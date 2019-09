Nieznana infekcja zabija psy w okolicach Oslo i w regionie Østlandet

W Oslo i w regionie Østlandet z powodu nieznanej zakaźnej choroby zmarło już co najmniej 20 psów.

Weterynarze ostrzegają wszystkich właścicieli psów w okolicach Oslo (i na całym obszarze regionu Østlandet) przed nieznaną dotąd, zakaźną chorobą. Do dzisiaj w wyniku tajemniczej infekcji zmarło już co najmniej 20 psów.

Według lekarzy przebieg infekcji jest ostry, a objawy jakie towarzyszą zakażeniu to krwawa biegunka i wymioty.

Jeden z psów zmarł po 24 godzinach od pojawienia się pierwszych objawów.

- Do wczoraj mieliśmy informacje o co najmniej sześciu przypadkach śmiertelnych, które prawdopodobnie są związane z tą nieznaną dotychczas chorobą. Ponadto wiele psów zgłosiło się do przychodni weterynaryjnych z podobnymi objawami, informuje klinika weterynaryjna AniCura.

Nie ustalono dotychczas, czy przyczyną choroby jest wirus czy bakteria, jednak ostry przebieg choroby może wskazywać na infekcję wirusową.

W dniu dzisiejszym sieć klinik weterynaryjnych AniCura informuje już o co najmniej 20 przypadkach śmiertelnych.

Zainfekowane psy przebyway w różnych rejonach regionu Østlandet m.in. w gminie Nittedal oraz na obszarach w centrum Oslo (Iladalen, Frognerpark, Bygdøy i Vettakollen).

- Nigdy nie doświadczyłam czegoś podobnego, a jako weterynarz pracuje już 20 lat, mówi w rozmowie z Nettavisen Sasja Rygg, kierownik ds. komunikacji w AniCura.

Rygg podkreśla również, że wiele psów z podobnymi objawami udało się uratować.

- Szukamy wspólnych mianowników

Kierownik sekcji Ann Margaret Grøndahl z norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Matttlisynet) informuje Nettavisen, że przeprowadzane są sekcje zwłok oraz przeprowadzane są testy mogące pomóc w wykryciu przyczyny choroby.

Grøndahl mówi, że Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności próbuje zmapować ogniska infekcji i znaleźć wspólne mianowniki, takie jak wspólne miejsca, w których przebywały psy. Podkreśla również, że chore psy są przedstawicielami różnych ras.

Weterynarze proszą wszystkich właścicieli psów o ostrożność, szczególnie w obszarach z których pochodziły zainfekowane psy. Właściciele czworonogów powinni trzymać psy z daleka od parków, terenów przeznaczonych dla psów oraz miejsc gdzie zazwyczaj przebywa duża liczba czworonogów. Podkreśla się również, że ważne jest, aby skonsultować się z weterynarzem, gdy tylko pies wykaże którykolwiek z wyżej wymienionych objawów.

AniCura ma następujące wskazówki dla właścicieli psów:

Ogranicz bliski kontakt z innymi psami

Nie pozwól, by pies kontaktował się z innymi psami podczas spaceru

Unikaj dziwnie zachowujących się psów

Szybko skontaktuj się z weterynarzem, jeśli zauważysz wymienione objawy u swojego psa

Unikaj dużych spotkań, takich jak wystawy i kursy tresury, lub odwiedzaj je ograniczając kontakt swojego psa z innymi czworonogami

Zadzwoń do weterynarza przed zabraniem psa do kliniki

