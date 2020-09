Norwegia na szczycie rankingu warunków dorastania dzieci

Norwegia zapewnia dzieciom najlepsze warunki dorastania, pokazuje nowy raport UNICEF. Jednak zdrowie psychiczne i otyłość najmłodszych są obszarami problematycznymi.

W czwartek opublikowany został raport UNICEF «Świat wpływów: zrozumienie, czyli co kształtuje dobrobyt dzieci w krajach bogatych». W raporcie tym przedstawiona jest ocena i porównanie warunków dorastania dzieci w 41 krajach UE i OECD.

Norwegia osiągnęła najwyższe wyniki w sześciu wskaźnikach uważanych za kluczowe dla zapewnienia dzieciom dobrej jakości życia: programy opieki społecznej, edukacja, zdrowie, gospodarka, społeczeństwo i środowisko.

Norwegia, Islandia i Finlandia to trzy najlepsze kraje pod względem dostępnych programów opieki społecznej - takich jak dostęp do usług przedszkolnych i urlopów rodzicielskich.

Dobre samopoczucie dzieci niżej w zestawieniu

W ocenie parametru przeżycie śzczęśliwego dzieciństwa, Norwegia plasuje się na trzecim miejscu, za Holandią i Danią. Biorąc zaś pod uwagę pojedynczy wskaźnik, jakim jest samopoczucie psychiczne, norweskie dzieci plasują się na 11. miejscu. Zdrowie fizyczne dzieci sytuuje Norwegię na 8 miejscu listy, a przy parametrze umiejętności, ponownie znajdziemy Norwegię na szczycie zestawienia.

UNICEF ​​porównał między innymi wskaźnik samobójstw wśród młodych ludzi w wieku 15-19 lat. Tutaj Norwegia uplasowała się na 16 miejscu ze średnią 5,1 samobójstw na 100.000 młodych ludzi. Dla porównania współczynnik ten dla Grecji wynosi 1,4.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Raport pokazuje również, że jedno na 100 dzieci na świecie cierpi na depresję. Tutaj Norwegia jest na 22 miejscu listy, a na depresję w Norwegii choruje 12,1 procent dzieci. Wiele dziewcząt boryka się między innymi z negatywną oceną swojego ciała.

Około ośmioro z dziesięciorga norweskich dzieci twierdzi, że ma dobre relacje rodzinne i otrzymuje wsparcie z domu. W raporcie uważa się, że jest to najważniejszy czynnik wpływający na poczucie szczęścia u dzieci.

27 procent ma nadwagę

Pod względem otyłości wśród dzieci Norwegia plasuje się dość daleko na liście, bo na 19 miejscu. Według analiz UNICEF, ​​więcej niż jedno na czworo norweskich dzieci (27 procent) ma nadwagę.

Najmniejszą nadwagę mają dzieci japońskie (14 procent). Na pierwszym zaś miejscu, z największą dziecięca nadwagą plasują się Stany Zjednoczone, gdzie nadwagę ma aż 42 procent dzieci ma nadwagę.

Liczby te niepokoją Camillę Viken Sekretarz Generalną z UNICEF ​​Norwegia.

- To bardzo niepokojące, że my, którzy mamy wystarczające środki, aby zapewnić dzieciom dobre dorastanie, nie dokonujemy tego w tak ważnych dziedzinach. W Norwegii nie spada liczba dzieci z nadwagą, problemami ze zdrowiem psychicznym i nie spada też liczba samobójstw. Tutaj wciąż mamy wiele do zrobienia, mówi.

Dzieci z niewielkim wpływem na decyzje w szkole

65 procent norweskich dzieci twierdzi, że w domu w dużym stopniu biorą one udział w podejmowaniu decyzji. Z drugiej strony, stopień współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji w szkole jest dużo niższy. Tutaj tylko 41 procent dzieci deklaruje, że może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji - co plasuje Norwegię na najniższym miejscu spośród 17 zapytanych o to krajów.

Viken uważa, że ​​narusza to prawa dzieci, a tym samym norweskie prawo.

- Dzieci należy słuchać i traktować poważnie. Dzieci są ważną częścią społeczeństwa, mówi Viken.

W 2018 roku Norwegia otrzymała jasny komunikat od Komitetu Praw Dziecka ONZ, że prawo dzieci do współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji w Norwegii nie jest wystarczająco przestrzegane.

Raport pokazuje również, że norweskie dzieci zajmują czołowe miejsce wśród 11 krajów, jeśli chodzi o czas spędzany przez najmłodszych przed ekranami komperów lub telewizorów. W latach 2018–19 dzieci w Norwegii spędzały przed ekranem średnio 3,5 godziny dziennie.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Norge topper lista over oppvekstsvilkår for barn (NTB)