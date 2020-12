Norwegia jest o ponad 40 procent droższa od reszty Europy

Poziom cen w Norwegii był w 2019 roku o 44 procent powyżej średniej UE. Jedynie Islandia jest droższa od Norwegii - 59 procent powyżej średniej europejskiej.

Ceny u najbliższych sąsiadów Norwegii - Danii i Szwecji - są odpowiednio o 41 i 23 procent wyższe od średniego poziomu cen towarów i usług w UE, podaje Centralny Urząd Statystyczny (SSB).

Niedawno opublikowane dane z europejskiego badania siły nabywczej pokazują również, że produkt krajowy brutto (PKB) w Norwegii na mieszkańca spadł w 2019 roku o 8 punktów procentowych - do 47 procent powyżej średniej UE.

Tym samym Norwegia nadal zajmuje czwarte miejsce w Europie pod względem wartości PKB w przeliczeniu na jednego na mieszkańca. Czołowe miejsca w tym rankingu zajmują Luksemburg, Irlandia i Szwajcaria, listę zamykają Albania i Bośnia i Hercegowina.

Względny spadek PKB na mieszkańca nie wynika ze spadku całkowitego PKB Norwegii - który w latach 2018-2019 nieznacznie wzrósł - ale z warunków gospodarczych panujących w niektórych krajach, które mają wpływ na ostateczną kolejność w czołówce rankingu.

W Luksemburgu na przykład, duża część siły roboczej tego kraju to osoby dojeżdżające z zagranicy. W ten sposób wpływają one na kształtowanie się wysokoci PKB Luksemburga, ale nie są wliczane do populacji, na podstawie której kalkuluje się PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W Irlandii na dane liczbowe opisujące wysokość PKB ma wpływ fakt, że ze względów podatkowych wiele międzynarodowych korporacji zakłada tam swoje siedziby. Wpływa to na ogromny napływ kapitału (niematerialnego) z zagranicy oraz wrost przychodów państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Duża część dochodów tych firm wyprowadzana jest jednak z kraju.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

