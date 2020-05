Norwegia kontynuuje testy leku na malarię u pacjentów z koronawirusem

Pomimo napływających z zagranicy niepokojących informacji, w Norwegii kontynuowane są badania nad skutecznością hydroksychlorochiny u norweskich pacjentów zakażonych COVID-19.

Do tej pory prawie 120 pacjentów norweskich szpitali, zainfekowanych wirusem COVID-19, poddano leczeniu hydroksychlorochiną. Eksperymentalne leczenie prowadzone było w ramach norweskiej części kompleksowego programu badań WHO. Celem testów jest ustalenie czy lek ma jakikolwiek wpływ na koronawirusa.

Podczas trwania projektu pojawiło się niestety wiele wątpliwości związanych ze stosowaniem leków przeciwmalarycznych:

- 3 kwietnia w Szwecji, z powodu doniesień o poważnych niepożądanych skutkach terapii, ogłoszono zaprzestanie leczenia pacjentów z koronawirusem lekiem przeciw malarii.

- 22 kwietnia pojawiły się wyniki badań ze Stanów Zjednoczonych, w których wykazano brak wykrywalnego wpływu leku przeciwmalarycznego na koronawirusa. Dodatkowo zaobserwowano wręcz wyższy wskaźnik śmiertelności pacjentów chorych na COVID-19 leczonych lekami na malarię.

- 23 kwietnia Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała, że stosowanie hydroksychlorochiny może powodować problemy z sercem, szczególnie w przypadku stosowania tej substancji wraz z innymi lekami.

- Eksperyment w Brazylii został przerwany, gdy stwierdzono, że u jednej czwartej pacjentów, którym podano wyższe dawki hydroksychlorochiny zaobserwowano nierównomierny rytm pracy serca.

- Świadomi skutków ubocznych

- Jest dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy. Otrzymujemy wyniki wielu badań, jednak zwykle badania te prowadzone są na zbyt małych grupach pacjentów i często nie mają odpowiednich grup kontrolnych. Bywa i tak, że badania zostają zakłócone przez pacjentów, którym podawane są inne leki mogące nasilać działania niepożądane hydroksychlorochiny. Dlatego trudno jest dziś wyciągać jakiekolwiek jednoznaczne wnioski z dotychczasowych badań, powiedział profesor Pål Aukrust, który przewodniczy grupie prowadzącej norweską część badań eksperymentu WHO.

Aukrust mówi, że decyzja o przerwaniu całego cyklu badań musi być podjęta centralnie przez WHO.

- To WHO musi ocenić korzyści płynące ze stosowania leku, z uwzględnieniem jego skutków ubocznych jakie wywołuje. Tylko WHO ma bowiem wgląd we wszystkie wyniki badań ponad 2.000 pacjentów zrekrutowanych do eksperymentu na arenie międzynarodowej.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Do tej pory w badaniach uczestniczyło 29 norweskich szpitali - w większości ze wschodniej Norwegii.

- Jesteśmy świadomi skutków ubocznych tego leku i uważnie je obserwujemy. Pacjenci objęci są monitoringiem, a leczenie przerywane jest natychmiast, jeśli zauważymy jakiekolwiek oznaki poważnego wpływu leku na pracę serca, powiedział Aukrust.

Dwa duże badania

Aukrust mówi, że norwescy lekarze przyglądają się także badaniom prowadzonym za granicą, jednak do tej pory nie dostrzegli niczego, co uzasadniałoby przerwanie badań w Norwegii.

- Prowadzone są dwa duże cykle badań, wobec wyników których mamy rzeczywiste oczekiwania. Jednym z nich jest badanie prowadzone przez National Institutes of Health (NIH) w USA. Drugim jest badanie organizowane przez WHO, w którym Norwegia jest aktywnym uczestnikiem. Oba projekty są w toku, a ich wyniki można będzie analizować po upływie kilku miesięcy, powiedział profesor.

- Nie jesteśmy aroganccy. Obserwujemy dokładnie wszystko co się dzieje, ale jak dotąd nie wydarzyło się nic, co dałoby podstawy do zakończenia prowadzonych badań. Jest wręcz przeciwnie, mówi.

Dwa leki przeciwmalaryczne

Norweska część badania WHO jest obecnie podzielona na dwie części. Jedna grupa badaczy ma za zadanie przetestowanie wspomnianego już leku przeciwko malarii – hydroksychlorochiny, a druga testuje lek na malarię pod nazwą Remdesivir.

Obie grupy pacjentów otrzymują też pełne, standardowe leczenie COVID-19. Dodatkowo grupa kontrolna pacjentów otrzymuje tylko standardowe leczenie - bez żadnego z dwóch testowanych leków.

Dostępne są wyniki badań przeprowadzonych w Chinach, które dowodzą, że Remdesivir nie działa na wirusa COVID-19. Jednak badanie to przeprowadzone było na tak niewielką skalę, że trudno jest z niego wyciągnąć jednoznaczne wnioski, powiedział Aukrust.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Fortsetter forsøk med malariamedisin på norske koronapasienter (NTB)