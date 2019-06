Norway: tirada dadkii ku dhintay shilalka waddooyinka bishii maay oo la tirakoobay

Illaa iyo hadda 42 qof ayaa ku geeriyooday shilalka gaadiidka dalka Norway sannadkan, tirada oo korortay marka loo eego sannadkii ka horeeyey, sida ka muuqatay tirokoob ka soo baxay Trygg Trafikk.

Isha warka: NTB

Dadka ku geeriyooday shilalka gaadiidka ee ka dhacay dalkan Norway bishii hadda uun dhamaatay ee maajo ayaa tirakoob lagu sameeyey, iyadoo uu jiro koror ku yimid tirada sannadkan marka la barbar dhigo sannadkii kan ka sii horeeyey ee 2018.

Bishaan Maajo waxaa dhintay 12 qofood oo u geeriyooday shil ay ku galeen waddooyinka dalkan, kuwaasoo kala ahaa; lix darawal, hal qof oo rakaab ah, labo qof oo mootooley ah, hal qof oo isna watay mooto nuuca yaryar ah iyo labo bushkileeti ama baaskiil leey ah, waxayna tiradani saddex qofood dheer tahay tii la diiwangeliyey isla bishaas maajo sannadkii hore ee 2018.

Tirakoobkan ayaa waxaa uu walwal ku keenay agaasimaha Trygg Trafikk Jan Johansen.

– Walow ay nabadgelyada waddooyinka Norway ay si aad ah u soo wanaagsanaanaysay, waxay haddana tirada bishii lasoo dhaafay muujinaysaa in waddooyinka ay weli aad uga fog yihiin in la gaaro aragtidii la rabay oo ah in aan qofna ku dhiman ama aanay cidna ku noqon dhaawac halis ah ayuu yiri agaasimuhu.

Tirakoobka shilalka ee bishii maay ayaa cabsi abuurayo maadaama la ogyahay in caadiyan ay shilalku kordhaan waqtiga xagaaga, taasoo mudaba ahayd taariikh soo jirtay