek powiadamiania i monitorowania nieobecności uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

- Nieobecności na zajęciach uczniów gimnazjów stają się w Norwegii coraz poważniejszym wyzwaniem. W ciągu jednego tylko roku szkolonego około 9.000 uczniów z dziesiątej klasy ma zarejestrowanych ponad 15 dni nieobecności. Oznacza to, że uczniowie spędzili ponad trzy tygodnie poza murami szkolnymi, powiedziała Erna Solberg podczas niedzielnej wizyty w letnim obozie Unge Høyres (młodzieżówki partii Høyre).

W celu ograniczenia absencji w szkołach podstawowych i gimnazjach partia Høyre proponuje wprowadzenie obowiązku powiadamiania o nieobecnościach uczniów oraz dalszego monitorowania ich obecności na lekcjach. Solberg uważa, że ​​rodziców powiadamiać należy już po pierwszym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole.

Niektóre szkoły mają już wprowadzone procedury powiadamiania rodziców, gdy dziecko nie pojawia się w szkole. Według premier Solberg nie wszystkie z tych systemów są wystarczająco dobre, a program monitorowania i śledzenia nieobecnoci na zajęciach jest równie ważny, jak samo powiadamianie o fakcie ich wystąpienia.

- Niepokoimy się sytuacją, w której około 25 uczniów nie kończy szkoły średniej. Należy postawić pytanie, czy mogliśmy zareagować wcześniej i podjąć odpowiednie działania prewencyjne, by tej sytuacji zapobiec. Może należy interweniować uprzedzając pojawienie się poważnych problemów, które uniemożliwiają kontynuacje nauki, powiedziała premier Solberg w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

Premier uważa, że ​​ważne jest zajęcie się kwestią nieobecności od samego początku ich pojawienia się. Pozwoli to w lepszym stopniu uniknąć kumulowania się zaległości, które w końcu przyczynia się do porzucania szkół przez uczniów. Najważniejsze jest, żeby jak największa liczba uczniów kończyła szkoły średnie i studia wyższe, gdyż dla większości ludzi stanowi to podstawę ich dalszego życia zawodowego.

- Młodzież doświadcza dużej presji i stresu dnia codziennego. Istotne jest zatem, aby zauważyć problemy pojedynczego człowieka. Dla młodych ludzi jest niezwykle ważne, gdy w odpowiednim czasie ktoś zapyta: dlaczego cię nie ma, czy masz problemy i czy potrzebujesz pomocy, mówi Solberg.

