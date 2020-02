Norwegia daleko w rankingu siły nabywczej jej mieszkańców

Norwegia znajduje się na szczycie listy najdroższych krajów na świecie, ale wiele krajów cechuje się lepszą siłą nabywczą swoich mieszkańców.

Magazyn CEOWORLD sporządził listę najdroższych do życia krajów na świecie. W przygotowanym rankingu zestawiono ze sobą różne koszty utrzymania, takich jak: mieszkanie, odzież, Internet, żywność, transport i wizyty w restauracjach.

Norwegia znalazła się prawie na samym szczycie tego zestawienia. Wyższe koszty życia znajdziemy tylko w Szwajcarii.

Kraje takie jak Islandia, Japonia i Dania sklasyfikowano na kolejnych miejscach na liście.

W przeprowadzonym badaniu koszty utrzymania w Norwegii wyceniono na 101,43 punktu. Koszt ten jest mierzony w odniesieniu do kosztu życia w Nowym Jorku, dla którego przyjęto umowną wartość 100. Ocena ta świadczy zatem, że życie w Norwegii jest nieco droższe niż w Nowym Jorku.

Porównując jednak siłę nabywczą, Norwegia otrzymuje ocenę na poziomie 88,38 punktu, co w klasyfikacji siły nabywczej daje jej zaledwie 17 miejsce. Również i w tym zestawieniu to Szwajcaria zajmuje pierwsze miejsce z oceną 119,53 punktu. Z rankingu wynika również, że zarówno mieszkańcy m.in. USA (109,52), Niemiec (102,36), Szwecji (101,73), Danii (100,88), Finlandii (99,93) i Wielkiej Brytanii (91,73) mogą kupić więcej towarów i usług niż mieszkańcy Norwegii.

Jednym z typowych przykładów kraju, który ma bardzo wysokie koszty utrzymania i jednocześnie niewielką siłę nabywczą jego mieszkańców, są Bahamy. Bahamy są dziś znanym rajem turystycznym oraz miejscem, gdzie zarejestrowanych jest wiele firm, które niechętnie płacą wysokie podatki. W związku z tym szacuje się, że koszty utrzymania są tam jednymi z najdroższych na świecie i oceniane są znacznie powyżej kosztów utrzymania w Stanach Zjednoczonych.

Koszty utrzymania szacowane są tam na 82,51 punktu, co sprawia że jest to szósty najdroższy do życia kraj na świecie. Jednak pod względem siły nabywczej Bahamy zajmują miejsce 50 z oceną na poziomie zaledwie 54,18 punktu. Mieszkańcy tego kraju mogą sobie więc pozwolić na mniej niż połowę tego, co może nabyć statystyczny Szwajcar.

Magazyn CEOWORLD porównał w sumie 132 kraje. Kraje o najsłabszej sile nabywczej to Wenezuela (2,61) i Kuba (2,18). Kraje, w których życie jest najtańsze to Pakistan (21,98) i Afganistan (24,24).

Sondaż magazynu CEOWORLD pokazuje, że Norwegia ma wysokie koszty utrzymania (levekostnad), ale już nie tak wysoką siłę nabywczą (kjøpekraft). Foto: (CEOWORLD Magazine/Nettavisen)

